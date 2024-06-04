Порье не быть чемпионом UFC. Махачев поставил крест на титульных амбициях Дастина

Ислам Махачев на UFC 302 провел третью удачную защиту титула в легком весе, выиграв у Дастина Порье удушающим приемом. По окончании противостояния бойцы поделились с MMAFighting о дальнейших планах

Порье на грани завершения карьеры

Дастину Порье предстоит принять важное решение относительно своего будущего после очередного поражения в третьей попытке стать чемпионом в легком весе на UFC 302.

Несмотря на доблестные усилия, 35-летний уроженец Луизианы в конечном итоге потерпел неудачу в своем бою против Ислама Махачева, уступив ему удушающим приемом в пятом раунде.

Порье признался за несколько дней до боя, что было бы трудно представить сценарий, при котором он мог бы проиграть, а затем заработать себе еще один титульный бой, поэтому планировал использовать эту возможность по максимуму.

К сожалению для Дастина, он вновь потерпел неудачу, и это заставило его задуматься о том, не пора ли ему уйти на пенсию после своего последнего поединка в Нью-Джерси.

Дастин Порье globallookpress.com

«Я дрался за то, чтобы стать чемпионом мира. За что еще я дерусь? Просто ради острых ощущений? Я зависим от этого спорта, без сомнения. Но я дерусь не ради денег.

У меня и моей семьи все хорошо, мне не нужны деньги. Деньги — это здорово, но мое здоровье превыше всего. За что я борюсь? Я хочу стать чемпионом. Мне 35, и я вижу людей и слышу, как они говорят: это не старость.

Но у меня 50 боев. Я дерусь с 17-ти лет. Я провел свой первый бой в клетке, когда мне было 18. У меня на счету 10 боев, которых нет в моем послужном списке. Я участвовал в куче боев.

Очевидно, я только что дрался с лидером Р4Р и каждый раз, когда я вставал с табурета, я чувствовал, что выиграю этот бой. Я помню, как вставая с табурета в перерыве, подумал: сегодня вечером я стану чемпионом мира. Я это почувствовал», — заявил Порье.

«Бриллиант» рассказал, что помешало ему выиграть

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье globallookpress.com

Порье порассуждал о физической мощи, которой обладают Махачев и его наставник Хабиб Нурмагомедов:

«Честно говоря, как и у Хабиба, его движения действительно странные. У него непонятные тайминги. Я хотел больше открыться и бросать больше ударов, но когда он уходил в оборону, то все это выглядело непонятным для меня.

Я слышал, как мой угловой все время говорил мне бить коленом, но я просто чувствовал, что меня могут сбить с ног из-за этого. Его движения немного неуклюжи, поэтому я не смог использовать все свои комбинации. Все остальное было таким, как я ожидал»

После поражения Порье уверен, что вряд ли сможет продержаться в ММА достаточно долго до того момента, чтобы еще раз получить шанс на титул UFC.

Какая-то часть его знает, что это возможно, но Дастин уже начинает думать о своей жене и дочери, которым приходится расставаться с ним на долгие месяцы из-за его сборов:

«Я знаю ответ — они хотят, чтобы я прекратил драться. Но также я знаю, что все еще могу конкурировать с этими парнями. Я просто должен понять, за что я борюсь.

UFC 302: Дастин Порье — Слова после боя

Я все еще могу соревноваться, но я не хочу, чтобы спорт отправил меня на пенсию и выбил из нормальной жизни. Посмотрим. Я не знаю, но это может быть мой последний бой»

Возможно, в случае победы Дастин наверняка бы уже завершил карьеру. Вместо этого проигрыш заставляет его желать большего, но «Бриллиант» просто не может сказать, сколько еще ему нужно отдать времени и сил, чтобы получить четвертый титульник.

«В этом-то и проблема. Если бы я выиграл этот пояс, я был бы доволен всем, что сделал в спорте. А так получается, что я не достиг конечной цели.

Причина, по которой я начал драться, заключалась в том, чтобы стать чемпионом мира, и я этого до сих пор не выполнил. Это может быть мой последний бой. Я не знаю. Мне просто нужно вернуться домой и посмотреть, за что я сражаюсь», — добавил в заключении Дастин.

Махачев настаивает на титульнике в полусреднем весе

UFC 302: Ислам Махачев — Слова после боя

Махачев переиграл Дастина Порье на UFC 302, проведя третью удачную защиту титула в легком весе. Это было захватывающее противостояние, которое сразу же вошло в шорт-лист претендентов на лучший бой года.

«Все эти бои до нас были скучными, и вся арена была почти спящей. И мы показали с Дастином отличное выступление», — заявил Махачев после победы.

«Честно говоря, это очень хороший бой. Дастин — цепной пес. Он будет кусаться, пинать, наносить удары до последнего. Рад, что прикончил его, но этот парень — один из лучших, по-прежнему один из лучших в мире.

Со мной все в порядке. Это ММА, это не футбол, не баскетбол. Это ММА. Мы боремся, пытаемся сокрушить друг друга, побеждаем друг друга, и Дастин сегодня доставил мне немало хлопот», — считает Ислам.

Имея за плечами третью защиту титула, Махачев сравнялся по этому показателю с Би Джей Пенном, Бенсоном Хендерсоном, Фрэнки Эдгаром и своим давним другом и наставником Хабибом Нурмагомедовым.

Еще одна победа в легком весе, и Ислам установит новый рекорд, который долгое время казался недостижимым ни для кого в дивизионе. Впрочем, не это является приоритетом для россиянина. Его главная цель сейчас — это перейти в полусредний вес и завоевать второй титул в UFC.

«Я не слежу за людьми, которые говорят, что я побил какой-то рекорд или что-то в этом роде. Если вы хотите создать великое наследие, вы должны получить второй пояс. Это мое мнение.

Кто не хочет быть двукратным чемпионом? Это история. Сколько у нас двукратных чемпионов? Получить второй пояс — мечта всех бойцов. Это моя мечта» — заявил чемпион.

Однако Махачеву, возможно, придется подождать шанса осуществить эту мечту. Глава UFC Дана Уайт объявил в воскресенье, что промоушен заинтересован в организации матча-реванша Ислама с Царукяном.

«У Даны есть мой номер. Просто позвони мне и поставь какой-нибудь новый вызов передо мной. Вообще, я не заинтересован в реваншах. Но если Дана хочет этого, то давайте сделаем это. Без проблем» — сообщил Махачев.