В рамках турнира UFC Vegas 124 8 ноября в Лас-Вегасе состоится поединок Татьяны Суарес и Вирны Жандиробы в женском минимальном весе. Начало — 06:10 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.20.

Татьяна Суарес

Турнирное положение: Суарес располагается на второй строчке в рейтинге минимального дивизиона. Американка является бывшей претенденткой на титул.

Последние бои: В последнем бою Суарес заставила во втором раунде выбросить «белый флаг» Лупиту Годинез, победив сабмишеном. До того одолела по очкам Аманду Лемос. Единственное поражение в карьере было единогласным решением от Вэйли Чжан в титульном бою в феврале 2025 года. За последние пять выступлений в активе американки четыре победы.

Состояние бойца: Суарес — представительница вольной борьбы с черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Она давит соперниц постоянными проходами в ноги, демонстрирует доминирование на настиле за счет контроля и опасна в плане приемов. Татьяна выше на 5 см, превосходит в размахе рук и моложе соперницы на три года. Ее главное преимущество — мощная борьба и умение переводить бой в партер.

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Вирна Жандироба

Турнирное положение: Жандироба занимает третью строчку в рейтинге минимального веса. Бразильянка также претендует на титульный бой и проведет этот поединок, пытаясь вернуться на победную тропу после неудачи в бою за вакантный пояс.

Последние бои: В последнем поединке Жандироба реабилитировалась после поражения от Маккензи Дерн, переиграв Табату Риччи единогласным решением. До того уступила по очкам Дерн в пятираундовом бою за вакантный титул. За последние пять выступлений в активе бразильянки три победы и два поражения.

Состояние бойца: Жандироба — обладательница черного пояса по бразильскому джиу-джитсу с отличными навыками в партере. Она опасна удушениями со спины и «рычагом локтя», хороша в контроле на земле. Однако ее борьба уступает базе Суарес, а возраст 38 лет и накопленный урон делают свое дело.

Бразильянка часто пропускает проходы в ноги и не всегда может противостоять давлению более молодых соперниц.

Статистика для ставок

Суарес выиграла 6 из 12 боев в карьере сабмишеном

Жандироба проиграла 2 из 5 последних боев, оба поражения — по решению

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Татьяне Суарес. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.48, тогда как на успех Жандиробы предлагают сделать ставку за 2.75.

Прогноз: Обе спортсменки делают упор на борьбу, но предпочтительнее выглядит американка. Она моложе, выше и сильнее в плане вольной борьбы. Суарес будет переводить Жандиробу, удерживать ее на настиле и забирать эпизоды. В какой-то момент американка поймает бразильянку на прием. Жандироба не сможет противостоять такому давлению и сдастся.

7.20 Победа Татьяны Суарес сабмишеном Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.20 на бой Суарес — Жандироба принесёт прибыль 6200₽, общая выплата — 7200₽

Ставка: Победа Татьяны Суарес сабмишеном за 7.20.