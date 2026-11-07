В рамках турнира UFC Vegas 124 8 ноября в Лас-Вегасе состоится поединок Татьяны Суарес и Вирны Жандиробы в женском минимальном весе. Начало — 06:10 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.20.
Татьяна Суарес
Турнирное положение: Суарес располагается на второй строчке в рейтинге минимального дивизиона. Американка является бывшей претенденткой на титул.
Последние бои: В последнем бою Суарес заставила во втором раунде выбросить «белый флаг» Лупиту Годинез, победив сабмишеном. До того одолела по очкам Аманду Лемос. Единственное поражение в карьере было единогласным решением от Вэйли Чжан в титульном бою в феврале 2025 года. За последние пять выступлений в активе американки четыре победы.
Состояние бойца: Суарес — представительница вольной борьбы с черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Она давит соперниц постоянными проходами в ноги, демонстрирует доминирование на настиле за счет контроля и опасна в плане приемов. Татьяна выше на 5 см, превосходит в размахе рук и моложе соперницы на три года. Ее главное преимущество — мощная борьба и умение переводить бой в партер.
Вирна Жандироба
Турнирное положение: Жандироба занимает третью строчку в рейтинге минимального веса. Бразильянка также претендует на титульный бой и проведет этот поединок, пытаясь вернуться на победную тропу после неудачи в бою за вакантный пояс.
Последние бои: В последнем поединке Жандироба реабилитировалась после поражения от Маккензи Дерн, переиграв Табату Риччи единогласным решением. До того уступила по очкам Дерн в пятираундовом бою за вакантный титул. За последние пять выступлений в активе бразильянки три победы и два поражения.
Состояние бойца: Жандироба — обладательница черного пояса по бразильскому джиу-джитсу с отличными навыками в партере. Она опасна удушениями со спины и «рычагом локтя», хороша в контроле на земле. Однако ее борьба уступает базе Суарес, а возраст 38 лет и накопленный урон делают свое дело.
Бразильянка часто пропускает проходы в ноги и не всегда может противостоять давлению более молодых соперниц.
Статистика для ставок
- Суарес выиграла 6 из 12 боев в карьере сабмишеном
- Жандироба проиграла 2 из 5 последних боев, оба поражения — по решению
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Татьяне Суарес. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.48, тогда как на успех Жандиробы предлагают сделать ставку за 2.75.
Прогноз: Обе спортсменки делают упор на борьбу, но предпочтительнее выглядит американка. Она моложе, выше и сильнее в плане вольной борьбы. Суарес будет переводить Жандиробу, удерживать ее на настиле и забирать эпизоды. В какой-то момент американка поймает бразильянку на прием. Жандироба не сможет противостоять такому давлению и сдастся.
Ставка: Победа Татьяны Суарес сабмишеном за 7.20.