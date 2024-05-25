От преемника Макгрегора до главного ненавистника. За что фанаты UFC невзлюбили Иэна Гэрри?

Еще недавно Иэна Гэрри называли преемником Конора Макгрегора. Однако ряд ситуаций, связанных с женой ирландского проспекта, стали главными причинами, почему карьера бойца резко пошла по наклонной

Повторить путь Конора не получится

Гэрри дебютировал в UFC в ноябре 2021 года. Во многом он стилистически похож на главную звезду в мире смешанных единоборств и своего соотечественника из Ирландии Конора Макгрегора.

Иэн — классический кикбоксер с внушительной нокаутирующий мощью. Он очень подвижен на ногах, пластичен и обладает невероятными таймингами, как и Макгрегор. Уже в дебютном поединке в UFC он нокаутировал Джордана Уильямса.

Выиграв еще 4 боя кряду, ирландец сумел попасть в рейтинг полусредневесов UFC. Причем в отличие Макгрегора, потерпевшего 6 поражений в карьере, молодой Гэрри никому ни разу не проигрывал.

Он до сих пор является непобежденным бойцом и уже занимает седьмую строчку в рейтинге. По сути, Гэрри находится в шаге от попадания в элиту полусреднего дивизиона.

На первый взгляд, карьера ирландского таланта идет своим чередом, а претендентские и титульные поединки это вопрос времени. Однако в отличие от того же Макгрегора фанаты UFC не хотят видеть Гэрри в качестве чемпиона.

Резкое падение бойца в медийном плане началось в августе прошлого года. Иэн выиграл свой поединок на UFC 292 единогласным решением судей у Нила Мэгни, но при этом уходил в раздевалку под оглушительный свист болельщиков.

Начало падения — поведение Гэрри перед UFC 292

Иэн Гэрри (слева) globallookpress.com

Перед поединком с Нилом Мэгни в августе прошлого года Иэн пытался на пресс-конференции дать шума также, как это ранее делал Конор Макгрегор. Однако устроить такой же трешток у молодого ирландца не получилось.

На протяжении всей пресс-конференции перед UFC 292 он публично обвинил Мэгни в плохом обращении с детьми и каждый раз, когда Нил пытался что-то сказать, Иэн мгновенно выкрикивал со словами:

«Не говори ничего, ты бьешь маленьких детей, ты должен молчать весь вечер»

Такое странное поведение бойца было воспринято болельщиками неоднозначно. А после его выступления и победы единогласным решением многие заинтересовались, кто же такой на самом деле Иэн Гэрри?

Подробности, которые были выявлены из личной жизни бойца, шокировали публику и буквально в одночасье из восходящей звезды ирландец стал посмешищем.

Масла в огонь подлили жена Гэрри и ее бывший

UFC 292 | Neil Magny vs. Ian Machado Garry | Official Fight Highlights

До поединка с Мэгни никто и не интересовался личной жизнью Гэрри и никого не смущало, что боец женат на Лейле Мачадо, которая старше него на 15 лет. Возлюбленная Иэна в прошлом модель, журналист, ведущая и писатель.

Еще в далеком 2010 году она написала небольшую книгу под названием «Как выйти замуж за спортсмена». Однако первым ее супругом стал не спортсмен, а диетолог Ричард Каллен, с которым впоследствии Лейла развелась.

Впрочем, также выяснилось, что некоторое время Гэрри жил вместе с Лейлой и ее бывшим супругом в одном доме. Более того, бывший муж его возлюбленной стал личным диетологом Иэна.

На фоне таких новостей над ирландским бойцом начали смеяться абсолютно все: его собственные болельщики, нейтральные поклонники смешанных единоборств и другие бойцы ММА по всему миру.

Разогнать поезд черного хайпа вокруг Гэрри в медиа помог бывший чемпион среднего дивизиона UFC Шон Стрикленд. Позднее к нему подключился и Ковингтон. «Хаос» далеко не раз негативно высказывался о мягкохарактерности Иэна, допустившего ситуацию совместной жизни в одном доме с мужем бывшей жены.

Ситуация настолько вышла из под контроля, что Колби Ковингтон на пресс-конференции в преддверии поединка на UFC 296 с Леоном Эдвардсом и вовсе высмеял жену Гэрри на многотысячную аудиторию фанатов, присутствовавших в тот вечер.

Иэна перестали воспринимать как звезду, как бойца и даже, как мужчину. На этом фоне у него начались психологические проблемы и он еще сильнее усугубил ситуацию.

Гэрри грозит отомстить Стрикленду и Ковингтону из-за насмешек про Лейлу

Шон Стрикленд globallookpress.com

Урегулировать данную ситуацию и вернуть уважение болельщиков у Гэрри не получилось. Иэн повелся на провокации Стрикленда и Ковингтона и начал угрожать им, вызывая обоих на очные поединки.

Если поединок с Колби имеет место быть хотя бы потому, что они недалеко друг от друга находятся в рейтинге полусредневесов, то вот бой против Шона бессмыслен. Гэрри просто хочет отомстить обоим за то, что те негативно высказывались про него и регулярно насмехались над его женой Лейлой.

Но ни со Стриклендом, ни с Ковингтоном у ирландца в ближайшее время не будет поединка. А вся эта история не могла пройти бесследно. После массовых издевок и насмешек Гэрри сломался психологически.

К примеру, он снялся с поединка на UFC 296 с Висенте Люке. Иэн вышел в клетку, спустя 2 месяца, на UFC 298 против Джеффа Нила и выглядел максимально неуверенно.

На пресс-конференции перед турниром ирландец попытался вести себя уважительно по отношению к сопернику, но это не спасло его от оглушительного свиста.

Сам поединок Гэрри выиграл с большим трудом раздельным решением судей. От прежнего Иэна, который доминировал над противниками в клетке, больше ничего не осталось.

Перспективы стать чемпионом максимально туманны

UFC 298: Иэн Мачадо Гэрри — Слова после боя

Еще полтора года назад о Гэрри говорили, как о потенциальном чемпионе и преемнике Конора. Многие бойцы с уважением относились к навыкам ирландца, а теперь они считают его легкой мишенью.

Подшутил над Гэрри даже бывший чемпион легчайшего дивизиона UFC Петр Ян. Вот, что однажды написал «Беспощадный» в своих соцсетях:

«Всем привет, дорогие друзья. Я и моя команда едем в Ирландию, чтобы выбить всю дурь из Иэна Гэрри. Это новая форма терапевтического лечения, и надеюсь она ему поможет»

Вот так карьера непобежденного ирландца в кратчайшие сроки пошла по наклонной. Болельщики не хотят видеть Гэрри в качестве чемпиона не из-за того, что он плохой боец, а из-за странных, по их мнению, историй из его личной жизни.

Иэна перестали поддерживать даже поклонники ММА из его родной страны, из Ирландии. Многие из них в последнем поединке болели против Гэрри и желали Джеффу Нилу победы нокаутом.

Вряд ли что-то изменится в преддверии поединка Иэна против Майкла Пейджа на UFC 303. Свою порцию насмешек он получит даже несмотря на то, что в этом карде будет драться его кумир Конор Макгрегор.