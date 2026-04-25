Полуфинал Кубка Англии должен был стать для «Манчестер Сити» относительно удобным способом пройти в ещё один финал и спокойно продолжить погоню за внутренним треблом. Команда Пепа Гвардиолы в итоге обыграла «Саутгемптон» 2:1, но до 79-й минуты этот матч едва ли напоминал плановую остановку на пути к «Уэмбли».

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Финн Азаз 79' 1:1 Жереми Доку 82' 2:1 Николас Гонсалес 87' Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Джон Стоунс, Натан Аке, Райан Айт Нури ( Эрлинг Холанд 71' ), Матео Ковачич ( Жереми Доку 58' ), Тейьяни Рейндерс ( Бернарду Силва 85' ), Николас Гонсалес, Райан Шерки, Филип Фоден ( Савиньо 58' ), Омар Мармуш ( Nico O'Reilly 71' ), Матеус Нунес Саутгемптон: Росс Стюарт ( Кайл Ларин 61' ), Перец Даниэл, Нейтан Вуд, Тейлор Харвуд-Беллис, Джеймс Бри ( Самуэль Эдози 89' ), Лео Шенца, Каспар Яндер, Финн Азаз, Том Феллоус ( Кэмерон Арчер 89' ), Cameron Bragg ( Шей Чарльз 61' ), Welington ( Курю Мацуки 76' ) Жёлтая карточка: Тейлор Харвуд-Беллис 90+3' (Саутгемптон)

Статистика матча 6 Удары в створ 3 9 Удары мимо 0 70 Владение мячом 30 10 Угловые удары 3 2 Офсайды 3 9 Фолы 9

Гвардиола сильно поменял состав после тяжёлой недели: победа над «Арсеналом», затем выезд в Бёрнли и выход на первое место в чемпионате. Отдых лидерам был нужен, и это читалось по стартовому составу. Из привычной основы вышли только несколько игроков, а впереди, например, с первых минут появились Фоден, Шерки и Мармуш. На бумаге этого всё равно должно было хватать против «Саутгемптона», но в кубковых матчах это часто не имеет никакого значения.

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» globallookpress.com

Команда Тонды Эккерта провела очень взрослый матч. Это важно подчеркнуть, потому что речь не только о героической обороне, где все ложатся под мяч и ждут удачного отскока. «Саутгемптон» был компактным и дисциплинированным, но не трусливым. Он защищался глубоко, временами выстраивал линию из пяти-шести игроков, оставлял «Сити» минимум пространства в центре и при этом не отказывался от быстрых выходов. Когда появлялась возможность бежать — команда бежала.

В первом тайме «Сити» долго не мог найти качественный момент, всё чаще получалась не атака, а возня вокруг штрафной. «Саутгемптон» перекрывал центральные зоны, вынуждал фаворита играть шире, а там у «Сити» до выхода Доку и Савиньо не хватало скорости один в один. Фоден начинал слева, смещался внутрь, потом его перевели направо, но по-настоящему на игру он так и не повлиял. Для игрока, который давно не выходил в старте и которому нужен был сильный матч, это был неприятный вечер. Замена Фодена выглядела не наказанием, а скорее признанием, что этот вариант не сработал.

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» globallookpress.com

У «Саутгемптона» даже был отменённый гол — Лео Сьенца убежал и забил, но оказался в офсайде. После перерыва Саутгемптон дождался ещё большего пространства. Росс Стюарт проверил Траффорда, затем Куирю Мацуки позже заставит вратаря «Сити» тащить ещё один сложный мяч. Всё это не выглядело случайным набором эпизодов, команда Эккерта чётко понимала, как хочет выжить в этом матче.

Азаз почти сделал кубковую сказку реальностью

К 79-й минуте напряжение возросло до предела. «Сити» владел, давил, выпускал более сильных игроков, но счёт оставался 0:0, а вместе с ним росла вера «Саутгемптона». И тут Финн Азаз забил гол, ради которого играют кубковые полуфиналы. Азаз получил мяч перед штрафной, развернулся, подработал под правую и закрутил в дальний угол, а Траффорд только не дотянулся. Важно, что это не была случайность после рикошета или стандарта, а красивый гол игрока, который выбрал момент и исполнил.

Игроки «Саутгемптона» празднуют гол globallookpress.com

Сектор «Саутгемптона» взорвался, и на пару минут матч качнулся в сторону сенсации. В её пользу говорило и то, что «Саутгемптон» подходил к игре с 20-матчевой беспроигрышной серией, идёт в зоне плей-офф Чемпионшипа и может вернуться в АПЛ уже в этом сезоне. На «Уэмбли» команда выглядела не гостем с экскурсии, а клубом, который умеет держать план.

Но проблема в том, что против «Сити» даже идеального момента в атаке мало — уже через пару минут Доку получил мяч слева, сместился к центру и пробил. Рикошет от Джеймса Бри изменил траекторию, Перец не успел, и мяч заполз в угол. Жестокий гол для «Саутгемптона», ведь команда только-только поверила, что подвиг близко.

Жереми Доку globallookpress.com

И всё же «Саутгемптон» не рассыпался мгновенно. Мацуки почти вернул преимущество, но Траффорд успел дотянуться, потом были угловые и попытки снова поднять темп. Но главное, что к тому моменту на поле уже был совсем другой «Сити» — с Доку, Савиньо, Холанном, Бернарду Силвой, с шириной и скоростью, которых так не хватало раньше.

Неожиданно всё решил Нико Гонсалес

Победный гол получился сильнее всей предыдущей игры «Сити». На 87-й минуте Бернарду быстро сыграл на Доку, тот отдал Нико Гонсалесу, и испанец из-за штрафной пробил так, будто не было нервов и уставших ног. Мяч взмыл и влетел в сетку, оставив Переца без шансов. Для Нико этот момент особенно важен — Гвардиола после матча говорил, что ему нужно больше верить в себя, чаще играть не надёжно, а смелее. Опорный полузащитник в системе «Сити» часто обязан быть аккуратным, и сохранять структуру, но в полуфинале часто приходится выходить за рамки обычного функционала.

Игроки «Сити» празднуют гол globallookpress.com

Отдельно стоит поговорить и о самом «Уэмбли». Официально пришло чуть больше 70 тысяч, но пустые сектора бросались в глаза. «Саутгемптон» продал большую квоту, а у «Сити» снова были заметные дыры на трибунах. Для клуба, который при Гвардиоле ездил на «Уэмбли» уже больше двух десятков раз, это объяснимо — билеты, дорога из Манчестера, частота таких матчей. Но картинка для полуфинала Кубка Англии всё равно странная.

«Саутгемптон» уехал разбитым, но не униженным. Он был в восьми минутах от огромной сенсации и показал, что его серия без поражений — не случайность. Эккерт проиграл, но не провалился против Гвардиолы, а для тренера, который только начинает самостоятельную карьеру, это тоже важная отметка.

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» globallookpress.com

«Сити» вышел в четвёртый подряд финал Кубка Англии — такого раньше не делал никто. У команды уже есть Кубок лиги, она снова в гонке за АПЛ и теперь ждёт в финале победителя пары «Челси» — «Лидс». Формально всё прекрасно, но если смотреть на игру, а не только на сетку, вопросы остаются. Резервный состав не дал нужного импульса, Фоден не воспользовался шансом, Мармуш был заметен фрагментами, но не решил. Шерки местами оживлял игру, однако в плотной обороне «Саутгемптона» его моменты не превращались в постоянную угрозу. До выхода вингеров «Сити» выглядел слишком медленным, хотя едва ли стоит сомневаться в том, что и сам Гвардиола отлично это видел.