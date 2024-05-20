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    Мерфи переехал Барбозу, Уилльямс финишировал Харриса. Обзор карда UFC Vegas 92

    Мерфи не оставил шансов ветерану Барбозе, Харрис оборвал свою победную серию в поединке с Уилльямсом

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    Эдсон Барбоза и Лерон Мерфи
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    Эдсон Барбоза и Лерон Мерфи
    В ночь с 18 на 19 мая состоялся турнир UFC Vegas 92. В главном событии вечера встретились Лерон Мерфи и Эдсон Барбоза в полулегком весе

    Бои предварительного карда

    1. Эмили Дюкот в женском минимальном весе уступила раздельным решением Ванессе Демопулус

    2. Хейли Алатенг одолел единогласным решением Клейдсона Родригеса в легчайшем дивизионе

    3. Пиера Родригез была дисквалифицирована и проиграла бой в женском минимальном весе Ариане Карнелосси

    4. Абусупьян Магомедов в среднем весе победил единогласным решением Уорли Алвиса

    5. Тамирес Видаль в женском легчайшем дивизионе проиграла нокаутом в третьем раунде Мелиссе Гатто

    6. Оумар Си в полутяжелом весе победил сабмишном в первом раунде Джорджа Токкоса

    7. Том Нолан в легком дивизионе нокаутировал в первом раунде Виктора Родригеза

    Лучшие моменты турнира UFC Вегас 92

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в женском минимальном дивизионе с участием Луаны Пинейро и Анджеллы Хилл, девятого и 12-го номеров рейтинга. Бой начался с неожиданного прессинга от 39-летней американки.

    Хилл заходила на ближнюю дистанцию практически без ударов с целью перевести противостояние в партер. Джебы и кроссы от Пинейро никак не помогали и остановить натиск соперницы. Анджелла довольно легко прижала бразильянку к сетке, а далее сумел стянуть ее на канвас.

    Многоопытная Хилл сразу подключила свой гранд-энд-паунд, заставив противницу выживать вплоть до финального свистка. Впрочем, после перерыва Луане не удалось перехватить инициативу.

    Хилл вновь перевела бразильянку на канвас. Немного завязав противницу на земле, американка заняла доминирующую позицию и провела удачный удушающий прием. Таким образом, Анджелла вернулась в топ-10 женского минимального дивизиона, а Пинейро потерпела второе досрочное поражение кряду.

    Эдриан Янез
    globallookpress.com

    Следующими в октагон вышли Эдриан Янез и Винисиус Сальвадор, представители легчайшего дивизиона. Это противостояние закончилось еще быстрее, чем предыдущее. Сальвадор с первых секунд пошел вперед и довольно неплохо разбивал оппонента.

    Однако отсутствие концентрации сыграло с ним злую шутку. Бразилец действовал слишком вальяжно. Он заходил на ближнюю дистанцию с опущенными руками, пытаясь играть на публику.

    По истечении середины стартового раунда очередной такой эпизод решил исход поединка. Янез мощным правым кроссом в челюсть наказал противника за то, что тот не держал блок.

    Сальвадор мгновенно рухнул на канвас, а от американца последовало добивание в партере. Янез буквально засыпал лежащего противника ударами, так и не позволив ему прийти в себя.

    Судье пришлось вмешаться и остановить поединок за 2 минуты до конца первого раунда. Таким образом Эдриан, прервал серию из двух поражений кряду и одержал долгожданную победу.

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    • Очередной поединок основного карда прошел в полусреднем весе с участием Тембо Горимбы и Рамиза Брахимая. Это, пожалуй, одно из самых скучных противостояний всего ивента. С первых секунд встречи Брахимай бросился в партер.

    Однако представитель Зимбабве заблокировал эту попытку и сам уложил соперника на лопатки. С течением времени Брахимай выбрался из трудного положения и совершил переворот.

    После перерыва американец продолжил гнуть свою линию, пытаясь забороть оппонента. Однако Тембо продемонстрировал хорошую защиту от тейкдаунов. Более того, он постоянно набрасывал жесткие удары своему сопернику в клинче локтями и коленями.

    Этого оказалось достаточно, чтобы сдержать натиск вязкого борца. Рамиз не нанес практически никакого урона своему сопернику, зато сам пропустил довольно много. В итоге Тембо Горимбо одержал победу единогласным решением судей.

    Харрис и Мерфи порадовали публику яркими победами

    Хаос Уилльямс (слева)
    globallookpress.com

    В рамках со-главного события вечера в полусреднем дивизионе состоялся поединок с участием Хаоса Уилльямса и Карлстона Харриса. В этом противостоянии все завершилось довольно быстро, потому как затяжной разведки не было.

    С первых секунд встречи парни задали высокий темп. Они награждали друг друга мощными лоу-киками, ударами ногами по корпусу и силовыми джебами. Первым потрясти оппонента удалось Харрису.

    Однако пропустив плотный удар в голову, американец нашел, чем ответить. Он наградил противника не менее жестким ударом в корпус. Далее была очередная безуспешная атака от Карлстона.

    Зато Харрис нашел брешь в обороне соперника. Американец пробил мощную двойку, отправив противника на настил. Хаос нанес по лежащему визави пару хаммерфистов и судья остановил поединок, присудив ему победу техническим нокаутом в первом раунде.

    Для Харриса это уже второй выигранный поединок подряд. Ему удалось реанимировать свою карьеру после череды неудач в среднем дивизионе и в следующем противостоянии после столь яркого финиша он вполне может рассчитывать на более статусного оппонента.

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    • В главном событии вечера в рамках полулегкого дивизиона сошлись 12-й номер рейтинга Эдсон Барбоза и восходящая звезда Лерон Мерфи. Молодой британец закатил шоу с самого начала боя.

    Лерон агрессивно бросился с атаками на ветерана и довольно быстро разбил ему нос. Эдсону ничего не оставалось, как отходить назад и обороняться. Единственное, чем он запомнился в первом раунде — это апперкот, которым потряс Мерфи при попытке выполнения тейкдауна.

    После перерыва Лерон продолжил натиск и едва не финишировал оппонента. Барбоза после пропущенных локтей и коленей пребывал в состоянии грогги. Бразилец буквально выживал, но ему вновь удалось выстоять до перерыва.

    В оставшейся части поединка Эдсон выглядел чуть-чуть лучше за счет неожиданных контратак ногами. Впрочем, переломить ход встречи ему так и не удалось. В концовке пятого раунда британец закрепил свой успех удачным переводом на канвас.

    У судей не осталось вопросов о том, кто выиграл эту встречу. Лерон Мерфи единогласным вердиктом одержал победу в поединке, и теперь вероятно потеснит Эдсона Барбозу с 12-й строчки в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.

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