«Я бы нокаутировал Усика если знал, что проигрываю» — громкое интервью Фьюри после первого поражения на ринге

В ночь с 18 на 19 мая Тайсон Фьюри проиграл поединок Александру Усику раздельным решением судей и упустил возможность стать абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. «Цыганский король» поделился мыслями о первом поражении в карьере на MMAfighting

«Цыганский король» был уверен, что выиграл бой

Тайсон Фьюри провел множество драматичных поединков на профессиональном ринге и оформил немало ярких нокаутов — и, возможно, стал бы автором еще одного красочного финиша, если бы только знал, что ему это нужно.

Звучит немного странно, но, по словам самого «Цыганского короля», все именно так. Накануне он проиграл Александру Усику в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе в субботу на турнире в Эр-Рияде раздельным решением судей и потерпел первое поражение в карьере.

После проигрыша Тайсон отдал титул WBC украинскому боксеру, которому теперь принадлежат все 4 пояса по основным линиям и 2 второстепенных титула по версиям IBO и The Ring.

Усик едва не прикончил Фьюри в девятом раунде, ставшим кульминационным в этом захватывающем поединке. Впрочем, несмотря на тот нокдаун от украинца, встреча была очень конкурентной и могла закончиться по-разному.

Tyson Fury Post Fight Press Conference | REACTS To Defeat To Oleksandr Usyk

Хотя бой и был напряженным, команда Фьюри была уверена, что их боксер забрал поединок в свой актив. Если бы Тайсон знал, что отстает от Усика по ходу встречи по очкам, то, как он говорит, обязательно отправил бы противника в нокаут.

Комментарии «Цыганского короля» по окончании поединка на послематчевой пресс-конференции:

«Я всегда говорил, что главное — это получить деньги. Мы сделали это сегодня вечером. Я благодарю Александра за хороший бой. Это был близкий бой, понимаете? Ближе к его концовке я думал, что сделал достаточно, но я не судья.

Я не могу судить бой, пока боксирую на ринге. Если бы мне сказали в последнем раунде или что-то в этом роде: ты проигрываешь, выйди и попробуй добить его, я бы так и сделал. Но все в углу верили, что мы не проиграли.

Все, что мне нужно было в тот момент, это просто продолжать боксировать, делать то, что я делал, и я думать, что у нас все получится. Увы, случилось то, что случилось. Я не собираюсь плакать из-за этого», — заявил Тайсон Фьюри.

Фьюри назвал Усика достойным соперником

Александр Усик globallookpress.com

По окончании противостояния весь негатив Фьюри к Усику сошел на нет. «Цыганский король» высоко оценил навыки Александра, хотя раньше называл его переоцененным средневесом:

«У меня было много побед, и я воздал Богу славу. У меня есть одно поражение в близком бою с таким хорошим боксером, как Усик. Я принимаю то, что есть. Я старался изо всех сил.

На самом деле, мне было очень весело в этом поединке. Не знаю, так ли это выглядело, но я играл, заложив руки за спину, и мне это нравилось. Он хороший боец.

Я ловил его, а он ловил меня, и это был хороший бой. Я надеюсь, что вам, ребята, это понравилось также, как и мне, когда меня ударили по лицу»

Сразу после боя Фьюри предположил, что судьи, возможно, склонились к Усику из-за того, что украинцу приходится иметь дело с эмоциональными потерями, связанными с непростой политической ситуацией в его стране.

Однако Тайсон отдал должное Усику за его выступление, а позже подробно рассказал, какие раунды, по его мнению, он мог выиграть:

«Допустим, я выиграл 5 из первых шести, а в следующих шести я также выиграл несколько. Но все это было очень близко и конкурентно. Я не знаю, что еще сказать.

Я старался изо всех сил, и что получилось, то получилось. Один из судей признал мою победу, а двое других нет, так что я не могу жаловаться на это», — отметил Фьюри.

Быстрого реванша может и не быть

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Из-за пункта о реванше в соглашении на первый поединок ожидается, что следующий бой Фьюри и Усика пройдет незамедлительно без каких-либо длительных простоев.

Однако оба боксера согласились отменить его, когда их спросили об этом пункте. Фьюри назвал возможную дату реванша в октябре, но, похоже, он не спешит объявлять это официально в ближайшее время:

«У нас только что был бой. Если вы можете видеть мое лицо, я сильно разбит, а он попал в больницу со сломанной челюстью, и у него тоже перелом. Мы избивали друг друга в течение 12-ти раундов.

Теперь мы собираемся пойти домой, поесть, выпить пива, провести время с семьей, выгулять мою собаку, и мы с моим промоутером Фрэнком Уорреном обязательно поговорим о том, что будет в ближайшее время»

Неясно, насколько сильно сам Усик может быть травмирован. Ранее глава промоутерской компании Queensbury Promotions Фрэнк Уоррен также упомянул, что Александра по окончании противостояния доставили в больницу с целью проведения компьютерной томографии челюсти только для того, чтобы затем он появился на пресс-конференции после боя.

Теперь, когда Фьюри впервые почувствовал вкус поражения, 35-летний англичанин оказался в незнакомых ему условиях. Он планирует потратить некоторое время на отдых и восстановление, но рассчитывает продолжать драться до тех пор, пока его соперниками будут такие зрелищные боксеры, как Усик.

«Я боксирую здесь не потому, что у меня нет денег. Я боксирую, потому что мне это нравится. Понимаете, о чем я? Через несколько месяцев мне исполнится 36, а я боксирую с самого детства. Многие спрашивают, чем все это закончится?

У тебя была сотня боев, повреждение мозга и инвалидное кресло? Я не уверен. За все это время я понял, что по-прежнему люблю данную игру, и мне на ринге всегда было весело.

Я, действительно, получал удовольствие, а значит, я продолжу это делать. Когда я больше не смогу этого делать, то соберу вещи и уйду», — добавил в заключении Фьюри.