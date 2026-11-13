В рамках турнира PFL Dubai 14 ноября состоится титульный поединок Вадима Немкова и Сергея Билостенного в тяжелом весе. Начало — 23:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

Вадим Немков

Турнирное положение: 34-летний российский боец владеет титулом чемпиона тяжелого дивизиона PFL. Ранее он был чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Последние бои: В декабре 2025 года на PFL Europe 4 Немков заставил сдаться в первом раунде Ренана Феррейру, а в январе того же года точно так же в стартовой пятиминутке поймал на сабмишен Тимоти Джонсона, успешно развив победную серию после триумфа над Бруно Каппелоззой в дебюте в тяжелом весе.

Состояние бойца: Немков обладает феноменальным бойцовским IQ, великолепной скоростью и превосходной борцовской базой. Чемпион грамотно использует футворк, минимизирует ущерб в стойке и методично переводит соперников на настил, где создает угрозу удушающими и болевыми приемами. Вадим далеко не самый габаритный тяж (весит порядка 107 кг), но он гораздо быстрее большинства соперников.

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Сергей Билостенный

Турнирное положение: 31-летний российский тяжеловес стремительно поднимается в элите лиги и заслужил право оспорить чемпионский пояс. Сергей занимает первую строчку в рейтинге PFL.

Последние бои: Билостенный выиграл 5 из шести последних поединков. В мае 2026 года на турнире PFL Sioux Falls он нокаутировал Ренана Феррейру, а летом 2025-го расправился с Карлом Уильямсом, перекрыв единственное поражение от Валентина Молдавского.

Состояние бойца: Сергей — взрывной нокаутер с тяжелыми ударами с обеих рук и хорошей защитой от переводов. Претендент превосходит чемпиона в габаритах и массе, обладая мощным разовым панчем, способным решить исход боя в любой момент. Но свои проблемы у Билостенного тоже имеются.

Порой, он заигрывается в атаке и пропускает лишние удары.

Статистика для ставок

Вадим Немков выиграл все 3 боя в тяжелом весе сабмишеном

Сергей Билостенный одержал 4 досрочные победы в пяти последних боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В российском дерби букмекеры видят фаворитом действующего чемпиона, предлагая поставить на победу Вадима Немкова за 1.22. На успех Сергея Билостенного коэффициент составляет 4.30.

Прогноз: Билостенный навяжет жесткий прессинг в стойке и будет использовать преимущество в массе, чтобы донести свой нокаутирующий удар. Однако Немков превосходит оппонента в скорости, опыте и арсенале навыков. Чемпион переждет стартовый натиск претендента, переведет схватку в партер и заставит соперника капитулировать.

1.99 Победа Вадима Немкова сабмишеном Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на бой Немков — Билостенный позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Победа Вадима Немкова сабмишеном за 1.99.