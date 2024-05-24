«Мухаммада слишком легко ударить, мой уровень гораздо выше» — интервью Эдвардса перед боем на UFC 304

Леон Эдвардс в интервью MMAFighting рассказал о том, как долго он хотел поединка с Мухаммадом. «Рокки» убежден, что деклассирует Белала на домашнем турнире в Манчестере, продолжит творить историю и проводить более масштабные бои, намекая на противостояние с Конором Макгрегором

Эдвардс очень долго ждал реванша с Мухаммадом

Леон Эдвардс готов пройти Белала Мухаммеда и продолжить свое титульное правление в полусреднем весе. «Рокки» будет защищать пояс в поединке против Мухаммада в главном событии UFC 304 27 июля на «Co-op Live arena» в Манчестере.

Этого поединка болельщики ждали очень долго, да и переговоры о его проведении получились весьма сложными. Мухаммад все это время неустанно нападал на Эдвардса через СМИ и соцсети, требуя от него титульного боя.

Теперь, когда это наконец произошло, Эдвардс готовится к третьей защите, которая для него особенная с учетом накала страстей между ним и его соперником:

«Сто процентов, этот парень дольше всех доставлял неудобства в социальных сетях», — сказал Эдвардс на MMAFighting, когда его спросили о реванше с Белалом на UFC 304.

«Мухаммад очень неприятный персонаж, это 100 процентов. Я уже долгое время пытаюсь подраться с Белалом. Меня пригласили на UFC 300, и я сказал да всем конкурентам. Трое противников тоже сказали да. Я даже спросил: а как насчет Белала? И матчмейкеры ответили: нет, не вариант.

Leon Edwards' 8-fight Win Streak

Я подумал, что буду драться с кем угодно, потому что я знал, насколько громкий и исторический этот кард. Это было бы здорово для моей карьеры. Так что я бы подрался с кем угодно.

И после того, как Ислам Махачев, Шавкат Рахмонов и Хамзат Чимаев сказали нет, я спросил еще раз: а как же Белал? Но матчмейкеры по началу даже не думали заниматься организацией этого поединка. Но, что есть, то есть»

У Эдвардса и Мухаммада уже есть некоторая история, поскольку они дрались друг с другом 3 года назад на турнире UFC Fight Night в Лондоне. Тот бой закончился при неудачных обстоятельствах, когда тычок Эдвардса в глаз лишил Мухаммада возможности продолжать драться.

Белал тогда агитировал промоушен устроить ему немедленный матч-реванш, но вместо этого Эдвардс продолжил свой титульный путь, завоевав пояс и дважды защитив его.

Тем временем, Мухаммад выиграл 5 боев подряд в полусреднем весе и неустанно призывал «Рокки» к матчу-реваншу, гарантируя себе победу и громя Леона на каждом шагу в медиа и СМИ.

«Рокки» уверен в своей победе на UFC 304

Леон Эдвардс (справа) globallookpress.com

Эдвардс не видит у Мухаммада шансов на успех на грядущем турнире в Манчестере:

«Он говорит, что уверенно победит меня? Когда Белал с кем-нибудь так поступал? Он просто разговаривает. Я позволяю ему говорить и позволяю ему делать свои маленькие мемы и твитты, но все знают, что он не на моем уровне.

Это просто факты. Он стал лучше. Я тоже. В игре есть уровни, и я искренне верю, что я на уровень выше него. В июле я это докажу»

«Рокки» намерен деклассировать своего противника, причем собирается сделать это зрелищно. Если Эдвардса за что-либо и критиковали за время его карьеры в UFC, то это за отсутствие досрочных финишей.

У Леона всего 4 победы нокаутами и сабмишнами из 14-ти, одержанных им викторий в UFC, но «Рокки» намерен увеличить это число в июле:

Белал Мухаммад (справа) globallookpress.com

«Мне нужен финиш в этом бою. Я чувствую, что все, кроме финиша, будет для меня недостаточно хорошим результатом. Все это ******, которое этот парень нес в социальных сетях, эти странные твиты, приколы с футболками…

Он этого заслуживает улететь в нокаут. Он заслуживает хорошей взбучки. Я чувствую, что деклассирую его в Манчестере. Я никогда не проигрывал в боях в Великобритании. Я никогда и никому не проигрывал на своей территории.

Я возьму эту уверенность с собой и принесу ее в клетку на наш бой. Я чемпион, а он нет. Этого парня слишком легко ударить. Он может совершенствоваться сколько угодно, но все равно его слишком легко ударить.

Его голова прямо там, где мне и нужно. Он просто приедет туда, где его будут бить, и бить много. Я хочу нокаутировать его»

Как только Эдвардс уберет с дороги Белала, он собирается начать переговоры о поединках с другими конкурентами. По словам «Рокки», он еще очень молод для того, чтобы размышлять о завершении карьеры.

Ему 32 года, и он сам говорит, что только начинает свою звездную карьеру в смешанных единоборствах:

«Я чувствую, что уберу Белала с дороги. Вся фаза борьбы с прямыми конкурентами неплохо идет своим чередом. Сначала был Камару Усман, затем Колби Ковингтон, затем снова Белал.

Все они неплохо прессингуют и борются. Я уберу всех этих борцов со своего пути. Но чувствую, что мне еще многое предстоит сделать. Я действительно чувствую, что еще ничего не сделал, и я хочу достичь гораздо большего в этом виде спорта.

Я сосредоточен и целеустремлен, и мне не терпится добиться еще большего», — заявил Леон Эдвардс.

Следующим соперником Эдвардса может стать Макгрегор

Конор Макгрегор globallookpress.com

Конор Макгрегор давно планировал пополнить коллекцию титулов UFC золотом в полусреднем весе. Готовясь к бою с Майклом Чендлером в категории до 77,1 кг на UFC 303, бывший чемпион двух дивизионов упомянул о желании провести бой против Леона Эдвардса.

«Леон Эдвардс? Нейт Диас почти нокаутировал его и поставил на колени. Если бы в тот вечер дрался я, то Леон был бы без сознания. Помню, что Дональд Серроне тоже прошел с ним всю дистанцию»

Прошлые бои Макгрегора в полусреднем весе проходили против Диаса и Серроне, и в настоящее время у 2 победы и один проигрыш в этом весе. Однако Макгрегор до сих пор не встречался с бойцами чемпионского уровня в данной категории.

Макгрегор считает, что этот дивизион созрел для правления в нем звезды его масштаба. Конор утверждает, что Леон скучный боец, а его противостояние с Белалом в плане продаже PPV обречено на провал:

«С этим Леоном Эдвардсом сейчас происходит слишком много непонятного. Это ему нравится, это нет. Затем он дерется с другим таким же мутным парнем вроде Белала.

Как видим, сейчас не самые лучшие времена в полусреднем весе. На UFC 303 с моим участием уже продано 200000 платных просмотров. А их бой с Белалом и вовсе никто не захочет смотреть»

Эдвардс и Мухаммад — хэдлайнеры UFC 304. Макгрегор с Чендлером дерется месяцем ранее, и если он победит Майкла, а затем заявит о своем намерении побороться за титул чемпиона в полусреднем весе, то «Рокки», в случае собственной победы, вероятно, и сам захочет боя с Конором.

Для Эдвардса это будет самый громкий поединок в карьере. И ранее под словами: «я хочу достичь гораздо большего», он подразумевал именно бой с Конором Макгрегор — тот бой, который его озолотит.