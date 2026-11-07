В рамках турнира UFC Vegas 124 8 ноября в Лас-Вегасе состоится поединок Дэйви Гранта и Элайджи Смита в легчайшем весе. Начало — 05:40 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.

Дэйви Грант

Турнирное положение: Грант — ветеран UFC без рейтинговой позиции. 40-летний британец провел в промоушене более десяти лет. Сейчас он находится на закате карьеры.

Последние бои: В преддверии очередного противостояния Грант одолел единогласным решением Адриана Луну Мартинетти. До того потерпел неудачу в бою против Чарльза Жордена, уступив удушающим приемом в первом раунде. За последние пять встреч в активе британца три победы и два поражения.

Состояние бойца: Грант — обладатель черных поясов по бразильскому джиу-джитсу и каратэ. Он нередко прессингует соперников, плотно работает сериями и активно подключает тейкдауны. В партере Дэйви особенно опасен удушением со спины и «гильотиной». Его главное преимущество — колоссальный опыт выступлений на высоком уровне и умение выживать в сложных ситуациях.

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Элайджа Смит

Турнирное положение: Смит — молодой проспект, недавно дебютировавший в лиге. 24-летний американец попал в UFC в 2024 году через Contender Series и пока не знает поражений в промоушене.

Последние бои: В последнем поединке Смит победил удушающим приемом во втором раунде Су Ен Ю. До этого нокаутировал в первом раунде Тошиоми Кадзаму. Так молодой боец вышел на серию из пяти побед в ММА.

Состояние бойца: Смит — атлетичный и быстрый боец, опирающийся на свою скорость и высокую работоспособность. Он действует первым номером, расстреливает противников быстрыми сериями с рук, а при необходимости использует переводы в партер.

Однако его защита от тейкдаунов оставляет желать лучшего — всего 53%. Уровень предыдущей оппозиции значительно уступает тому, с кем сталкивался Грант.

Статистика для ставок

Грант выиграл 3 из пяти последних боев решением судей

Смит идет на серии из пяти побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Элайдже Смиту. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.34, тогда как на успех Гранта предлагают сделать ставку за 3.40.

Прогноз: Смит моложе и быстрее, но Грант гораздо опытнее и хитрее. Британец не будет размениваться в стойке с молодым американцем, а переведет бой в партер, где его преимущество в грэпплинге станет решающим. Смит попадется на удушение или болевой прием, потерпев первое поражение в лиге.

3.40 Победа Дэйви Гранта Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на бой Грант — Смит принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Победа Дэйви Гранта за 3.40.