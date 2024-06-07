5 бойцов UFC, проигравших из-за плохого плана на поединок

Волкановски, Чендлер и остальные потерпели досадные поражения из-за того, что не стали придерживаться своего привычного стиля

1.Сергей Спивак

С марта 2022-го по февраль 2023 года Сергей Спивак набил в тяжелом дивизионе серию из трех выигранных поединков кряду. Молдаванин занял восьмую строчку в рейтинге UFC и получил шанс проявить себя в противостоянии с бывшим претендентом на титул Сирилом Ганом.

Бойцы встретились друг с другом в сентябре прошлого года на турнире в Париже. Сергей — ярко выраженный борец с неплохим контролем в партере. Его стихия — это переводить соперников на землю, а далее забивать их там или же выходить на удушающий прием.

Но почему-то против базового кикбоксера Сирила Гана молдаванин решил драться в стойке. Вместо постоянных попыток проходов в ноги Спивак пытался перебить оппонента на руках. Ган чувствовал себя максимально комфортно в своей привычной стихии.

Он контролировал оппонента на дистанции мидл-киками и выбрасывал сдвоенные джебы. Сергей раз за разом съедал удары Сирила и к концу второго раунда настолько замедлился, что еле передвигался по октагону.

Сил на попытки тейкдаунов у Спивака просто не осталось и в итоге Ган забил его и выиграл поединок техническим нокаутом.

2. Александр Волкановски

Александр Волкановски globallookpress.com

Есть мнение, что свое последнее поражение от Топурии Волкановски получил из-за недостаточного отдыха после предыдущего проигрыша от Ислама Махачева. Однако помимо довольно сжатых сроков на неудачу бывшего чемпиона UFC в полулегком весе повлиял и плохой геймплан.

Алекс, привыкший на протяжении всей своей карьеры давить первым номером в стойке, неожиданно отдал инициативу сопернику, пытаясь действовать в стиле контрпанчера.

До определенного момента времени такой стиль работал, а Волкановски просто набирал очки. Но во втором раунде везение Александра закончилось. В середине отрезка грузинский боец поймал Волкановски правым хуком, отправив его в нокаут.

Австралиец опасался ударной мощи Топурии с самого начала. Но все же действовать с позиции силы у него получалось гораздо лучше. До UFC 298 в рамках полулегкого дивизиона Алекс всегда побеждал, когда шел вперед.

Постоянный прессинг и давление на оппонента помогли ему выиграть трижды у Макса Холлоуэя, победить Брайана Ортегу и удосрочить «Корейского зомби». Возможно, если бы Волкановски придерживался своего привычного плана, то ему удалось бы сразить и Топурию.

3. Алонзо Менифилд

Алонзо Менифилд globallookpress.com

11 мая на прошедшем турнире в Сент-Луисе Алонзо Менифилд потерпел свое самое сокрушительное поражение в профессиональной карьере. Будучи 11-м номером рейтинга полутяжелого дивизиона, ему достался в соперники внерейтинговый на тот момент Карлос Олберг, подходивший к их противостоянию на серии из пяти побед кряду.

Сам Менифилд сумел попасть в топ-15, благодаря своему умению менять темп поединка и грамотной работе по этажам. Но в Сент-Луисе Алонзо сразу пошел вперед с целью срубить противника на первых секундах встречи.

Олберг оказался готов к такому развитию событий. Он встретил американца коронным хуком, после которого Менифилд упал на настил. Алонзо практически сразу сумел подняться на ноги, но в его голову влетел еще один сокрушительный удар, ставший для него последним в этой встрече.

В итоге американец проиграл поединок, спустя 12 секунд после его начала. После такого апсета Алонзо Менифилд опустился в рейтинге полутяжеловесов с 11-й на 13-ю позицию.

4. Майкл Чендлер

Дастин Порье vs Майкл Чендлер: Полный бой

Чендлер полюбился публике UFC за свой яркий и безбашенный стиль. Однако, как показал поединок с Дастином Порье в ноябре 2022 года, пройти топовых легковесов с такой тактикой очень трудно.

Бой начался с того, что Чендлер сразу же закатил рубку с визави в центре октагона, а к концу первого отрезка уже едва стоял на ногах из-за бесчисленного количества пропущенных ударов.

Сразу же после перерыва Майкл от безысходности бросился сопернику в ноги. Его нельзя назвать мастером приемов на земле, однако контроль у Чендлера на очень хорошем уровне. Прагматичное залеживание, чередовавшееся с периодичной работой в гранд-энд-паунде позволили Майклу реабилитироваться за ужасное начало.

В заключительном отрезке от бывшего претендента на титул в легком весе требовалось тоже самое. Ему нужно было стянуть Порье на землю и контролировать его на канвасе вплоть до конца поединка.

В начале финального раунда Майкл сразу же пошел на сближение с Дастином, но вместо стандартного тейкдауна в обе ноги решил порадовать публику ярким броском. Чендлер высоко вверх поднял «Бриллианта» и эффектно бросил его на канвас.

Однако в результате подобного тейкдауна Порье оказался сверху и занял доминирующую позицию в партере, а Майкл лежал на спине. Далее Дастин немного поработал первым номером в гранд-энд-паунде, а затем вышел на гильотину и финишировал своего соперника. В итоге тот самый бросок стоил Чендлеру победы в поединке.

5. Пауло Коста

Пауло Коста (слева) globallookpress.com

Перед началом турнира UFC 302 Пауло Коста грозился наглухо вырубить Шона Стрикленда, возглавить рейтинг средневесов и далее подраться за титул. Однако ответить за свои слова бразилец так и не сумел.

С самого первого раунда Пауло отдал инициативу Стрикленду. «Тарзан» тактично прессинговал оппонента, работая джебом и фронт-киками в корпус со средней дистанции. Коста рассчитывал на одиночное попадание, однако он слишком долго выжидал удобного момента.

Несмотря на то, что их поединок не носил статус претендентского и не был главным событием вечера, он проходил в формате пяти раундов, а не трех. До середины боя Коста слишком активно передвигался по октагону, а точнее слишком активно убегал от Стрикленда, вследствие чего резко просел по кардио.

Во второй половине встречи Пауло на фоне Шона выглядел ходячей мишенью. Вместо своих фирменных взрывных выпадов Коста постоянно отходил от соперника назад, а в концовке боя и вовсе думал о том, чтобы не упасть в нокаут.

За несколько секунд до конца финального свистка Стрикленд взвинтил темп и отправил бразильца в нокдаун. Пауло все-таки продержался до судейского решения, но проиграл данный поединок по очкам из-за слишком низкой активности.

Прочитать про еще одного звездного бойца UFC, который дважды улетел в нокаут из-за провального геймплана на поединок, вы можете в наших каналах во Вконтакте и Telegram. Подписывайтесь на нас в соцсетях и получите обещанный бонус. Ждем вас в наших группах:

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