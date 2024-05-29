Третья защита Махачева, интригующий бой Стрикленда и Косты. Анонс карда UFC 302

В ночь с 1 на 2 июня состоится турнир UFC 302. В главном событии вечера подерутся Ислам Махачев и Дастин Порье за титул в легком весе

Бои предварительного карда

1. Андре Лима в наилегчайшем весе сразится с Митчем Рапосо

2. Джозелин Эдвардс в женском легчайшем дивизионе проведет бой с Эйлин Перез

3. Микки Галл в полусреднем весе встретится с Басилем Хафезом

4. Нико Прайс в полусреднем дивизионе подерется с Алексом Мороно

5. Филип Роу в полусреднем весе проведет поединок против Джейка Мэттьюза

6. Грант Доусон в легком весе сразится с Джо Солецки

7. Сезар Алмейда встретится с Романом Копыловым в среднем дивизионе

UFC 302: Обратный отсчет — Махачев vs Порье

Бои основного карда

Откроет основной кард турнира в Нью-Джерси поединок в полусреднем весе с участием Рэнди Брауна и Элизеу Залески. Бойцы подходят к очному противостоянию в хорошей форме. Отметим, что оба они находятся в шаге от попадания в топ-15.

Рэнди одержал 7 побед и потерпел только одно поражение за предыдущих 8 поединков. Проиграл он только нынешнему представителю первой пятерки ростера Джеку Маддалену. Ямаец уже зарекомендовал себя, как универсального бойца.

За счет роста в 191 см и размаха рук в 198 ему удается грамотно драться на дальней дистанции. Также Браун обладает довольно хорошей защитой от тейкдаунов и сам умеет контратаковать на земле.

Впрочем, у его соперника Элизеу Залески не менее богатый арсенал приемов как в стойке, так и в партере. У бразильца 3 победы, ничья и одно поражение за 5 последних встреч. Как правило, бои с участием Залески получаются яркими и зрелищными.

Тоже самое было в его последнем противостоянии с Ринатом Фахретдиновым, бывшим 15-м номером рейтинга, бой с которым завершился вничью. В Нью-Джерси Элизеу намерен устроить очередное шоу.

Жаилтон Алмейда globallookpress.com

Следующий бой пройдет в рамках тяжелого дивизиона с участием Жаилтона Алмейды и Александра Романова, седьмого и 13-го номеров рейтинга. До недавнего времени парни сносили всех соперников на своем пути, но все же сбавили обороты после того, как произошло повышение уровня оппозиции.

Алмейда и вовсе шел на серии из шести побед кряду в UFC и считался потенциальным претендентом на титул. Однако в последнем поединке бразилец не сумел совладать с Кертисом Блейдсом, которому уступил техническим нокаутом во втором раунде.

У Александра 2 поражения и 3 победы за 5 предыдущих боев. Он неплохо справлялся с середняками и андердогами дивизиона, но в противостояниях с реальными топами ничем не отметился.

А в поединке с Александром Волковым молдаванин и вовсе был разгромлен уже в первом раунде. И Романов, и Алмейда стилистически являются ярко выраженными борцами. На стороне молдаванина преимущество в габаритах. Жаилтон, в свою очередь, может полагаться на невероятную для тяжеловеса скорость.

В среднем весе состоится поединок с участием 15-го номера рейтинга Кевина Холлэнда и Михала Олексейчука. Парни потерпели поражения в предыдущих встречах, да и в целом их статистика довольно похожая.

У каждого из них по 2 победы и 2 проигрыша за 4 последних поединка. Михал на данном отрезке уступил досрочно сабмишнами Кайо Борральо и Мишелю Перейре. Холлэнд в последнее время дрался в полусреднем дивизионе.

И в тех боях, в которых он проигрывал, Кевин не выглядел настолько провально, как его нынешний соперник, хотя уровень оппозиции был достаточно серьезный. Американец уступил раздельным решением Джеку Маддалене и единогласным вердиктом Майклу Пейджу.

Стоит отметить, что Кевин до перехода в полусредний дивизион долгое время дрался в весовой категории до 83,9 кг и даже поднимался в топ-5. Так что крайне посредственный Олексейчук с большими пробелами в партере не должен стать для Холлэнда проблемой.

Махачев и Стрикленд не собираются сдавать свои позиции

Шон Стрикленд globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках среднего дивизиона Шон Стрикленд подерется против Пауло Косты. Бойцы занимают первую и седьмую строчки в рейтинге. Шон — бывший чемпион данного дивизиона.

У него 3 победы и 3 поражения за 6 последних поединков, однако уровень оппозиции был максимально тяжелый. Он дрался с главными монстрами дивизиона и некоторых из них побеждал, таких как Исраэля Адесанью в титульном поединке в сентябре прошлого года.

Взяв пояс, Стрикленд встретился на UFC 297 против Дрикуса Дю Плесси. Поединок прошел все 5 раундов и получился максимально конкурентным, но в итоге Шон потерпел поражение раздельным решением.

Коста также проиграл свой последний бой. На UFC 298 он оказал серьезное сопротивление Роберту Уиттакеру, однако судьи отдали победу единогласным решением его сопернику.

Шон и Пауло являются ударниками высочайшего класса. За Костой физика, взрывная мощь и нестандартные удары ногами с разворота. Стрикленд очень расчетливый и хитрый боец с невероятным бензобаком.

Шон никогда не испытывал проблемы с кардио даже в пятираундовых противостояниях. Для него гораздо выгоднее играть в долгую, нежели для Косты, который может выдохнуться ближе к середине встречи.

В главном событии вечера в поединке за титул в легком весе встретятся действующий обладатель пояса Ислам Махачев и четвертый номер рейтинга, а также бывший временный чемпион Дастин Порье.

«Бриллиант» ранее уже дважды дрался за неоспоримое золото, но оба раза проиграл. Он уступил Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре удушающими приемами. Так что этот бой — последний шанс для Порье добраться до своей мечты.

Дастин едва ли не лучший боксер в легком дивизионе. В прошлом поединке он наградил своим коронным хуком восходящую звезду на серии из пяти побед кряду Бенуа Сен-Дени. Тогда Порье в очередной раз доказал, что он боец экстра-класса.

Однако напротив него на UFC 302 будет стоять лучший боец вне зависимости от весовых категорий. Ислам Махачев ранее выиграл 12 поединков кряду. Он легко побил Оливейру, которому уступил Порье в битве за титул, а также вырубил бывшего короля Р4Р Алекса Волкановски.

Для Дастина данный поединок станет настоящей проверкой на прочность, ведь Ислам хорош не только в партере, но и в стойке. Впрочем, заигрываться и недооценивать соперника чемпиону не стоит.

В кулаках у Порье спрятана невероятная мощь. И одно попадание «Бриллианта» может изменить абсолютно все.