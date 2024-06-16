5 именитых ветеранов в боксе, которым в 2024 году пора заканчивать карьеру

Эти звездные ветераны уже неконкурентоспособны на топ-уровне, каждому из них пора завязывать с профессиональным боксом

1. Майрис Бриедис

Майрис — бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF. До 2021 года латвиец показывал стабильные выступления и побеждал одного соперника за другим. Но в 2022-м, будучи в 36-летнем возрасте, Бриедис потерпел поражение по очкам от Джея Опетаи и лишился титула.

Взяв двухлетнюю паузу, экс-чемпион мира вернулся на ринг в мае этого года в реванше с австралийцем. В первой половине поединка Майрис буквально выживал под градом ударов более молодого оппонента.

После экватора латвиец перехватил инициативу и давил на Опетаю, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы одержать победу. Итог противостояния оказался более, чем закономерным.

Джей Опетая выиграл поединок единогласным решением судей и завоевал вакантный титул. Бриедис хоть и показал достойное выступление, но все-таки в 39-летнем возрасте драться с молодыми и голодными до побед конкурентами ему трудно.

В нынешней ситуации для латвийца гораздо логичнее будет завершить карьеру. Сейчас первый тяжелый дивизион перенасыщен молодыми проспектами. И за счет лучших физических кондиций каждый из них будет доминировать в противостоянии с Бриедисом, каким бы опытным боксером он ни был.

2. Сергей Ковалев

FULL FIGHT | Canelo vs. Sergey Kovalev (DAZN REWIND)

В 2019 году после досрочного поражения от Сауля Альвареса Сергей Ковалев повесил боксерские перчатки на гвоздь. Однако спустя 3 года, россиянин решил вернуться на профессиональный ринг и дебютировать в первом тяжелом дивизионе.

Дебют против Тервела Пулева завершился для Ковалева победой единогласным решением судей, но затем вновь последовала длительная пауза в 2 года. Очередной поединок Сергей провел уже в мае этого года на турнире в Саудовской Аравии.

Его соперником стал 15-й номер рейтинга по версии WBO Робин Сафар. Молодой швед сходу завладел инициативой и разбивал Ковалева на протяжении всей дистанции.

В десятом раунде россиянин был на грани досрочного поражения. Сафар отправил Сергея в нокдаун, но тот поднялся на ноги и сумел продержаться до финального свистка. Скандинав в тот вечер одержал безоговорочную победу единогласным решением судей.

Сергей в 41 год продемонстрировал невероятный характер, но все же его время уже ушло. И в данный период времени соперничать с бойцами из топ-15 более тяжелой весовой категории для Ковалева едва ли выполнимая задача.

3. Джо Джойс

Джо Джойс globallookpress.com

38-летний Джо Джойс дебютировал на профессиональном ринге только в 2017-м, когда ему уже был 31 год. Несмотря на столь солидный возраст для дебюта, британский тяжеловес стремительно ворвался в топы WBO.

Он набил серию из 15-ти побед кряду и финишировал Джозефа Паркера в битве за временный титул по этой линии. Но на этом пик Джо оборвался и он стремительно начал регрессировать. В прошлом году Джойс дважды побывал в нокауте поединках с Чжаном Чжилэем.

Причем в обеих встречах британец не оказал своему сопернику никакого сопротивления и выглядел на его фоне боксерской грушей. После двух апсетов рассчитывать на еще один статусный бой Джойсу не приходилось.

16 марта этого года Джо вышел на ринг против посредственного и малоопытного соотечественника Каша Али, которого он нокаутировал в конце десятого раунда. В нынешних реалиях Джойс может конкурировать только с такими противниками.

Еще недавно он воспринимался, как теневая угроза для всего тяжелого дивизиона и, возможно, самый опасный визави для Тайсона Фьюри и Александра Усика. Впрочем, сейчас Джойс — это уже пробитый ветеран, но не более.

4. Иван Редкач

Долгое время Иван находился в числе рейтинговых полусредневесов по версии WBC. Но постепенно карьера украинского боксера плавно начала сходить на спад. За последние 4 поединка у Редкача 3 поражения и только одна победа.

В 2020 году он уступил Дэнни Гарсии по очкам в битве за вакантный титул WBC в категории до 63,5 кг. Далее Редкач был нокаутирован другим бывшим чемпионом по этой линии Реджисом Прогрейсом.

Закрыть череду неудач украинцу удалось победой над внерейтинговым оппонентом Элвином Пересом. Но очередной бой в этом году для Ивана обернулся полным провалом.

22 мая на турнире во Флориде Редкач вновь упал в нокаут, и на этот раз его финишировал Батыржан Джукембаев, который очень далек от статуса претендента на титул. В свои 38 лет Иван перестал держать удар и сильно потерял в скорости.

Здесь возникает вопрос: а с кем сейчас украинец может конкурировать? Статистика за последнее время и поражение в недавнем поединке намекают на то, что Редкачу стоит задуматься о завершении карьеры.

5. Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилэй globallookpress.com

У «Бронзового бомбардировщика» также, как и у Ивана Редкача, далеко не самая лучшая статистика. За последние 5 поединков Уайлдер только один раз победил и потерпел 4 поражения.

Но если в противостояниях с Тайсоном Фьюри он выглядел конкурентоспособным, и даже проигрывая по ходу встречи сумел отправить «Цыганского короля» в нокдаун, то в последних двух битвах американец вообще ничего не показал.

В поединке с Джозефом Паркером в декабре прошлого года Деонтей буквально выживал на протяжении всех 12-ти раундов и проиграл по очкам. А вот продержаться до финального свистка в битве с Чжаном Чжилэем ему не удалось.

Уайлдер проиграл техническим нокаутом в пятом раунде и навсегда выбыл из титульной гонки в тяжелом весе. Примечательно, что до первого поражения от Тайсона Фьюри «Бронзовый бомбардировщик» был непобежденным.

Но также, как и у других возрастных ветеранов, спад 38-летнего американца оказался очень стремительным. Сейчас Уайлдер выглядит ничем не лучше, чем тот же Джо Джойс. Возможно, это единственный соперник с громким именем в тяжелом весе, которого «Бронзовый бомбардировщик» способен одолеть.

Впрочем, гораздо логичнее будет повесить перчатки на гвоздь, чтобы не испортить свое наследие. Карьера у Уайлдера получилась неплохая. И фанаты однозначно запомнит его, как одного из лучших панчеров в истории 21-го века.