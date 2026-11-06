В рамках турнира UFC Vegas 124 8 ноября в Лас-Вегасе состоится поединок Жозе Делано и Муртазали Магомедова в полулегком весе. Начало — 01:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Жозе Делано

Турнирное положение: Делано пытается закрепиться в ростере после недавних побед. Как и сопернику, ему есть, что доказывать.

Последние бои: Перед встречей с Магомедовым Делано одолел единогласным решением Роберта Рухалу. До того были победы по очкам над Мануэлем Экспосито и досрочный успех против Абу Муслима Алиханова. В активе бразильца пять побед подряд.

Состояние бойца: Делано умеет диктовать темп, активно прессингует и использует борьбу как вспомогательный инструмент. Его сильные стороны — кардио, контроль в партере и умение работать в клинче. Однако его тактика предсказуема. Если соперник грамотно защищается от тейкдаунов, Делано теряет инициативу в стойке, где его удары недостаточно мощны для нокаута.

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Муртазали Магомедов

Турнирное положение: Магомедов — непобежденный проспект с рекордом 11-0. 27-летний боец из Кыргызстана дебютировал в UFC в 2025 году через Contender Series.

Последние бои: В последнем поединке Магомедов заставил сдаться Мельсика Багдасаряна уже на 78-й секунде. Боем ранее Муртазали нокаутировал Браяна Зурхера на Contender Series. Причем Магомедов не просто побеждал, а деклассировал соперников на всех этажах. Только один из последних пяти соперников продержался всю дистанцию.

Состояние бойца: Магомедов — представитель дагестанской школы борьбы с безупречным рекордом. Сейчас он тренируется и представляет Кыргызстан. Его сильные стороны — борьба, сабмишены и проходы в одну ногу у сетки.

Правда, иногда он слишком зацикливается на борьбе, забывая про ударную технику.

Статистика для ставок

Магомедов выиграл все 11 боев в карьере, 8 из них — досрочно

Делано идет на серии из пяти побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры практически не видят фаворита. На победу Магомедова можно поставить с коэффициентом 1.97, тогда как на успех Делано предлагают сделать ставку за 1.87.

Прогноз: Магомедов моложе, амбициознее и разностороннее. Делано не сможет противостоять давлению в клинче и борьбе. Так что хорошая статистика бразильца здесь не аргумент в его пользу. Должным уровнем борьбы Жозе не обладает, с крепкими соперниками в UFC ранее не дрался. Аргументов для победы просто нет.

1.97 Победа Муртазали Магомедова Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на бой Делано — Магомедов принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Победа Муртазали Магомедова за 1.97.