Победит Пантожу и остановит Мокаева. Таира новая угроза для всех мухачей в UFC

Таира воспользовался шансом и попал в топ-5

Японец Татсуро Таира в последнем бою сохранил статус непобежденного, но травма Алекса Переза явно стала не тем завершением захватывающего поединка в наилегчайшем весе, которого ожидали болельщики.

В главном событии на UFC Vegas 93 на арене «Apex» в Лас-Вегасе судья вновь поднял вверх руку Таиры после того, как его соперник больше не мог продолжать драться из-за травмы колена после неудачного приземления во время тейкдауна. Официальное время остановки боя было на отметке в 2 минуты и 59 секунд во втором раунде.

Сама схватка на протяжении всего времени была острой и конкурентной с быстрыми разменами. В общем, бойцы постоянно держали рефери Херба Дина в напряжении. Таира начал бой, регулярно пробивая фирменный удар с левой, в то время как Перез периодически молниеносно выдвигался вперед со взрывными комбинациями.

Японец выдержал атаку своего противника, пропустив несколько чистых ударов в подбородок, но сразу же нанес серию ответных попаданий. В общем, стартовый отрезок получился напряженным.

Во втором раунде Перез продолжил свои молниеносные атаки. И казалось, что Алекс даже завладел инициативой. Он выиграл ряд разменов ударами с ближней дистанции, заставив соперника кардинально изменить план на бой.

UFC Вегас 93: Татсуро Таира — Слова после боя

Татсуро решил перевести противостояние в партер. Он нашел момент для тейкдауна, зашел за спину сопернику и быстро забрался на него сверху, что в итоге привело к неудачному завершению боя для Переза, получившего травму колена.

Изначально, готовясь к удушающему приему сзади, Таира крепко удерживал Алекса, находясь у него за спиной. Далее Татсуро отклонился назад, оказывая давление на ноги Переза в попытке стянуть соперника вниз.

Нестандартный тейкдаун оказался успешным — у Переза мгновенно травмировалось колено, когда они оба падали на канвас. Алекс тут же постучал и практически сразу в октагоне появилась медицинская бригада, потому как американец был не в состоянии самостоятельно подняться на ноги.

Таким образом, Татсуро Таира победил Алекса Переза техническим нокаутом во втором раунде и в итоге сместил оппонента с пятой строчки в рейтинге.

Перез расстроен, но пообещал скоро вернуться

Алекс Перез (справа) globallookpress.com

24-летний Таира теперь одна из самых ярких восходящих звезд наилегчайшего веса. Он не только остался непобежденным, так еще и сумел пройти статусного соперника, который ранее был претендентом на титул.

Японец точно не мог предвидеть, что травма станет причиной его победы. Но все же он выиграл шестой бой кряду в промоушене. Более того, теперь у него еще и серия из четырех досрочных викторий.

32-летний Перез вышел на этот бой сразу после победы над Матеусом Николау в апреле. И возможно, столь маленькая пауза между выступлениями и стала причиной досадного поражения Алекса.

Сам Перез надеется на лучшее после тяжелой травмы на UFC Vegas 93. Впрочем, степень повреждения ноги еще предстоит определить. А в понедельник сам Перез рассказал о том, что теперь его ждет в ближайшее время:

«Что ж, вероятно, непредвиденная пауза — это то, что нужно для следующего боя. Поздравляю моего соперника и его команду. Сегодня я иду на МРТ и начинаю процесс восстановления.

Не знаю, сколько это продлится, но я вернусь наверняка. Трудные времена бывают у всех, но я не собираюсь унывать. Надеюсь, что это все будет недолго. Скоро увидимся, ребята»

Перед отправкой Переза в больницу представители его команды сообщили, что МРТ все-таки будет проведено не сразу, а в течении недели после того, как спадет опухоль в колене.

Татсуро хочет драться за пояс с Пантожей

Александре Пантожа globallookpress.com

Что касается Таиры, то он четко изложил свои планы в интервью после боя. На вопрос, кто должен быть его следующим соперником, Татсуро ответил коротко. Японец нацелился на того, кто находится на вершине дивизиона, вызвав на бой чемпиона наилегчайшего веса Александре Пантожу.

Пока еще неясно, хотят ли матчмейкеры вывести Таиру в первую линию претендентов, однако молодой азиат хорошо справился с самым большим испытанием в своей карьере.

Перез однозначно выиграл начало боя у своего менее опытного противника в первом раунде, используя удары ногами и быстрые комбинации, которые помогали ему держать Таиру на расстоянии.

Стратегия самого Татсуро была сосредоточена на использовании тайского клинча для удушения Переза, в то время как бывший претендент на титул удерживал противника на предпочтительной для себя дистанции большую часть стартового раунда.

Останавливаться на достигнутом японец явно не собирается. Таира хочет войти в историю ММА уже в этом году и надеется побороться за титул против чемпиона Александре Пантожи до декабря.

«Я хочу сразиться с Пантожей в этом году. И также я буду наблюдать за еще одним боем в нашем весе. Я действительно хочу увидеть, кто победит в паре Капа и Мокаева.

Я буду очень счастлив, если смогу провести свой титульный бой против Пантожи в Японии и стать первым японским чемпионом в UFC. Я приехал сюда, чтобы драться все 5 раундов.

Жаль, что Перез получил травму, но я счастлив, что одержал победу», — сказал Таира журналистам на пресс-конференции после боя на UFC Vegas 93.

Что думают о Таире эксперты и другие бойцы?

Алджамейн Стерлинг globallookpress.com

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил следующее:

«У меня есть серьезный вопрос к моим коллегам грэпплерам. Когда-нибудь выпрямление ноги вашего соперника после тейкдауна из-за спины приводило к травме колена? Потому что я никогда не видел этого до сегодняшнего вечера.

Таира выглядел великолепно, но я никогда раньше не видел, чтобы этот прием выводил колено из строя. Татсуро очень интересный боец»

Эксперт Джон Морган:

«Все еще пытаюсь осмыслить технику Таиры. Надеюсь, мы сможем получить некоторые разъяснения после боя. Прекрасная техника, и этот откид назад был уникальным»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз:

«Этот прием сзади треугольным захватом от Таиры очень техничен. Видно, что он отрабатывал его. Это грандиозный успех для непобежденного бойца. Он просто вынес Переза»

Аналитик Скотт Фонтана:

«Это было грязно. Я видел несколько тычков в глаз от Таиры»

В любом случае, Таира теперь в топ-5 наилегчайшего веса UFC. А специфика дивизиона мухачей такова, что любой проспект может дать трудный поединок даже самому опытному бойцу категории.

Не исключено, что в ближайшее время Татсуро сумеет стать чемпионом. Но здесь все зависит от матчмейкеров: проведут ли они японца к титульнику или нет.