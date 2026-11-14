В рамках турнира UFC 334 15 ноября состоится поединок Террэнса МакКинни и Джима Миллера в легком весе. Начало — 03:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.74.

Террэнс МакКинни

Турнирное положение: МакКинни давно закрепил за собой статус одного из самых бескомпромиссных и опасных финишеров легкого дивизиона. Ни один из десяти его последних боев в UFC не дошел до экватора.

Последние бои: В июле 2026 года на UFC 329 МакКинни проиграл техническим нокаутом в первом раунде Бобби Грину. Чуть ранее за 24 секунды он нокаутировал Кайла Нельсона. А в конце 2025 года Террэнс уступил удушающим приемом Крису Данкану.

Состояние бойца: МакКинни с первых секунд взвинчивает темп до предела, обрушивая на соперников шквал силовых комбинаций, коленей и хай-киков. При этом боец обладает хорошей базой борьбы и моментально забирает спину в партере. Однако за экстремальную стартовую агрессию он расплачивается быстро проседающим кардио и брешами в защите, из-за чего сам неоднократно оказывался в нокаутах.

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Джим Миллер

Турнирное положение: 43-летний легендарный ветеран остается абсолютным рекордсменом промоушена по количеству боев и побед, продолжая выступать на высоком уровне.

Последние бои: В мае 2026 года на UFC 328 Миллер в очередной раз продемонстрировал мастерство грэпплинга, заставив сдаться Джареда Гордона в первом раунде. До этого Джим уступил решением судей Чейсу Хуперу, а в конце 2024 года поймал на сабмишен Дэймона Джексона.

Состояние бойца: Миллер хладнокровно выдерживает чужой натиск и наказывает соперников за малейшие ошибки на настиле за счет элитного бразильского джиу-джитсу. Тем не менее, возраст дает о себе знать: Джим уступает многим оппонентам в скорости и взрывной мощи.

Каждый бой для него настоящий вызов.

Статистика для ставок

Ни один из десяти последних боев МакКинни в UFC не дошел до экватора.

Джим Миллер 22 из 39 побед в карьере добыл сабмишенами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят фаворитом более молодого бойца, предлагая поставить на победу Террэнса МакКинни за 1.50. На успех Джима Миллера коэффициент составляет 2.66.

Прогноз: МакКинни с первых секунд захватит инициативу, зажмет ветерана у сетки и обрушит на него мощные серии ударов. Миллер попытается переждать стартовый штурм и перевести бой на канвас, однако преимущество Террэнса в антропометрии, скорости и взрывной силе окажется решающим. МакКинни найдет свой момент на старте поединка и финиширует соперника.

Ставка: Победа Террэнса МакКинни в 1-2 раундах за 1.74.