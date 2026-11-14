В рамках турнира UFC 334 15 ноября состоится титульный поединок Сирила Гана и Джоша Хокита в тяжелом весе. Начало — 07:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.

Сирил Ган

Турнирное положение: Ган действующий чемпион UFC в тяжелом весе. Француз завоевал титул в бою с Алексом Перейрой и теперь проводит первую защиту.

Последние бои: В последнем поединке Ган нокаутировал Алекса Перейру во втором раунде. До того был несостоявшийся бой с Томом Аспиналлом из-за случайного попадания в глаз, а еще раньше победа спорным решением над Александром Волковым. За последние пять поединков в активе француза четыре победы, одно поражение и один несостоявшийся бой.

Состояние бойца: Ган невероятно аккуратный тактик. Он предпочитает прощупывать дистанцию, периодически прокидывая встречные джебы или легкие боковые на подскоке. Однако он не привык к бешеному прессингу с первых секунд и может растеряться, если соперник не даст ему подобрать подходящую дистанцию.

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Джош Хокит

Турнирное положение: Хокит — четвертый номер рейтинга тяжеловесов. Американец дебютировал в UFC в 2025 году через Contender Series и за короткое время успел провести 4 боя в промоушене.

Последние бои: Накануне данного противостояния Хокит нокаутировал во втором раунде Деррика Льюиса. До того одолел по очкам Кертиса Блейдса и досрочно расправился с Дензелом Фриманом и Максом Гименисом.

Состояние бойца: Хокит хаотичный и мощный боец с хорошей борцовской базой. Американец обладает отличной стойкостью и неплохой физической силой, а его главное оружие — бешеный прессинг с первых секунд.

Психологически он уверен в себе и любит провоцировать соперников.

Статистика для ставок

Хокит выиграл все 10 боев в карьере

Ган проиграл лишь в одной из пяти предыдущих встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Сирилу Гану. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45, тогда как на успех Хокита предлагают сделать ставку за 2.85.

Прогноз: Ган уже добился своей главной цели и мотивации драться у него просто нет. При этом психологическое состояние Сирила никогда не было выдающимся, а здесь в соперниках еще боец, который постоянно провоцирует грязными словами. Что касается самого поединка, то американец не даст французу подобрать удобную дистанцию и с первых секунд затянет чемпиона в безумную рубку. Ган не сталкивался с таким давлением со времен Джона Джонса и вряд ли выдержит хаотичный прессинг.

2.85 Победа Джоша Хокита Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на бой Ган — Хокит принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Победа Джоша Хокита за 2.85.