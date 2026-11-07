В рамках турнира UFC Vegas 124 8 ноября в Лас-Вегасе состоится поединок Карине Силвы и Габриэллы Фернандес в женском наилегчайшем весе. Начало — 03:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.76.

Карине Силва

Турнирное положение: Силва занимает 11-ю строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Сейчас она пытается прервать серию из двух поражений и вернуться в топ-10.

Последние бои: В карьере бразильянки настала черная полоса. Силва уступила единогласным решением Жасмин Ясудавичус и Мэйси Барбер. Ранее были победы по очкам над Дион Барбосой и досрочный успех против Марины Мороз.

Состояние бойца: Силва агрессивна в стойке, любит давить на соперниц и переводить бой в партер. Однако ее защита от ударов оставляет желать лучшего, а кардио проседает в поздних раундах. В 32 года она по-прежнему опасна, но уже не так быстра и сильна физически, как раньше.

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Габриэлла Фернандес

Турнирное положение: Фернандес располагается на 15-й строчке в рейтинге наилегчайшего веса. Бразильянка дебютировала в UFC в 2022 году и за это время успела провести 7 поединков.

Последние бои: В последнем поединке Фернандес потерпела неудачу в битве с Кейси О'Нилл, уступив нокаутом в первом раунде. До того были победы по очкам над Юлией Столяренко и Ванг Конг.

Состояние бойца: Фернандес — техничный ударник с хорошим футворком. Она предпочитает боксировать, не ввязываясь в борьбу, и опасна своими комбинациями вблизи. Однако ее защита от тейкдаунов очень слаба, а в партере она явно уступает соотечественнице.

Психологически Фернандес неустойчива — после пропущенных ударов начинает паниковать и допускать ошибки.

Статистика для ставок

Силва выиграла 2 из четырех последних боев

Фернандес проиграла 2 из пяти последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Карине Силве. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.45, тогда как на успех Фернандес предлагают сделать ставку за 2.85.

Прогноз: Фернандес опасна в стойке, но Силва точно не станет размениваться с ней на средней и ближней дистанции. Карине с течением времени переведет бой в партер, будет контролировать соперницу на земле, забирать раунды и не давать Габриэлле возможности подняться на ноги.

1.76 Победа Карине Силвы по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.76 на бой Силва — Фернандес принесёт прибыль 760₽, общая выплата — 1760₽

Ставка: Победа Карине Силвы по очкам за 1.76.