В рамках турнира UFC 334 15 ноября состоится титульный поединок Кайлы Харрисон и Аманды Нуньес в женском легчайшем весе. Начало — 06:45 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

Кайла Харрисон

Турнирное положение: Харрисон действующая чемпионка UFC в легчайшем весе. Американка завоевала пояс в бою с Джулианной Пеньей и теперь проводит первую защиту. Она занимает первую строчку в рейтинге Р4Р и считается одной из самых доминирующих фигур в женском ММА.

Последние бои: Полтора года назад Харрисон заставила сдаться Джулианну Пенью во втором раунде. До того одолела по очкам Кетлин Виейру и задушила Холли Холм. За последние пять выступлений в активе американки четыре победы и одно поражение.

Состояние бойца: Харрисон — двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо с мощной борьбой и физической силой. Она умеет давить на соперниц, переводить бой в партер и контролировать его там. Американка обладает крепким кардио и способна работать в высоком темпе все пять раундов. После операции на грыже межпозвоночного диска в январе она полностью восстановилась и готова к бою.

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Аманда Нуньес

Турнирное положение: Нуньес — экс-чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весе. Бразильянка вернулась из трехлетнего простоя и сейчас претендует на титул.

Последние бои: В последнем поединке в 2023 году Нуньес одолела единогласным решением Ирен Алдану. До того была победа по очкам над Джулианной Пеньей и неожиданное поражение от той же соперницы сабмишеном.

Состояние бойца: У Нуньес черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Но лучше всего она умеет работать в стойке, нанося акцентированные удары по всем этажам.

Правда, в 38 лет и после трехлетнего простоя ее физические кондиции вызывают вопросы. Бразильянка может не выдержать пятираундовую дистанцию.

Статистика для ставок

Харрисон выиграла 4 из пяти последних боев, три из них досрочно

Нуньес проиграла один раз за последние 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Кайле Харрисон. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.52, тогда как на успех Нуньес предлагают сделать ставку за 2.60.

Прогноз: Харрисон моложе, физически сильнее и находится в пиковой форме. Нуньес — легенда, но после трехлетнего простоя ей будет сложно выдержать темп. Американка переведет бой в партер, будет контролировать бразильянку на земле и забирать раунды. К чемпионским отрезкам у Нуньес просто не останется сил на сопротивление.

2.25 Победа Кайлы Харрисон по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на бой Харрисон — Нуньес принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа Кайлы Харрисон по очкам за 2.25.