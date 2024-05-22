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    Гуськов, Лопес и еще 4 восходящих звезды, кого UFC протащил в топ-15 за последние месяцы

    Эти бойцы воспользовались своим шансом и попали в рейтинги UFC после встреч с именитыми ветеранами промоушена

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    Диего Лопес
    Гуськов, Лопес и еще несколько перспективных бойцов в кратчайшие сроки сумели стать участниками титульной гонки в UFC. Причем все они попали в рейтинги за последние несколько месяцев

    1. Диего Лопес

    Диего Лопес дебютировал в мае прошлого года и тогда он потерпел поражение от нынешнего представителя первой пятерки рейтинга полулегкого дивизиона Мовсара Евлоева. Бразилец дал рейтинговому сопернику очень конкурентный бой, однако все-таки уступил ему по очкам.

    Далее с оппонентами из числа середняков Лопес показал себя довольно ярко. Он одержал 2 досрочные победы в первом раунде, чем вновь привлек к себе внимание со стороны руководства UFC.

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    • На юбилейном 300-м турнире Лопесу предоставили еще одну возможность попасть в рейтинг. Его свели в клетке с 13-и номером полулегковесов Содиком Юсуффом. Нигериец выглядел для Диего очередным непростым оппонентом.

    Однако Лопес оказался настолько хорош, что нокаутировал Юсуффа уже в первом раунде. Эта победа позволила бразильцу забраться на 14-ю строчку в ростере. А сам Содик после такого разгромного проигрыша покинул число сильнейших полулегковесов промоушена.

    2. Карлос Олберг

    Карлос Олберг
    globallookpress.com

    После неудачного дебюта в 2021 году Карлос Олберг набил внушительную серию из пяти выигранных поединков ряду в полутяжелом дивизионе. В марте этого года он должен был сразиться с бывшим претендентом на титул Домиником Рейесом на турнире в Атлантик-Сити, но тот снялся с поединка.

    Тем не менее, матчмейкеры лиги подобрали для новозеландца другого рейтингового оппонента. 12 мая на турнире в Сент-Луисе Олбергу противостоял Алонзо Менифилд, который сам не проигрывал никому на протяжении пяти боев кряду.

    Опытный ветеран понесся на Карла с серией ударов уже в самом начале встречи, за что был жестоко наказан. Олберг поймал противника на отходе мощным кроссом и отправил его в нокаут.

    Новозеландцу хватило буквально 12 секунд, чтобы расправиться с именитым ветераном. После такой яркой победы Олберг забрался на 11-ю позицию в рейтинге полутяжелого дивизиона и теперь является участником титульной гонки.

    3. Кайла Харрисон

    DEBUT WIN! 😮‍💨 | Holly Holm vs Kayla Harrison | #UFC300 Highlights

    Харрисон один из самых успешных девушек в смешанных единоборствах из числа тех, кто долгое время дрался за пределами UFC. За 5 лет выступлений в PFL она одержала 16 побед и потерпела только одно поражение.

    Глядя на то, как Кайла легко побеждала одну соперницу за другой UFC заинтересовался девушкой и предложил ей контракт. Дебют Харрисон в лиге Даны Уайта состоялся в апреле на юбилейном 300-м ивенте.

    Ее соперницей стала бывшая чемпионка женского легчайшего дивизиона и пятый номер рейтинга на тот момент Холли Холм. Харрисон подошла к данному противостоянию в отличной форме.

    С первых секунд встречи она принялась разбивать Холм на всех этажах. Холли с трудом выстояла в стартовом отрезке, а после перерыва Кайла перевела ее вниз и задушила. Благодаря данной победе Харрисон сходу ворвалась в топ-5 женского легчайшего дивизиона.

    Не исключено, что следующий ее поединок будет уже за титул с действующей обладательницей пояса Ракель Пеннингтон.

    4. Хоакин Бакли

    Хоакин Бакли
    globallookpress.com

    Бакли несколько лет пытался ворваться в топ-15 среднем дивизионе, но безуспешно. В мае прошлого года американец решил спуститься в полусредний дивизион, и здесь ему удалось перезапустить свою карьеру.

    Он одержал 2 убедительные победы над Андре Фильо и Алексом Мороно. 30 марта, по стечению обстоятельств, Хоакин получил шанс проявить себя с многолетним представителем топ-15 Висенте Люке.

    Бакли вышел на замену вместо травмированного Шона Брэди, который отказался драться с «Ассасином». В первом отрезке Люке выглядел прилично, а вот во втором раунде допустил ошибку при попытке тейкдауна и сам оказался на земле.

    Хоакин воспользовался оплошностью Висенте и забил его хаммерфистами, выиграв поединок техническим нокаутом. Серия из трех побед кряду помогла американцу стать 11-м номером в рейтинге полусредневесов.

    5. Майкл Пейдж

    Майкл Пейдж построила выдающееся карьеру в Bellator, где долгие годы он был главной звездой промоушена Скотта Кокера. Однако после того, как Bellator стал частью PFL,«Веном» принял предложение от UFC и дебютировал на 299-м номерном турнире 9 марта.

    Его соперником стал 13-й номер рейтинга Кевин Холлэнд. Стоит отметить, что матчмейкеры подобрали для Пейджа стилистически очень удобного бойца. «Веном» ожидаемо доминировал над американцем на протяжении всех трех раундов.

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    • Холлэнд с трудом дожил до финального свистка и проиграл поединок единогласным решением судей. Также, как и Кайла Харрисон, Майкл сходу ворвался в топ-15 в сильнейшей лиге.

    Сейчас он занимает 13-ю позицию и ему открыта дорога к более громким поединкам с Колби Ковингтоном или Иэном Гэрри — одними из самых медийных лиц в полусреднем дивизионе.

    6. Богдан Гуськов

    Богдан Гуськов
    globallookpress.com

    Богдан Гуськов провел первый в UFC в сентябре прошлого года против Волкана Оздемира. Матчмейкеры посчитали, что швейцарец станет для «Царевича» тем соперником, после поединка с которым новичка можно будет провести в топ-15 полутяжелого дивизиона.

    Однако дебют для Гуськова обернулся быстрым поражением удушающим приемом уже в первом раунде. Впрочем, ту неудачу российскому бойцу удалось закрыть не менее быстрой победы нокаутом над внерейтинговым оппонентом Заком Паугой.

    После такого яркого выступления Богдану предоставили и еще одну возможность ворваться в топ-15 полутяжеловесов. 27 апреля его свели с 11-м номером ростера Райаном Спэнном.

    В первом раунде Гуськов буквально выживал и был на грани досрочного поражения. Но после перерыва ему удалось перехватить инициативу и нокаутировать Спэнна. Россиянин потеснил «Супермена» с 11-й строчки и теперь претендует на поединок с еще более статусным соперником в лице Энтони Смита.

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