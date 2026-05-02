В шестом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Амали Арене» 4 мая. Начало встречи — в 01:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Тампа-Бэй — Монреаль с коэффициентом для ставки за 2.33.

«Тампа-Бэй»

Путь к плей-офф: На общем этапе регулярного сезона «Тампа» набрала 106 очков, с которыми обосновалась на 3-м месте в таблице Восточной конференции, на 3 балла отстав от 2-го «Баффало».

Последние матчи: Упорнейшая серия с «Монреалем» стартовала на территории «Тампы-Бэй», где хозяева потерпели поражение в овертайме (3:4, от), но следом утвердили победу (3:2, от).

По аналогии команда Джона Купера провела выезд (2:3, от, 3:2), после чего сгорела дома (2:3). Уцелеть «Лайтнинг» удалось благодаря победе в шестой игре, которую в овертайме принес Гэйдж Гонсалвес (1:0, от).

Не сыграют: Виктор Хедман, Понтус Хольмберг, Ник Пол.

Состояние команды: В домашние стены «Тампа-Бэй» возвращается на ментальном подъеме после труднейшей победы в шестой игре, которая стала показательной с точки зрения характера.

Четырежды в шести кубковых матчах команда Джона Купера проверяла свои силы в овертайме, но только дважды забрасывала решающую шайбу. В четырех играх из шести «Лайтнинг» не забивали больше 2 голов в основное время.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярки «Монреаль» набрал 106 очков и замкнул лидерский квартет Востока, по дополнительной разнице отстав от 3-й «Тампы».

Последние матчи: На гостевом этапе «Монреаль» разделил поровну победные и провальные результаты (4:3, от, 2:3, от). То же самое произошло и в Канаде (3:2, от, 2:3).

Определяющей могла стать гостевая победа в пятой игре (3:2), но дожать «Тампу» в домашних стенах команда Мартена Сан-Луи не сумела. Впервые в этом плей-офф «Канадиенс» не отметились голом (0:1, от).

Не сыграют: Ноа Добсон, Патрик Лайне.

Состояние команды: На домашнем льду «Монреаль» упустил возможность закрыть серию в шестом матче. Во Флориду команда возвращается в незавидном положении, но без признаков спада.

Ранее на территории «Тампы» команда Мартена Сан-Луи выиграла дважды в трех встречах, а еще в одной — уцелела в основное время. Тем временем в десяти последних матчах в гостях «Канадиенс» забрали восемь побед.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» потерпела 3 поражения в 4 последних домашних матчах

«Монреаль» не проигрывает в основное на льду «Тампы» на протяжении 7 матчей

В 4 личных встречах на льду «Тампы» из 7 последних была ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.20, победа «Монреаля» — в 3.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.18, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: «Монреаль» едет к «Тампе» со сверхсложной задачей, успешность решения которой во многом будет зависеть от психологии. Но ранее уверенные канадцы справлялись с давлением и находили возможность превзойти соперника.

Ставка: «Монреаль» победит в матче за 2.33.

Прогноз: Упорные матчи, обусловленные нежеланием отдавать инициативу, нередко перетекали в овертайм, поэтому ничейный исход седьмой игры не станет неожиданностью.

Ставка: Ничья за 4.20.