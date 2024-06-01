Пейдж Ванзант и еще 4 девушки, ставшие звездами после ухода из UFC

Пейдж Ванзант, Лиз Кармуш и другие реанимировали карьеру после череды неудач в UFC

1.Кэт Зингано

Кэт Зингано дебютировала в UFC в апреле 2013 года через шоу TUF. Тогда она в третьем раунде нокаутировала Мишу Тейт, которая впоследствии стала чемпионкой промоушена в женском легчайшем дивизионе.

В следующем поединке в организации Даны Уайта американка аналогичным образом финишировала на тот момент такого же многообещающего проспекта, как и она сама, Аманду Нуньес.

Два ярких выступления и статус непобежденного бойца подарили Кэт титульный поединок против Ронды Роузи в феврале 2015 года. Однако в той встрече Зингано полностью провалилась и попалась на болевой прием, спустя 14 секунд после начала боя.

Впоследствии она проиграла еще трижды за 4 поединка и в 2018 году покинула UFC. Через 2 года девушка подписала контракт с Bellator. И там ее карьера преобразилась. Зингано, будучи уже возрастным бойцом, стала выступать гораздо стабильнее.

В промоушене Скотта Кокера она одержала 4 победы и потерпела только одно поражение в титульном поединке. Сейчас девушке уже 41 год, но завершать карьеру Кэт не планирует.

2. Крис Сайборг

Самый короткий нокаут. Крис Сайборг — Аманда Нуньес

Крис Сайборг добилась немалых успехов и в UFC, став чемпионкой в женском полулегком дивизионе. Но все же войти в историю, как суперзвезда лиги вроде Аманды Нуньес или Ронды Роузи, у нее не вышло.

Самый важный поединок в промоушене Даны Уайта бразильянка провалила. В декабре 2018-го она упала в нокаут от своей соотечественницы из Бразилии Аманды Нуньес всего лишь за 50 секунд. Затем у Крис произошел конфликт с Даной Уайтом и она окончательно решила покинуть UFC.

Воспользоваться данной ситуацией решил все тот же Bellator, подписавший экс-чемпионку сильнейшей лиги мира. Во втором по значимости промоушене планеты Сайборг в довольно короткие сроки добралась до титула чемпионки в женском легчайшем весе.

Бразильянка набила серию из шести выигранных поединков кряду без единого поражения. Сейчас Сайборг главная звезда Bellator среди женщин. Параллельно она также выступает на турнирах по боксу, где стабильно нокаутирует одну соперницу за другой.

3. Ларисса Пачеко

Ларисса Пачеко globallookpress.com

Путь Лариссы Пачеко к всеобщему признанию получился максимально тернистым и сложным. В сентябре 2014-го бразильянка дебютировала в UFC в женском наилегчайшем весе в статусе непобежденного бойца.

Однако она потерпела досрочное поражение в первом раунде сабмишном от своей соотечественницы Джессики Андраде. Подъем в женский легчайший дивизион также оказался неудачным — Ларисса была нокаутирована во втором раунде Жермейн Де Рандамье.

Два досрочных поражения привели Пачеко к увольнению из UFC. После трех лет простоя от смешанных единоборств Ларисса подписала контракт с организацией WOCS, где сходу одержала победу.

Далее на девушку обратили внимание матчмейкеры PFL. Подписав контракт с американским промоушеном, Пачеко за 2019 год провела 4 поединка, в которых 2 раза победила и 2 раза проиграла. Обидчицей бразильянки стала Кайла Харрисон.

Очередная пауза от ММА в 2 года стала правильным решением. Психологическая перезагрузка пошла на пользу и в 2021-м Пачеко предстала перед болельщиками в совершенно ином виде.

С тех пор она выиграла 10 поединков кряду и отомстила Кайле Харрисон за 2 неудачи в PFL. Ларисса сейчас действующий чемпион промоушена в женском полулегком дивизионе. А за победу в последнем Гран-при она получила более одного миллиона долларов.

4. Лиз Кармуш

Лиз Кармуш globallookpress.com

Оказавшись в UFC в феврале 2013 года, Лиз сразу же бросили под тогдашнюю чемпионку женского легчайшего дивизиона Ронду Роузи. Но такой дебют обернулся для Кармуш поражением сабмишном в первом раунде в титульном противостоянии.

Впоследствии американка в UFC выступала крайне нестабильно. Она чередовала победы с поражениями, но все-таки получила второй титульный шанс уже в женском наилегчайшем дивизионе.

Второй титульные забег для Кармуш также оказался провальным — она уступила единогласным решением судей Валентине Шевченко. Зато когда американка подписала контракт с Bellator в сентябре 2020-го, ее карьера резко взлетела вверх.

Выиграв 3 поединка кряду, в 2022-м Лиз добралась до титульного боя. Она отправила в нокаут Джулиану Веласкес, став новой чемпионкой в женском наилегчайшем дивизионе, и далее провела уже 3 удачных защиты пояса кряду.

После объединения Bellator с PFL Кармуш в апреле этого года вновь победила ту самую Джулиану Веласкес, но этот раз уже единогласным решением. Нынешний винстрик Лиз составляет 8 поединков.

Сейчас она одна из главных звезд новой объединенной организации, хотя ранее в UFC была типичным середняком.

5. Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант globallookpress.com

Путь к успеху Пейдж Ванзант кардинально отличается от историй предыдущих девушек. После дебюта в 2014-м она одержала 3 победы кряду, но вот проверку с реальным топом в лице Роуз Намаюнас не прошла.

Далее Пейдж дважды выиграла и трижды проиграла, так и оставшись болтаться в районе 9-10 мест рейтинга женского минимального дивизиона. В связи со столь нестабильными выступлениями титульные амбиции Ванзант были перечеркнуты и она решила не продлевать контракт после его окончания в июле 2020-го.

Пейдж решила попробовать себя в кулачных боях, став членом организации BKFC. Параллельно девушка развивалась в медийном плане. Она начала активно вести соцсети и принимать участия в модельных съемках.

Ванзант очаровала болельщиков своей привлекательной внешностью, а постоянный самопиар в соцсетях вывел популярность американки на новый уровень. Даже несмотря на то, что в кулачной лиге она потерпела 2 поражения, интерес со стороны фанатов к Пейдж не утих.

Совсем недавно Ванзант решила попробовать себя в боксе. Ее дебютный поединок на ринге против Эль Брук 25 апреля завершился вничью. Но даже несмотря на очередное не самое удачное выступление, Пейдж ничего не потеряла.

У нее довольно большая база фанатов, которой интересно следить за жизнью и тренировками харизматичной девушки в соцсетях.