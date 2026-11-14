В рамках турнира UFC 334 15 ноября состоится поединок Кайо Борральо и Юсри Белгаруи в среднем весе. Начало — 05:40 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.

Кайо Борральо

Турнирное положение: Кайо Борральо занимает пятую строчку в рейтинге среднего дивизиона и уверенно входит в элиту организации.

Последние бои: Весной на UFC 326 бразилец одолел Ренье Де Риддера единогласным решением судей. Этим выступлением он закрыл обидное поражение от Нассурдина Имавова по очкам, прервавшее его серию из семи побед. А до этого в августе 2024 года Кайо Борральо прошел Джареда Каннонира также по очкам.

Состояние бойца: Борральо обладает солидным багажом опыта и высочайшим бойцовским IQ. Он грамотно распределяет силы, хладнокровно гасит чужую агрессию за счет клинчей и контроля на канвасе. За счет тактической гибкости и ментальной стойкости бразилец мастерски навязывает соперникам вязкий сценарий.

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Юсри Белгаруи

Турнирное положение: 34-летний голландский боец стремительно ворвался в UFC, закрепил за собой статус грозного финишера и находится в шаге от попадания в топ-10 после ряда успешных боев с крепкими середняками.

Последние бои: У Белгаруи винстрик из шести поединков, три последние из которых он выиграл в UFC. В сентябре 2026 года голландец брутально нокаутировал Джордена Сантоса, весной сломил Мансура Абдул-Малика, а до этого снес Азамата Бекоева.

Состояние бойца: Юсри базовый кикбоксер высочайшего уровня, он обладает внушительной антропометрией (рост и размах по 190 см) и тяжелыми ударами с дальней дистанции.

Тренировочный лагерь под руководством Алекса Перейры помогает Белгаруи развивать ударную мощь, однако борьба и защита от переводов остаются уязвимыми сторонами на элитном уровне.

Статистика для ставок

Кайо Борральо выиграл 9 из 18 поединков в карьере судейскими решениями

Юсри Белгаруи выиграл все 3 боя в UFC нокаутами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры видят фаворитом бразильского бойца, предлагая поставить на победу Кайо Борральо за 1.63. На успех Юсри Белгаруи можно сделать ставку с коэффициентом 2.33.

Прогноз: Юсри Белгаруи обладает преимуществом в антропометрии и попытается реализовать его за счет плотной работы сериями на дальней дистанции, опираясь на свой багаж из кикбоксинга. Зато Кайо Борральо превосходит соперника в универсализме и тактической выучке. Бразилец не станет ввязываться в опасную рубку в стойке, а задействует борцовский арсенал: он переведет оппонента в партер или зажмет у сетки и за счет вязкого контроля и доминирования перебьет голландца.

2.16 Победа Кайо Борральо по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на бой Борральо — Белгаруи принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа Кайо Борральо по очкам за 2.16.