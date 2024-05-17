Затмит Эдвардса и станет чемпионом. Хоакин Бакли новая звезда полусреднего дивизиона UFC

Бакли после череды неудач в среднем весе UFC решил спуститься на категорию ниже. Смена дивизиона пошла американцу на пользу. В кратчайшие сроки он ворвался в топ-15 и теперь пребывает среди участников титульной гонки, хотя еще недавно был внерейтинговым середняком

Нокаут в бою с Касанганаем не сделал Хоакина звездой

Дебют Хоакина Бакли в UFC состоялся в сентябре 2020-го. Даже в более молодые годы резюме американца не выглядело впечатляющим, но его бросили под тогдашнего топа среднего дивизиона Кевина Холлэнда.

Ничего хорошего из этого не получилось. Бакли проиграл более опытному сопернику нокаутом в третьем раунде и не сумел сходу ворваться в топ-15. После такого единственный верный шаг со стороны матчмейкеров — это понижение уровня оппозиции для новичка.

Вчерашнего дебютанта Бакли свели в клетке с середняком дивизиона Импой Касанганаем. Что случилось в том поединке помнит весь мир. В середине второго раунда Хоакин пробил неудачный мидл-кик и соперник подхватил его ногу.

Для Бакли такая позиция была проигрышной, ведь у Касанганая было множество вариантов извлечь выгоду из того эпизода. Хоакин выбрался из трудной ситуации, приняв самое неочевидное решение.

Свободной ногой он ударил с разворота Касанганая прямо в голову, отправив его в глухой нокаут. Видеоповторы с тем ярким финишем до сих пор набирают сотни тысяч просмотров.

Impa Kasanganay vs Joaquin Buckley Highlights UFC Fight Night HD

В какой-то момент Бакли приобрел репутацию жесткого нокаутера, а его финиш был признан лучшим в 2020 году. В ноябре того же года американец одержал еще одну яркую победу. На этот раз от его ударов во втором раунде пострадал Джордан Райт.

Однако волну хайпа вокруг яркого ударника потушил андердог дивизиона Алессио Ди Кирико. Вопреки всему, посредственный итальянец вырубил Бакли уже в первом раунде. Хоакину пришлось начинать новый забег.

Он выиграл 3 поединка кряду и далее получил двух соперников из топ-15. Впрочем, раскрыть свои лучшие качества у Бакли не вышло ни против Нассурдина Имавова, ни против Криса Кертиса.

После двух апсетов кряду Хоакин вынужден был спуститься в категорию ниже, ведь в среднем весе в UFC у него было 5 побед и 4 поражения.

Перезагрузка карьеры прошла успешно

Хоакин Бакли против Андре Фильо globallookpress.com

Хоакин Бакли довольно крупный боец, обладающий невероятным атлетизмом. Тем не менее, наличие огромной мышечной массы не помешало ему уложиться в лимит дивизиона до 77,1 кг.

Дебют в полусреднем весе состоялся в мае прошлого года. Несмотря на трудную сгонку веса, Бакли вышел в клетку довольно свежим и сделал то, чего от него ждали болельщики — нокаутировал во втором раунде Андре Фильо.

Следующим на его пути стал еще один середняк дивизиона Алекс Мороно, которого Хоакин избивал на протяжении всех трех раундов и едва не усыпил гильотиной. Добыть досрочную победу тогда не удалось, однако успех единогласным решением помог далее заполучить по-настоящему серьезного оппонента.

В марте этого года Бакли согласился заменить снявшегося с боя против Висенте Люке Шона Брэди. Выход на коротком уведомлении против бойца, занимавшего место в топ-15 полусреднего дивизиона на протяжении нескольких лет, выглядел рискованным шагом.

Однако этот риск оправдал себя. Хоакин поймал Люке на ошибке во втором раунде во время тейкдауна и сам оказался сверху в партере. В доминирующей позиции на земле Бакли не стал ничего придумывать.

Он просто начал забивать своего соперника хаммерфистами. От глубокого нокаута Висенте спас рефери, остановивший поединок на девятой минуте встречи. Вот так ярко Хоакин ворвался в топ-15 и закрепился на 11-й позиции в рейтинге.

Joaquin Buckley vs Vicente Luque | Full Fight Highlights

Следующий выход американца в октагон не заставил фанатов долго ждать. Он принял совсем необязательный вызов на недавнем турнире в Сент-Луисе от Нурсултона Рузибоева, еще одного бывшего средневеса, серьезно превосходившего Бакли в росте.

Тем не менее, преимущество узбекистанца в росте на 18 см никак не сказалось на результате поединка. Все, чем запомнился Рузибоев — это попытка кимуры во втором раунде. Бакли был лучше как в стойке, так и в партере.

Он одержал победу единогласным решением судей и выиграл в полусреднем дивизионе уже четвертый поединок кряду. Внушительная серия Бакли говорит о том, что у него очень большие перспективы в этой категории.

А яркий стиль бойца помог ему обзавестись еще большей популярностью среди болельщиков, которые ранее освистывали поединки с участием Колби Ковингтона, Леона Эдвардса и Белала Мухаммада.

Вероятно, уже в ближайшее время Бакли на новой волне хайпа может получить бой с кем-либо из них.

Гэрри, Пейдж или Бернс — кто следующий для Бакли?

Гилберт Бернс globallookpress.com

Четвертая победа кряду открыла Бакли дорогу к более громким поединкам. Уже сейчас у атлетичного американца есть несколько интересных вариантов для следующего боя. На днях Хоакину предлагали провести поединок против Иэна Гэрри, нынешнего седьмого номера рейтинга полусредневесов UFC.

Ирландец провел очень неубедительный предыдущий бой против Джеффа Нила, а победа раздельным решением над ним выглядела сомнительной. К тому же, Иэн ярко выраженный ударник, а Бакли зарекомендовал себя, как универсальный боец.

Хоакин в соцсетях прокомментировал эту ситуацию и назвал Гэрри легким соперником. Однако по ряду причин, этот поединок в ближайшее время не состоится.

«UFC предлагал мне подраться в следующем поединке против Иэна Гэрри. Я знаю, что это легкие деньги для меня. Но мы не будем с ним драться. Этот тип лечится от герпеса. Поэтому он пока не может выйти на бой», — заявил Хоакин.

Еще один интересный вариант для Бакли — это противостояние с бывшей звездой Bellator и вчерашним дебютантом UFC Майклом Пейджем, ныне 13-м номером в рейтинге.

Кандидатура «Венома» в качестве следующего соперника обсуждалась еще до того, как Хоакин вышел в клетку против Рузибоева. Но, вероятно, на этой стадии матчмейкеры не хотят сводить бойцов, которые потенциально могут добраться до статуса претендента.

А вот кого руководству точно не жалко, так это Гилберта Бернса. Бразилец уже стал трамплином для Чимаева, Мухаммада и Маддалены. Все трое после поединка с ним забрались в топ-5, а тот же Белал и вовсе получил статус претендента и на UFC 304 подерется с Эдвардсом за титул.

В своей нынешней форме Бакли способен навязать сопротивление абсолютно любому полусредневесу. Хоакин теневая угроза для всей категории и потенциально ночной кошмар для действующего чемпиона Леона Эдвардса.