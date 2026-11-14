В рамках турнира UFC 334 15 ноября состоится поединок Кевина Холланда и Уроша Медича в полусреднем весе. Начало — 05:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

Кевин Холлэнд

Турнирное положение: Кевин Холлэнд остается одним из самых узнаваемых ветеранов полусреднего дивизиона и держится в конце топ-15.

Последние бои: В последнем бою на UFC 327 американец переиграл Рэнди Брауна единогласным решением судей. Тем сам он прервал неприятный отрезок из двух поражений по очкам от Майка Мэллота и Даниэля Родригеса. Ранее летом 2025 года Холлэнд заставил сдаться Висенте Люке во втором раунде, проведя сабмишен.

Состояние бойца: Кевин обладает колоссальным опытом боев с элитой промоушена и гигантским преимуществом в габаритах. За счет джеба и нестандартного передвижения он умело разбивает соперников издали, а также имеет в арсенале опасные сабмишены из позиции лежа на спине. Однако американец склонен терять концентрацию, ввязываться в ненужный размен и пропускать тяжелые силовые выпады.

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Урош Медич

Турнирное положение: 33-летний сербский боец стремительно поднимается в рейтинге полусредней категории и претендует на попадание в топ-10 после серии ярких досрочных побед. Сейчас Урош идет 13-м.

Последние бои: Накануне очередного боя у Медича винстрик из четырех поединков, причем все они были выиграны нокаутами в первых раундах. Летом 2026 года серб в очередной раз продемонстрировал нокаутирующую мощь, заставив рефери остановить бой в самом дебюте встречи. Тогда под каток попал Даниэль Родригес. Чуть ранее «Доктор» отправил лицом в пол Джеффа Нила и Муслима Салихова.

Состояние бойца: Медич набрал мощнейший ход и демонстрирует взрывную работу в стойке с высочайшей плотностью ударов. Опасность серба заключается в его способности мгновенно сокращать дистанцию и взламывать чужую оборону силовыми комбинациями.

Впрочем, его защита от переводов в партер оставляет желать лучшего, что наглядно показал Мактыбек Оролбай. Но станет ли бороться Холлэнд? Вопрос остается открытым.

Статистика для ставок

У Холлэнда две победы в четырех последних боях

Урош Медич выиграл последние 4 боя досрочно в первом раунде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры отдают преимущество сербскому бойцу, предлагая поставить на победу Уроша Медича за 1.63. На успех Кевина Холланда коэффициент составляет 2.33.

Прогноз: Урош Медич сразу пойдет вперед, навязывая высокий темп и пытаясь прорваться на среднюю дистанцию сквозь длинные руки соперника. Кевин Холланд попытается связать серба джебами и переиграть по очкам, однако из-за привычки застаиваться на месте он рискует пропустить тяжелый удар. Медич быстро воспользуется дырами в защите американца и отправит его в нокаут на старте поединка.

1.98 Победа Уроша Медича нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на бой Холлэнд — Медич позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Победа Уроша Медича нокаутом за 1.98.