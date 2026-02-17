Цифры группового этапа рисуют любопытную картину. Чехи больше создают, но хуже реализуют и совсем плохо играют вратарями. Датчане меньше бросают, но лучше действуют в меньшинстве и не разваливаются под давлением. У чехов — более звездная атака (Нечас, Пастрняк), у датчан — более дисциплинированная структура. Главный вопрос: сможет ли чешская оборона справиться с Олесеном, который поймал кураж, и выдержит ли датская защита натиск чешских звезд

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

30' Гоооооол!!!! 1:1.

29' Справа влетел в правый круг вбрасывания и мощно стрельнул в створ Сетков, но справился Достал.

28' Рутта набрасывал от правого борта на пятак, но защитники отбились.

27' Чехи на кураже продолжают атаковать!

26' Гооооооол!!!! 1:0. Гронек с центра перевёл шайбу на Мартина Нечаса и тот сходу с вершины левого круга зарядил как из пушки и чётко попал мимо вратаря в дальний верхний угол.

25' Пастрняк бросил со средней дистанции, но Андерсен спокойно зафиксировал шайбу.

25' И тут же удаление у датчан: Ларс Эллер покатил в штрафной бокс.

24' Палат получил шайбу у правой штанге на пятаке, бросал казалось бы наверняка, но выручил Андерсен!!

24' Седлак из-за ворот делал передачу на Пастрняка, но тот не смог подстроиться — потеря.

23' Много на себя берёт Нечас, но продуктивности от его индивидуальных действий пока нет.

22' Сценарий матча пока не меняется — осторожность и обилие борьбы.

21' Пастрняк справа получил передачу от Седлака и здорово бросил, но Андерсен внешне спокойно среагировал и зафиксировал шайбу в ловушке.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли чехи.

20' Окончен первый период! Очень осторожная и скучная игра в первом периоде, очень много борьбы и остановок, с голами тоже проблема — их нет!

20' В полном составе датчане.

20' Огрызнулись датчане, даже до броска дело довели, но в створ не попали.

20' Минута до конца периода.

18' Откровенно сфолил на Нечасе Оливер Лауридсен и оставил в меньшинстве свою команду на две минуты.

18' Ошиблись чехи в своей зоне, Олесен подхватил шайбу и мощно бросил, но не попал в створ.

17' Бруггиссер бросал справа от синей линии, но справились защитники и Достал — отвели угрозу от ворот.

16' Нечас сделал передачу под бросок Рутте, но тот справа стрельнул мимо створа.

15' Лауридсен с кистей бросал из центра чужой зоны, но его заблокировали.

14' Гронек из-за ворот отдавал передачу в левый круг под бросок Червенке, тот стрельнул в ближний угол, но не очень опасно получилось.

13' Семь раз шайба покинула площадку к этому моменту.

13' Покинула шайба площадку — пауза в игре.

12' Датчане очень неплохо смотрятся на фоне фаворитов, смело идут в атаку.

11' В атаку 3 в 2 убежали чехи, но Томашек перемудрил с передачей, в итоге потеря.

10' Блихфельд из левого круга бросал, но точно по позиции Достала.

10' В полном составе чехи.

09' Не пошло большинство у датчан.

08' Вроде неплохо расположились в чужой зоне датчане, но Огор поторопился с броском и чехи отправили шайбу по-дальше от ворот.

08' Удаление в составе чешской сборной: в штрафной бокс отправился Ян Рутта.

07' Жарко было на пятаке Достала, но чешский кипер отвёл угрозу после того, как Труэ из-за ворот выкатывался и пытался протолкнуть шайбу в ворота.

06' Датчане наконец-то выбрались в атаку, даже бросить в створ попытались.

05' С разворота бросал Флек, но Андерсен справился и отбил шайбу.

04' Нечас сильно бросал из левого круга, но мимо створа, чуть своего не подстрелил.

03' Странски справа от синей линии зарядил, шайба в грудь Андерсену прилетела.

02' Пока в спокойном ритме проходит матч, моментов минимум.

01' Довольно активно начали чехи, попробовали бросками размяться, но пока не опасно!

01' Первый период начался! Вбрасывание выиграли датчане.

До матча

18:39 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

18:37 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

18:32 Главный судья: Дэн О'Рурк (Калгари, Канада); Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада); Линейный: Ник Бриганти (США); Линейный: Джейк Дэвис (США).

18:27 Матч пройдёт на «Арене Санта-Джулия» (Милан, Италия), вместимостью 16 000 зрителей.

18:15 Основные вратари: Лукаш Достал и Фредерик Андерсен.

Стартовые составы команд

Чехия: Лукаш Достал, Даниэль Владарж, Филип Гронек, Радим Шимек, Радко Гудас, Михал Кемпны, Давид Шпачек, Ян Рутта, Давид Пастрняк, Якуб Флек, Ондржей Каше, Томаш Гертл, Ондржей Палат, Мартин Нечас, Давид Кемпф, Филип Хлапик, Лукаш Седлак, Роман Червенка, Иржи Тихачек, Матей Странски, Давид Томашек, Доминик Кубалик.

Дания: Мадс Сёгор, Фредерик Андерсен, Мальте Сетков, Николас Йенсен, Филлип Бруггиссер, Оливер Лауридсен, Матиас Лассен, Йеспер Йенсен, Андерс Кох, Александер Труэ, Оливер Бьёркстранд, Никлас Йенсен, Ларс Эллер, Йоахим Блихфельд, Миккель Огор, Оскар Мёльгор, Ник Олесен, Патрик Русселль, Кристиан Вайсе Матиасен, Николай Элерс, Мортен Поульсен, Фредерик Сторм.

Чехия

Сборная Чехии подходит к квалификационному матчу с диагнозом — «нестабильность в острой фазе». На групповом этапе подопечные Радима Рулика начали с закономерного разгрома от Канады (0:5) — тут без сюрпризов. Затем уверенно, но без блеска разобрались с Францией (6:3), позволив сопернику забросить три из пяти своих шайб на турнире. А в решающем матче со Швейцарией выдали драму в трех действиях: вели, потом горели, дважды сравнивали, но в овертайме все-таки уступили (3:4). Третье место в группе А, четыре очка и ощущение, что команда могла бы, но что-то пошло не так. Чехи пока ищут свою игру, но кое-что обнадеживает: дисциплина. Всего 16 минут штрафа за три матча — это уровень джентльменов, а не хоккеистов. Правда, с остальными показателями сложнее. Реализация бросков — 9,4% (седьмое место), большинство и меньшинство — десятые строчки, хуже только Италия с Францией. Но главная боль — вратари: 84,4% отраженных бросков. Это даже не приглашение к дискуссии, это крик о помощи. Больше пропустили только те, кого принято считать аутсайдерами.

Дания

Датчане на этой Олимпиаде действуют по принципу «с каждым разом лучше». Начали с поражения от Германии (1:3), где выглядели бледно. Затем уступили США (3:6), но уже заставили соперника нервничать: дважды выходили вперед, а Ник Йенсен забил гол-красавец — прошил Джереми Свеймана броском от красной линии. Сил на концовку не хватило, но осадок остался. А в третьем туре «викинги» дожали Латвию (4:2), причем три шайбы забросили уже в первом периоде. Дубль Ника Олесена (один — в пустые) и уверенная игра в обороне позволили занять третье место в группе C. Датчане бросают нечасто — 80 попыток за три матча (восьмой показатель), но реализуют каждый десятый бросок (10,1%). Скромно, но достаточно, чтобы побеждать, когда это действительно нужно. Зато меньшинство у скандинавов на уровне: 83,3% нейтрализации — топ-показатель турнира. И по дисциплине порядок: всего 18 минут штрафа.

Личные встречи

За последние десять лет соперники встречались пять раз. Три победы у Чехии, две — у Дании. На двух последних чемпионатах мира чехи устраивали показательные выступления: 7:2 в 2025-м и 7:4 в 2024-м. Но олимпийская история хранит другой сюжет. В Пекине-2022 датчане сенсационно обыграли «львов» 2:1, забросив две шайбы в первом периоде и не позволив сопернику организовать камбэк. Гол престижа тогда забил Роман Червенка — капитан команды, который, к слову, до сих пор в составе. Всего с 2008 года команды провели 13 матчей: 10 побед Чехии, 3 — Дании.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08.