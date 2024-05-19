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    «Цыганский король» пал. Усик преподнес Фьюри урок и стал лучшим тяжеловесом планеты

    Александр Усик доказал, что габариты не всегда имеют значение. Разница в весе в 15 кг не помешала украинцу сотворить историю в бою с Фьюри

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    Александр Усик и Тайсон Фьюри
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    Александр Усик и Тайсон Фьюри
    В ночь с 18 на 19 мая состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, в котором Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри раздельным решением судей и стал обладателем всех титулов

    Усик переиграл Тайсона и едва не финишировал его

    Фьюри и Усик не могли договориться о поединке друг с другом 2 года и наконец-таки их бой состоялся. Это первая встреча за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе в 21-м веке и первое подобное противостояние за 25 лет с тех пор, как все титулы принадлежали Ленноксу Льюису.

    Зрители на трибунах в Саудовской Аравии ожидали захватывающий триллер и они его получили. С первых секунд встречи Усик сразу же пошел вперед и начал гонять Тайсона Фьюри по углам.

    Украинцу было проблематично выйти на удобную для себя дистанцию. Большинство его ударов приходились именно в корпус Тайсона, но «Цыганский король» их явно не чувствовал. После перерыва Александр продолжил свое давление.

    Фьюри все также бегал по рингу и присматривался к сопернику. Он строил гримасы и играл на публику, но практически ничего не делал. Британец активизировался лишь в четвертом отрезке.

    Тайсон начал встречать противника взрывными сериями джебов. Чуть позднее он акцентировал свое внимание на ударах по корпусу. В 5-6 раундах Тайсон окончательно перехватил инициативу и уже сам работал первым номером.

    Oleksandr Usyk DECISIONS Tyson Fury To Become Undisputed | FIGHT HIGHLIGHTS

    Пару раз он достал Усика апперкотом и правым кроссом и на какой-то момент показалось, что украинец побывал в стоячем нокдауне. Проиграв 3 отрезка кряду, Александр вновь пошел вперед.

    В девятом раунде Усик сильно взвинтил темп, к чему Тайсон оказался не готов. Фьюри пропустил слишком много боковых ударов в голову, а от падения на канвас его спасли канаты. Тем не менее, судья все-таки отсчитал нокдаун.

    После провального раунда Тайсон пришел в себя и выдал неплохой десятый отрезок. Но концовка встречи осталась за Усиком. Александр по-прежнему шел вперед и перерабатывал своего оппонента.

    Ни у кого не было вопросов о том, кто выиграл этот поединок и все же мнения судей разделились. Один из них увидел победу Фьюри, а двое других оказались на стороне Усика.

    Александр выиграл бой раздельным решением, нанес Тайсону первое поражение в карьере и стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе в 21-м веке.

    Фьюри считает, что его ограбили

    Тайсон Фьюри
    globallookpress.com

    Во многих раундах Тайсон Фьюри был хуже своего противника, однако он и его команда так не считают. Британец поздравил Усика с победой, но сразу же по окончании поединка заявил о судейском ограблении:

    «Я знаю, что выиграл большинство раундов. Но таков бокс. Мне нужен незамедлительный реванш. Хочу подраться с ними еще раз в октябре»

    Усик, в свою очередь, поблагодарил соперника за поединок и заявил, что предоставит ему возможность отыграться:

    «Если бы не Тайсон Фьюри этого поединка не случилось бы. Я благодарен ему за это. Да, я готов с ним драться еще раз. Незамедлительный реванш, почему бы и нет? Мы обязательно проведем с ним еще один яркий поединок»

    Первое поражение в карьере, да еще и в таком поединке это, конечно же, неприятно. Безусловно, за все предыдущие достижения на профессиональном ринге Тайсон Фьюри заслуживает второго шанса объединить все 4 пояса.

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    • Не исключено, что теперь, когда «Цыганский король» познал горечь поражений, он больше не будет так долго откладывать свои поединки и станет более сговорчивым. Вероятно, ждать 2 года реванша зрителям не придется.

    В контракте на их первый поединок прописана опция ответной встречи при любом исходе. Несмотря на серьезную конкуренцию в тяжелом дивизионе в последнее время, всем остальным придется встать в очередь и подождать.

    Главным заложником в этой ситуации становится Энтони Джошуа, идущий на серии из четырех побед кряду. «Эй-Джей» мечтает взять реванш у Усика и подраться с Фьюри в Великобритании, в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

    Но бой для Джошуа откладывается на неопределенный срок, ведь в противостоянии Тайсона и Александра еще не поставлена точка.

    В чем уникальность Усика?

    Александр Усик
    globallookpress.com

    Еще задолго до того, как Александр вступил в переговоры с Тайсоном об очном поединке, многие эксперты скептически отнеслись к этому противостоянию. Первое, что бросалось в глаза, это огромная разница в габаритах.

    Украинский боксер большую часть карьеры провел в первом тяжелом дивизионе, тогда как «Цыганский король» природный тяжеловес. Более того, британец на ринге выглядел гораздо крупнее всех своих предыдущих соперников в карьере.

    Его вес составляет 120 кг, а рост 206 см. Рост Усика 191 см, а на бой с Тайсоном он вышел при весе в 102 кг. Разница слишком большая, но Александр в очередной раз доказал, что навыки и скорость превосходят любую массу.

    Уникальность Усика заключается в умении подбирать ключи абсолютно к любому сопернику. Но здесь также стоит отдать должное и невероятной выносливости. После экватора встречи, когда Фьюри казалось бы, перехватил инициативу, украинец нашел в себе силы и прессинговал противника несмотря ни на что.

    В этом плане он больше напоминает боксера-средневеса, проделывающего невероятный объем работы. Стоит также отметить, что Александр постоянно находится в движении и по нему очень сложно попасть.

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    • За весь поединок с Фьюри он ни разу не был загнан в угол, а Тайсон побывал там, как минимум, в половине раундов встречи. Вдобавок, за всю карьеру украинца никто так и не сумел отправить в нокдаун.

    Этого не произошло ни в первом тяжелом весе, ни в тяжелом дивизионе в противостояниях с более крупными и физически сильными противниками. Того же Фьюри за всю его карьеру отправляли в нокдаун 8 раз.

    Половина из них пришлись на трилогию с Деонтеем Уайлдером. Но даже менее габаритный Усик сумел потрясти британца. Александр сотворил настоящую историю и в очередной раз доказал, что вес не всегда имеет значение. В одном из интервью перед противостоянием с Фьюри он сказал следующее:

    «Если бы габариты были бы решающим фактором, то царем зверей стал слон, а не лев»

    Его поединок с Тайсоном подтвердил эти слова. Усик сильнейшей тяжеловес планеты, а Фьюри теперь лишь бывший чемпион WBC.

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