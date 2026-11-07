В рамках турнира UFC Vegas 124 8 ноября в Лас-Вегасе состоится поединок Вальдо Кортеса-Акосты и Джонни Уокера в тяжелом весе. Начало — 06:40 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

Вальдо Кортес-Акоста

Турнирное положение: Кортес-Акоста занимает шестую строчку в рейтинге тяжеловесов. Доминиканец прошел через Претендентскую серию Даны Уайта и за два года успел закрепиться в топ-10 дивизиона. Сейчас он намерен прервать серию из двух поражений и вернуться в титульную гонку.

Последние бои: Накануне данного противостояния Кортес-Акоста уступил единогласным решением Кертису Блейдсу, а до того — Александру Волкову. До этих неудач были яркие досрочные победы над Дерриком Льюисом, Шамилем Газиевым и Анте Делией. За последние семь выступлений в активе доминиканца пять побед и два поражения.

Состояние бойца: Кортес-Акоста обладает отличной скоростью для тяжелого веса, нестандартными углами атаки и мощными боковыми. Вальдо умеет сокращать дистанцию, резать углы и не выпускать соперника из-под давления. Его главная проблема — хаотичный разгон и отсутствие выверенных пауз, из-за чего он может срывать собственные атаки.

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Джонни Уокер

Турнирное положение: Уокер так и не смог закрепиться в элите полутяжей, после чего поднялся выше и сходу ворвался в топ-15, заняв 11-ю строчку.

Последние бои: В последнем бою Уокер нокаутировал в первом раунде Мика Паркина. До того потерпел поражение от Доминика Рейеса, а еще раньше — нокаутом от Волкана Оздемира и Магомеда Анкалаева. За последние 6 выступлений в активе бразильца 3 победы и 3 поражения.

Состояние бойца: Уокер непредсказуемый боец с нестандартной техникой. Он либо сносит соперника в первом раунде, либо бездарно падает в нокаут от простого удара. Бразилец не работает над защитой и геймпланом, полагаясь исключительно на инстинкты и лаки-панчи.

Его единственный шанс — поймать соперника на ошибке в стартовом отрезке.

Статистика для ставок

Кортес-Акоста выиграл 5 из семи последних боев

За последние 6 выступлений в активе Уокера 3 победы и 3 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Вальдо Кортес-Акосте. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45, тогда как на успех Уокера предлагают сделать ставку за 2.85.

Прогноз: Уокер опасен только в первом раунде, пока свеж и заряжен. Кортес-Акоста переживет стартовый натиск, а затем начнет методично разбирать бразильца своими острыми джебами и боковыми. Вальдо лишит Уокера пространства, не даст ему разогнаться и поймает на контратаке. Доминиканец отправит непредсказуемого бразильца в нокаут во втором или третьем раунде.

2.01 Победа Вальдо Кортес-Акосты нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на бой Кортес-Акоста — Уокер позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Победа Вальдо Кортес-Акосты нокаутом за 2.01.