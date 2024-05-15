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    Барбоза подерется с Мерфи, Уилльямс сразится с Харрисом. Анонс карда UFC Vegas 92

    Мерфи намерен побить Барбозу и приблизиться к топ-10 полулегковесов, Харрис рассчитывает продлить победную серию

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    Эдсон Барбоза
    В ночь с 18 на 18 мая состоится турнир UFC Vegas 92. В главном событии вечера подерутся Лерон Мерфи и Эдсон Барбоза в полулегком весе

    Бои предварительного карда

    1. Эмили Дюкот в женском минимальном весе подерется с Ванессой Демопулус

    2. Хейли Алатенг встретится с Клейдсоном Родригесом в легчайшем дивизионе

    3. Пиера Родригез в женском минимальном весе проведет бой с Арианой Карнелосси

    4. Абусупьян Магомедов в среднем весе подерется с Уорли Алвисом

    5. Тамирес Видаль в женском легчайшем дивизионе сразится с Мелиссой Гатто

    6. Оумар Си в полутяжелом весе встретится с Джорджем Токкосом

    7. Том Нолан в легком дивизионе сразится с Виктором Родригезом

    UFC Vegas 92: Barboza vs Murphy — May 18 | Fight Promo

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Лас-Вегасе откроет поединок в женском минимальном весе с участием Анджеллы Хилл и Луаны Пинейро, девятого и 12-го номеров рейтинга. Предыдущие поединки обеих девушек закончились по-разному.

    39-летний ветеран Хилл одолела единогласным решением судей Денис Гомес. А вот ее очередная соперница в попытке попасть в первую десятку рейтинга уступила нокаутом Аманде Рибас в третьем раунде.

    Впрочем, до того поражения Пинейро шла в UFC непобежденной и выиграла 3 поединка кряду. Что касается Анджеллы, то у нее уже давно нет стабильности. В силу возраста американка слишком часто чередует победы с поражениями.

    За 6 предыдущих поединков она трижды праздновала успех и потерпела 3 неудачи. Очередное противостояние с более молодой соперницей с громкими амбициями для Хилл настоящий вызов. В этом противостоянии у Луаны есть все шансы, чтобы со второй попытки залететь в топ-10.

    Луана Пинейро
    globallookpress.com

    Далее в октагон в рамках легчайшего дивизиона выйдут Эдриан Янез, недавний представитель топ-15, и Винисиус Сальвадор. Американец очень стремительно ворвался в UFC и довольно быстро записал себя в число восходящих звезд этой категории.

    Янез одержал 5 побед кряду и сумел попасть в число рейтинговых бойцов в весе до 61 кг. Но как только матчмейкеры повысили ему уровень оппозиции, сразу начались неудачи. Сначала Эдриан упал в нокаут уже в первом раунде от возрастного Роба Фонта.

    Затем он провел очень неубедительный поединок против Джонатана Мартинеза, которому уступил досрочно во втором раунде. Тогда соперник Янеза отбил ему ногу и тот не сумел продолжить драться далее.

    Пока что Эдриан зарекомендовал себя, как боец удачно дерущийся с середняками и теми, кто на грани вылета из лиги, но не более. Впрочем, именно таковым и является Сальвадор. Бразилец дебютировал в UFC с двух поражений кряду. Это очень подходящий соперник, чтобы вывести Янеза на победную серию вновь.

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    • Очередной поединок основного карда турнира пройдет в полусреднем дивизионе. В клетку выйдут представитель США Рамиз Брахимай и боец из Зимбабве Темба Горимбо. Парни одержали победы в предыдущих противостояниях.

    Брахимай выиграл сабмишном в первом раунде у Майкла Гилмора. Но в целом по дистанции в промоушене идет не очень уверенно. У него в UFC абсолютный паритет: 2 победы и 2 поражения за 4 поединка.

    У Горимбо ситуация получше. Африканец неудачно дебютировал, но затем выиграл 2 поединка кряду. В последнем из них Тембо уже в первом раунде нокаутировал Пита Родригеза. Причем на тот финиш ему потребовалось лишь 32 секунды.

    Африканец является базовым ударником. У него неплохой кикбоксинг и бокс. Но его предстоящий соперник полная противоположность. У Рамиза есть определенные проблемы в стойке, зато на земле он смотрится прилично.

    Это будет очередное противостояние борца и ударника. И шансы на победу есть как у Брахимая, так и у Горимбы.

    Мерфи и Харрис рассчитывают на очередной триумф

    Карлстон Харрис
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера состоится еще один поединок в рамках полусреднего дивизиона. Хаос Уилльямс подерется против Карлстона Харриса. Оба бойца только прокладывают себе дорогу в топ-15.

    И, пожалуй, Харрис в этом направлении движется ярче и быстрее своего соперника. Южноамериканец провел в промоушене 5 поединков. Начинал боец из Гайаны, как средневес. Он сумел нокаутировать Импу Касанганая и одолеть сабмишном Кристиана Агилера.

    Затем Карлстон решил сменить весовую категорию и опуститься на дивизион ниже. Однако в дебюте в полусредневесах на его пути встал Шавкат Рахмонов, от ударов которого он уже сам упал в нокаут в первом раунде.

    Впрочем, далее Карлстон сумел реанимировать карьеру и одержать еще 2 победы. Стоит отметить, что дважды он удосрочил своих соперников именно на земле. Харрис представляет собой универсального бойца, способного оказывать сопротивление и в партере, и в стойке.

    Текущая форма его оппонента Хаоса Уилльямса немного хуже. У него 3 победы и 2 поражения за 5 последних поединков. Потерпел неудачи американец в противостояниях с Мишелем Перейрой и Рэнди Брауном.

    Такие результаты подтверждают тот факт, что драться на самом высоком уровне он еще не готов. А ввиду пробелов Уилльямса в партере у Харриса есть все шансы, чтобы одержать очередную победу сабмишном.

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    • В главном событии вечера в полулегком дивизионе встретятся 12-й номер рейтинга Эдсон Барбоза и претендующий попасть в топ-15 Лерон Мерфи. Бразилец, несмотря на возраст в 38 лет, периодически продолжает радовать публику яркими выступлениями и до сих пор пребывает в числе сильнейших бойцов планеты.

    После двух поражений от Гиги Чикадзе и Брайса Митчелла Барбоза сумел выйти на победную серию. Сначала он деклассировал Билли Куанрантилло, отправив его в глухой нокаут. А затем Барбоза все 15 минут избивал Содика Юсуффа.

    Невероятная стойкость, прекрасная физическая форма и внушительный опыт помогают Эдсону оставаться на плаву. Это не тот случай, когда молодого бойца вроде Мерфи бросают под пробитого ветерана с целью провести его в топ-15.

    Но это не значит, что грядущий поединок обещает быть легким для Барбозы. 19 мая в Лас-Вегасе ему предстоит протестировать крайне серьезного и обещающего проспекта. За 6 поединков в UFC Лерон не потерпел ни единого поражения.

    В дебюте его бой против Зубайры Тухугова завершился вничью. Далее Мерфи вышел на серию из пяти побед кряду. После такого матчмейкеры задумались о том, чтобы поднять британцу уровень оппозиции. И в эти выходные в Лас-Вегасе его ожидает, возможно, самый трудный вызов за всю карьеру.

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