Махачев финишировал Порье, Стрикленд прошел Косту. Обзор карда UFC 302

В ночь с 1 на 2 июня состоялся турнир UFC 302. В главном событии вечера подрались Ислам Махачев и Дастин Порье за титул в легком весе

Результаты боев предварительного карда

1. Андре Лима в наилегчайшем весе победил раздельным решением судей Митча Рапосо

2. Джозелин Эдвардс в женском легчайшем дивизионе уступила единогласным решением Эйлин Перез

3. Микки Галл в полусреднем весе проиграл единогласным решением Басилю Хафезу

4. Жаилтон Алмейда выиграл сабмишном в первом раунде у Александра Романова в тяжелом весе

5. Филип Роу в полусреднем весе уступил единогласным решением Джейку Мэттьюзу

6. Грант Доусон в легком весе одолел единогласным решение Джо Солецки

7. Сезар Алмейда проиграл раздельным решением судей Роману Копылову в среднем дивизионе

Лучшие моменты турнира UFC 302: Махачев vs Порье

Бои основного карда

Основной кард турнира в Нью-Джерси открывал поединок в полусреднем весе с участием Рэнди Брауна и Элизеу Залески. Высокорослый ямаец ожидаемо пошел вперед и стал навязывать сопернику свой темп встречи.

За счет преимущества в габаритах Рэнди постоянно держал Элизеу на дистанции при помощи джебов. А ближе к концу стартового раунда Рэнди еще и перевел Залески на канвас, едва не задушив его.

Впрочем, бразильскому ветерану после перерыва удалось перехватить инициативу на некоторое время. Залески полностью проигрывал своему оппоненту в стойке. От безысходности он пошел в партер и стянул ямайца на землю.

Тем не менее, выйти на сабмишн у него не получилось. Рэнди продемонстрировал эталонную защиту и, даже находясь в проигрышной позиции, наносил удары в партере своему сопернику.

Заключительный раунд Браун забрал в таком же стиле, как и стартовый отрезок. Таким образом, ямайский боец одержал победу единогласным решением судей и приблизил себя ко встрече с более статусным соперником из топ-15.

Рэнди Браун (слева) globallookpress.com

Следующий поединок также прошел в полусреднем дивизионе с участием Нико Прайса и Алекса Мороно. Однако этот бой получился не таким богатым на события, как предыдущий. Два американских полусредневеса выдали довольно скучное начало.

И все же в затяжной разведке Мороно выглядел немного предпочтительнее Прайса. Он постоянно доносил до цели сдвоенные джебы и своевременно уходил с линии атаки. Однако во втором раунде Алекс резко просел функционально.

Прайс стремительно пошел вперед. После череды удачных комбинаций в стойке он еще и попробовал свои силы в партере. Нико легко стянул оппонента вниз, но оформить сабмишн ему не хватило времени.

В заключительном отрезке Прайс все также шел вперед, а Мороно выглядел совсем уставшим. Он слишком часто промахивался, а его удары были чересчур медлительными. Алекс сумел выстоять до конца раунда, но проиграл концовку в одностороннем порядке, как и сам поединок единогласным решением судей.

Кевин Холлэнд globallookpress.com

Очередной бой основного карда в Нью-Джерси проходил в среднем дивизионе с участием 15-го номера рейтинга Кевина Холлэнда и Михала Олексейчука. И в этом противостоянии все закончилось довольно быстро, практически не успев начаться.

Михал резко пошел вперед и достал Холлэнда джебом в голову, после которого американец сразу рухнул на канвас. Удар был точным, но не слишком сильным и поэтому Кевин не выглядел потрясенным.

Олексейчук тут же бросился добивать своего соперника в партер, однако опрометчиво попался на болевой прием от Холлэнда. Кевин, находясь в позиции лежа на спине, удачно прихватил руку соперника и вышел на рычаг локтя.

В итоге судья остановил поединок, спустя полторы минуты после его начала. Холлэнд одержал первую победу за 3 боя и закрыл 2 предыдущих поражения от Маддалены и Пейджа. Олексейчук, в свою очередь, в третий раз за 5 встреч проиграл сабмишном уже в первом раунде.

Стрикленд и Махачев не оставили шансов соперникам

Шон Стрикленд globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках среднего дивизиона состоялся поединок с участием первого и седьмого номеров рейтинга Шона Стрикленда и Пауло Косты. Довольно ожидаемо американец занял центр октагона и пошел вперед на соперника с ударами.

Стрикленд плавно поддавливал Косту, который постоянно отступал назад. Шон не придумывал ничего нового. Бывший чемпион медленно и монотонно разбивал бразильца при помощи джебов и мидл-киков.

Уже к началу третьего раунда Коста сильно выдохся, в то время как американец чувствовал себя очень комфортно. Пауло попытался перевести данное противостояние в партер, однако Шон с легкостью заблокировал его тейкдаун.

В четвертом отрезке Коста несколько раз сблизился со Стриклендом и достал его хуками. Впрочем, значимого урона в этих разменах Шон не получил. В заключительном пятом раунде бразилец также пытался зарубиться с противником на ближней дистанции, но пропустив ряд ударов, сразу же начал отступать назад.

В самой концовке Стрикленд и вовсе потряс Косту. Бывший чемпион пробил хай-кик, который пришелся в блок бразильца, однако этого оказалось достаточно, чтобы отправить Пауло на канвас.

Но Коста довольно быстро поднялся на ноги и сумел дожить до финального свистка. По такому одностороннему поединку не было вопросов о его победителе. Однако судейское решение немного удивило. Первый рефери отдал бой Косте, но двое других заслуженно признали победителем Стрикленда.

Ислам Махачев: про эмоции после победы и болезнь перед боем

В главном событии вечера в рамках титульного поединка в легком весе встретились обладатель пояса Ислам Махачев и четвертый номер рейтинга Дастин Порье. После небольшой разведки в центре октагона россиянин сразу бросился в ноги своему сопернику.

Махачев забрал спину, пытаясь оформить быструю досрочную победу. Ислам искал момент для удушающего приема, однако Порье удачно отзащищался и продержался до перерыва.

Во втором раунде Дастин пошел вперед и стал гораздо чаще попадать в стойке. Плюс ко всему, он заблокировал ряд попыток тейкдаунов, чем явно удивил Ислама. В середине встречи Порье удалось поставить сечку на лице Махачева плотным ударом локтем в клинче.

На это чемпион ответил несколькими точными попаданиями и удачным переводом. В четвертом отрезке Дастин снова пошел вперед, пытаясь нокаутировать россиянина. Несколько раз бойцы зарубились на ближней дистанции.

Удары Порье были жестче, однако сам он пропустил попаданий гораздо больше. Развязка этого интригующего противостояния наступила в заключительном раунде. Ближе к его середине Ислам провел тейкдаун и сумел поймать Дастина на удушающий прием.

Выбраться из столь плотного захвата «Бриллиант» не сумел. Махачев в бескомпромиссном бою одержал волевую победу сабмишном в пятом раунде, проведя третью удачную защиту титула кряду.