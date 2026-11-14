В рамках турнира UFC 334 15 ноября состоится поединок Стивена Томпсона и Чарльза Радтке в полусреднем весе. Начало — 04:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.66.

Стивен Томпсон

Турнирное положение: Экс-претендент на титул по прозвищу «Вандербой» еще вчера был в топ-15, но выпал оттуда в связи со спорным проигрышем.

Последние бои: У Стивена серия из трех поражений подряд. В июле 2025 года он проиграл Габриэлю Бонфиму раздельным решением судей, осенний поединок 2024 года против Хоакина Бакли завершился досрочным поражением в третьем раунде, а в конце 2023 года Томпсон уступил сабмишеном Шавкату Рахмонову.

Состояние бойца: Несмотря на почтенный возраст в 43 года, американец сохраняет отличную работу ног и чувство дистанции. Широкая каратистская стойка позволяет ему расстреливать соперников с дальнего расстояния и проваливать их атаки. В силу возраста у Томпсона просела защита от тейкдаунов, а способность держать плотные удары заметно снизилась.

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Чарльз Радтке

Турнирное положение: Чарльз пробивает себе дорогу в топ-15 дивизиона, выступая в роли крепкого и бескомпромиссного середняка.

Последние бои: Радтке выиграл 4 из пяти последних боев в UFC. В апреле 2026 года на UFC 327 Чарльз переиграл по очкам Франсиско Прадо, в ноябре 2025-го заставил сдаться Даниэля Фрунзу в третьем раунде, а до этого сам уступил нокаутом Майку Мэллотту.

Состояние бойца: Чарльз делает ставку на плотный прессинг, агрессивный клинч у сетки и размашистые силовые удары. Радтке обладает черным поясом по джиу-джитсу и умеет находить моменты для приема в партере.

Но на дальней дистанции ему не хватает антропометрии и разносторонности против элитных кикбоксеров.

Статистика для ставок

Стивен Томпсон 8 из 17 побед в карьере одержал решением судей

Чарльз Радтке выиграл 4 из пяти последних поединков в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры отдают преимущество ветерану, предлагая поставить на победу Стивена Томпсона за 1.66. На успех Чарльза Радтке коэффициент составляет 2.28.

Прогноз: Томпсон значительно превосходит оппонента в футворке, размахе рук и скорости. Стивен будет постоянно смещаться, расстреливать идущего вперед Чарльза быстрыми сериями и киками, уверенно забирая раунд за раундом. Радтке ничего не теряет. А вот «Вандербой» точно хочет завершить карьеру на мажорной ноте.

1.66 Победа Стивена Томпсона Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.66 на бой Томпсон — Радтке принесёт прибыль 660₽, общая выплата — 1660₽

Ставка: Победа Стивена Томпсона за 1.66.