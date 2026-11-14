В рамках турнира UFC 334 15 ноября состоится поединок Дрю Добера и Криса Данкана в легком весе. Начало — 04:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Дрю Добер

Турнирное положение: 38-летний американский нокаутер удерживает статус одного из самых зрелищных ветеранов легкого дивизиона и продолжает регулярно проводить яркие бои. Но на попадание в топ-15 уже не претендует.

Последние бои: У Дрю победный отрезок из двух поединков подряд. В марте 2026 года на UFC 326 Добер нокаутировал во втором раунде Майкла Джонсона, а осенью 2025-го остановил Кайла Преполека, успешно перечеркнув предыдущую полосу из двух поражений от Мануэля Торреса и Джина Силвы.

Состояние бойца: Добер — закаленный ветеран с невероятной огненной мощью в кулаках, на его счету 16 нокаутов в карьере. Американский ветеран предпочитает агрессивный прессинг на ближней дистанции, навязывая бескомпромиссные обмены ударами. Впрочем, возраст и накопленный урон дают о себе знать. Вдобавок, Дрю уязвим в партере (потерпел 4 поражения сабмишенами).

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Крис Данкан

Турнирное положение: 33-летний шотландский боец находится на подступах к топ-15 легкой категории. Но первый заход в рейтинг оказался неудачным.

Последние бои: Данкан выиграл 4 из пяти последних боев в UFC. В апреле 2026 года на UFC Fight Night шотландец уступил удушающим приемом Ренато Мойкано, что прервало его серию из трех побед подряд над Террэнсом МакКинни, Матеушем Ребецки и Джорданом Вученичем.

Состояние бойца: Представитель American Top Team отличается универсальностью и отменными физическими кондициями. Данкан превосходит соперника в росте и размахе рук, грамотно сочетает прессинг в стойке с взрывными тейкдаунами.

А также представляет колоссальную угрозу на настиле за счет опасных гильотин.

Статистика для ставок

Последние 4 боя Дрю Добера в UFC закончились нокаутами

Данкан выиграл 4 из пяти последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают преимущество шотландцу, предлагая поставить на победу Криса Данкана за 1.60. На успех Дрю Добера коэффициент составляет 2.40.

Прогноз: Добер с первых минут зажмет оппонента у сетки и втянет в опасный обмен ударами на ближней дистанции. Данкан переживет стартовый натиск и перехватит инициативу. Шотландец воспользуется преимуществом в размахе рук для контроля дистанции, переведет ветерана в партер и заберет победу по очкам за счет активной работы на настиле.

2.10 Победа Криса Данкана по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на бой Добер — Данкан принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа Криса Данкана по очкам за 2.10.