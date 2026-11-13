В рамках турнира PFL Dubai 14 ноября состоится поединок Пуйи Рахмани и Олега Попова в тяжелом весе. Начало — 22:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.87.

Пуйя Рахмани

Турнирное положение: Рахмани выходит в октагон, оставаясь непобежденным, но без громких имен в активе. Ранее Пуйя также успешно дрался в АСА, где был в топ-10.

Последние бои: В феврале иранец задушил Карла Уилльямса, правда позже тот результат был пересмотрен и признан несостоявшимся. До этого он остановил Слима Трабелси сериями ударов на земле уже в первом раунде, а в ACA Рахмани финишировал Салимгерея Расулова и Юрия Федорова. Абсолютно все его официальные победы в ММА пришлись на первый раунд.

Состояние бойца: Помимо ММА, Рахмани успел отметиться и в смежных дисциплинах — например, по очкам победил в формате вольной борьбы Анатолия Малыхина, одного из сильнейших тяжеловесов планеты. Этот результат не входит в его официальный рекорд в смешанных единоборствах, но говорит о серьезной борцовской базе.

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Олег Попов

Турнирное положение: Попов занимает первую строчку рейтинга тяжелого дивизиона PFL и является победителем Гран-при 2025 года.

Последние бои: После единственного поражения в промоушене, сабмишеном от Дениса Гольцова в финале турнира 2024 года, россиянин выиграл четыре боя подряд, и каждый раз дело доходило до итогового решения судей. Попов взял верх над Магомедом Магомедовым, Александром Романовым, Родриго Насименто и Карлом Уилльямсом.

Состояние бойца: Попов тренируется в команде Федора Емельяненко. Пропагандирует аккуратный и методичный стиль. Его игра строится на джебе, лоу-киках и контроле центра октагона, а не на поиске нокаута.

Проблема в том, что именно защита от тейкдаунов остается его слабым местом, а против соперника с таким борцовским бэкграундом, как Рахмани, ему придется весь бой отбиваться от проходов в ноги.

Статистика для ставок

Рахмани выиграл все 6 боев в ММА

Последние 4 боя Попова дошли до решения судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Рахмани фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42, тогда как на успех Попова предлагают ставку за 2.87.

Прогноз: Рахмани силен именно в быстром старте и переводах в партер, но Попов уже показал, что умеет выдерживать давление и доводить бои до решения судей. Россиянин переживет первые минуты и не позволит затащить себя в партер, после чего его более разнообразная работа в стойке скажет свое слово.

2.87 Победа Попова Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.87 на бой Рахмани — Попов позволит вывести на карту выигрыш 1870₽, общая выплата — 2870₽

Ставка: Победа Попова за 2.87.