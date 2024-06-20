Уиттакер сразится с Алискеровым, Павлович подерется против Волкова. Анонс карда UFC Saudi Arabia

В ночь с 22 на 23 июня состоится турнир UFC Saudi Arabia. В главном событии вечера в рамках среднего дивизиона подерутся Роберт Уиттакер и Икрам Алискеров

Бои предварительного карда

1. Лонг Сяо подерется против Чо Хана Ли в легчайшем весе

2. Магомед Гаджиясулов в полутяжелом весе сразится с Брендсоном Рибейро

3. Муин Гафуров в легчайшем дивизионе подерется с Кюн Хо Хангом

4. Ринат Фахретдинов в полусреднем весе встретится с Никласом Далби

5. Насрат Хакпараст проведёт бой с Джаредом Гордоном в легком весе

6. Шарабутдин Магомедов подерется против Жоилтона Люттербаха в среднем весе

UFC Саудовская Аравия: Обратный отсчет — Уиттакер vs Алискеров

Бои основного карда

Основной кард турнира в Саудовской Аравии откроет противостояние в полутяжелом весе с участием Джонни Уокера и Волкана Оздемира, седьмого и девятого номеров рейтинга. Бойцы по-разному выступили в предыдущих встречах. Уокер ранее потерпел досрочное поражение от Магомеда Анкалаева.

А всего у бразильского полутяжеловеса за 5 предыдущих поединков 3 победы и 2 поражения. Джонни представляет собой массивного ударника с нестандартный техникой. Стоит отметить и довольно необычные тайминги бразильца.

Что же есть у Оздемира? Пожалуй, Волкан в целом является более разносторонним бойцом. Но у него нет ни одного аспекта на топ-уровне. В предыдущем своем поединке Оздемир одолел Богдана Гуськова сабмишном. Но стабильностью швейцарец не отличается.

У него 3 победы и 3 поражения за 6 последних встреч. Для Волкана бой с Уокером будет непростым. Джонни физически крепче, гораздо жестче бьет, а также обладает неплохой защитой от тейкдаунов. На этот раз борьба Оздемиру, как против Гуськова, точно не поможет.

Джонни Уокер globallookpress.com

Следующими в клетку выйдут бойцы полулегкого дивизиона Мухаммаджон Наимов и Филип Лима. Парни подошли к очному противостоянию в неплохой форме. Наимов пока что не знает поражений в UFC. Ранее он выиграл в лиге все 3 боя.

В последнем из них Мухаммаджон удосрочил в первом раунде Эрика Силву. Гораздо чаще представитель Таджикистана предпочитает драться в стойке, что он уже продемонстрировал в предыдущих боях в UFC — 2 победы из трех были достигнуты нокаутами.

Для его соперника Филипа Лимы это будет дебютный бой в UFC. Бразилец ранее в карьере потерпел только одно поражение за 13 поединков. Стилистически он является базовым представителем БЖЖ.

Однако и в стойке Лима драться тоже умеет. К примеру, последний свой поединок, как и Наимов, дебютант UFC выиграл нокаутом. Впрочем, уровень Мухаммаджона гораздо выше, чем у предыдущих его оппонентов. Возможно, Филипа ожидает самый трудный бой в его карьере.

Далее в октагон выйдут 2 полусредневеса Келвин Гастелум и Даниэль Родригез. Парни подходят к очной встрече после досрочных поражений. Гастелум в своем дебюте в категории до 77,1 кг уступил удушающим приёмом представителю топ-10 Шону Брэди.

У Келвина 6 поражений за 8 предыдущих боев. Но не все из них были такими, как противостояние с Брэди. В своей лучшей форме Гастелум дрался 5 раундов против Адесаньи за временный титул в среднем весе и проигрывал ему лишь по очкам.

По отношению к нынешнему оппоненту у Келвина есть преимущество в силе удара. И это серьезное подспорье для победы, потому как Родригез не обладает выдающейся стойкостью. В последнем поединке он проиграл нокаутом Иэну Гэрри уже в первом раунде.

А всего за 7 боев у Даниэля 3 поражения и 4 победы. Правда, уровень оппозиции за исключением Гэрри был невыдающимся. Поэтому у Гастелума есть все шансы закрыть предыдущую неудачу и начать победную серию в полусреднем дивизионе. Для Келвина это последний шанс перезагрузить карьеру.

Волков и Алискеров в шаге от титульника

Сергей Павлович globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона встретятся Сергей Павлович и Александр Волков. Россияне сейчас занимают третью и пятую строчки в рейтинге. Павлович в предыдущем своем поединке дрался за временный титул.

Но тогда он потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Тома Аспиналла. До неудачи на UFC 295 в декабре прошлого года Павлович установил рекордную серию в дивизионе. Он выиграл 6 поединков кряду нокаутом в первом раунде.

Стилистически Павлович является боксером и предпочитает работать мощными хуками со средней дистанции. Стиль Сергея не лишён минусов. К примеру, боец часто форсирует события и идёт вперед рубиться уже в начале встречи.

Но все минусы перекрывает устрашающая ударная мощь, от которой пострадали Блэйдс, Туиваса и другие топы дивизиона. Волков более опытный и тактически обученный боец, нежели его соотечественник. За плечами «Драго» было немало и пятираундовых противостояний.

Александр умеет монотонно работать на очки и высасывать силы из соперника на дистанции. Пожалуй, именно расчетливость и хладнокровие всегда были главным оружием Волкова. В данном поединке самое сложное для Александра — пережить стартовый натиск противника.

Если он сумеет это сделать, то, возможно, получится выматать Павловича и забрать бой по очкам. В противном случае, Сергей одержит победу в первом раунде нокаутом, как он ранее сделал с предыдущими шестью поверженными им противниками.

Роберт Уиттакер globallookpress.com

В главном событии вечера в рамках среднего дивизиона подерутся третий номер рейтинга Роберт Уиттакер и Икрам Алискеров. Австралиец изначально должен был встретиться с Хамзатом Чимаевым. Однако «Борз» снялся с поединка, а UFC предложил Алискерову заменить его.

У Икрама предварительно был назначен бой на последнем турнире в Лас-Вегасе. Но отказываться от шанса попасть в топ-3 и потенциально стать следующим претендентом на титул просто нельзя. Тем более, что шансы у россиянина на успех довольно неплохие.

Икрам стремительно ворвался в UFC в прошлом году с яркой победы нокаутом в первом раунде над Филом Хоузом. Затем он не менее быстро расправился с Уорли Алвисом. У Икрама 15 побед и одно поражение в ММА от Хамзата Чимаева.

Потенциально, у дагестанца есть все, чтобы в ближайшее время стать суперзвездой среднего дивизиона. Да и Роберт Уиттакер уже не выглядит тем доминатором, которым он был 3-4 года назад. У австралийца 3 победы и 2 поражения за последние 5 боев.

Уровень оппозиции был довольно высокий. Но Уиттакера подводят его физические кондиции. Он стал быстро выдыхаться, а последние 2 поединка еще и показали, что Роберт плохо держит удар. Новый чемпион дивизиона Дрикус Дю Плесси нокаутировал его во втором раунде.

Коста в предыдущем бою тоже был близок к этому. Он потряс Роберта хай-киком, но того в конце стартового отрезка спас свисток на перерыв. Пробелы в защите Уиттакера могут стать подспорьем для Алискерова, обладающего не менее впечатляющей ударной мощью, чем тот же Дрикус Дю Плесси.