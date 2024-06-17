Досрочная победа Таиры, яркая рубка Джонса и Андраде. Обзор карда UFC Vegas 93

В ночь с 15 на 16 июня состоялся турнир UFC Vegas 93. В главном событии вечера в наилегчайшем весе встретились Алекс Перез и Татсуро Таиро

Бои предварительного карда

1. Шаилан Нуерндабек в полулегком весе проиграл сабмишном в третьем раунде Мелькуизаэлю Косте

2. Джули Поластри в женском минимальном дивизионе уступила единогласным решением судей Джозефин Кнатссон

3. Джек Сараги в полулегком весе проиграл сабмишном в первом раунде Уэстону Уилсону

4. Карли Джудис в женском наилегчайшем весе раздельным решением проиграла Габриэле Фернандес

5. Нейт Маннес в легчайшем весе победил единогласным решением Джимми Флика

6. Адам Фугитт в полусреднем весе раздельным решением выиграл у Джоша Куинлана

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 93

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в наилегчайшем весе с участием Асу Алмабаева и Хосе Джонсона. Американец за счет преимущества в габаритах некоторое время удачно удерживал оппонента на дальней дистанции.

Однако уже в первом раунде казахстанец стянул Хосе вниз и едва не финишировал гильотиной на земле. После перерыва Алмабаев нашел свою дистанцию и удачно конкурировал с долговязым американцем на равных и в стойке.

У Асу прошли несколько ударов ногами с разворота, после которых его оппонент был потрясен. В заключительном отрезке казахстанец продолжил свое доминирование в октагоне. Он стянул Джонсона вниз, однако тот невероятным образом совершил переворот и сам занял доминирующую позицию в партере.

Впрочем, закрепиться в статусе первого номера до конца поединка ему не удалось. Спустя некоторое время, уже Алмабаев совершил переворот и сразу же вышел на болевой прием. Джонсону удалось продержаться до финального свистка, но поединок он проиграл единогласным решением судей.

Гаррет Арфилд globallookpress.com

Следующими в клетку вышли Гаррет Армфилд и Брэди Хистэнд, выходец из шоу TUF. Их противостояние проходило в легчайшей весовой категории. Парни закатили в начале встречи жаркий размен в центре октагона, после которого Хистэнд сразу же пошел бороться.

Попытки досрочного финиша в партере привели к тому, что он сам едва не попался на армбар. После перерыва монотонная борьба вновь сменилась яркими разменами в стойке. Явного преимущества ни у кого не было.

Парни поочередно наносили удары друг другу и набирали очки. Исход противостояния решился в заключительном отрезке. За 3 минуты до конца раунда Брэди в очередной раз пошел в борьбу. Ему удалось стянуть соперника вниз и взять его в плотный захват.

На этот раз выбраться из трудной ситуации Армфилд уже не сумел. Он уступил удушающим приемом и прервал победную серию из двух поединков. Хистэнд, в свою очередь, не знает поражений уже на протяжении трех боев кряду.

В полулегком весе в октагоне сошлись Лукас Алмейда и Тимоти Куамба. Затяжной разведки в этом поединке не было. Парни довольно активно начали встречу и не стеснялись вступать в размены.

Куамба постоянно пытался сократить дистанцию и перебить оппонента за счет более внушительных боксерских навыков. Алмейда, в свою очередь, удерживал визави на дистанции, нагружая его корпус мидл-киками.

Ближе к середине поединка Куамба просел функционально и после удачной серии сам едва не побывал в состоянии грогги. Лукас стремительно принялся разбивать оппонента, который искал спасения в партере, но безуспешно.

Потрясенный Тимоти пытался изменить ход поединка в заключительном отрезке. Он резко взвинтил темп и даже неплохо попал пару раз на сближении. Однако этого оказалось недостаточно для победы. Судьи посчитали, что Куамба проиграл 2 первых раунда и отдали поединок Лукасу Алмейде единогласно.

Таира и Джонс устроили шоу в клетке

Майлз Джонс globallookpress.com

В со-главном событии вечера в легчайшем весе проходил поединок Майлза Джонса и Дугласа Андраде. Но поначалу противостояния бойцы действовали так, будто они тяжеловесы. Разведка получилось максимально затяжной и первый раунд вышел небогатым на события.

Отметить можно только точечные попадания Джонса правой рукой и его неплохую защиту от ударов соперника. После перерыва бойцы резко взвинтили темп. Дуглас пытался достать соперника хай-киком и фронт-киком.

Джонс все также грамотно работал на руках и доставлял немало проблем возрастному бразильцу. Но все самое интересное случилось в третьем раунде. В заключительной части противостояния поединок перешел в открытый характер и бойцы уже не стеснялись рубиться друг с другом вблизи.

В одном из эпизодов Джонс потряс Андраде, но не сумел добить его. Впрочем, бразилец мгновенно пришел в себя и серией ударов ногами заставил Майлза отходить назад. Дуглас выбросил летящее колено, которое прошло буквально в нескольких сантиметрах от головы американца.

По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу Майлзу Джонсу. Американец одержал третью победу кряду и, возможно, в следующем поединке получит более серьезного оппонента, претендующего на попадание в топ-15.

В главном событии вечера в наилегчайшем весе встретились Алекс Перез и Татсуро Таира, пятый и 13-й номера рейтинга. Начало поединка получилось довольно ровным и конкурентным. В ряде эпизодов Алекс перебивал непобежденного японца на руках.

Таира выжидал момент и пытался срубить опытного Переза мощным одиночным попаданием. Тем не менее, Татсуро так и не сумел выйти на удобную для себя дистанцию. Во втором раунде Перез стремительно пошел вперед.

Казалось, что пятый номер рейтинга окончательно завладел инициативой. Но при сближении Алекс допустил серьезную ошибку и позволил сопернику забрать спину в клинче в стойке. Татсуро мгновенно взобрался сверху, пытаясь провести сабмишн, повиснув на своем сопернике.

Захват оказался очень плотным. Перез довольно быстро потерял равновесие и начал заваливаться назад. При падении Алекс подвернул ногу, в результате чего у него возникла травма на ровном месте.

Продолжать драться далее американец больше не мог. Он попросил судью остановить поединок во втором раунде и таким образом победу в этой встрече техническим нокаутом одержал Татсуро Таира, который, вероятно, теперь попадет в топ-5 наилегчайшего дивизиона UFC.