прогноз на матч Олимпийских игр, ставка за 2.08

В рамках квалификационного этапа Олимпиады-2026 Чехия встретится с Данией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 17 февраля. Начало матча — в 18:40 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Чехия — Дания с коэффициентом для ставки за 2.08.

Чехия

Путь к плей-офф: В трех матчах общего этапа Олимпиады Чехия заработала 4 очка и прописалась на 3-й строчке в группе А, уступив разницу в 1 зачетный балл сборной Швейцарии.

Последние матчи: Олимпийский дебют 2026 года для сборной Чехии оказался провальным — команда продемонстрировала абсолютную безысходность в игре против Канады (0:5).

Единственную на этом турнире победу коллектив Радима Рулика одержал над Францией (6:3). Позже, в заключительном матче группы, чехам не удалось справиться со Швейцарией (3:4, от).

Не сыграют: У сборной Чехии нет свежих кадровых потерь.

Состояние команды: На групповой стадии от Чехии явно ждали большего. Команда, возможно, и не должна была обыгрывать Канаду, но в сущности ей не удалось провести хотя бы один содержательный отрезок.

В игре против Франции чехи потеряли концентрацию и за 6 минут получили 3 шайбы. Между тем в трех матчах коллектив Рулика пропустил 12 голов, уступив по этому показателю упомянутым французам (19) и сборной Италии (20).

Дания

Путь к плей-офф: В группе С сборная Дании финишировала на 3-м месте, заработав 3 балла. По дополненной разнице команда опередила Латвию и отстала от Германии.

Последние матчи: В первом матче на Олимпиаде 2026 года Дания потерпела поражение от Германии (1:3), тогда как во втором уступила США, но выдала ряд уверенных отрезков (3:6).

Единственная победа команды Микаэля Кринц-Гата была зафиксирована в 3-м туре, во встрече с Латвией (4:2), в которой нападающий Ник Олесен оформил дубль и отметился результативной передачей.

Не сыграют: В составе Дании нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: На эту Олимпиаду сборная Дании приехала без громких целей. Команда сосредоточена на достойном выступлении, тогда как расклады, предполагающие большее, в условиях высокой конкуренции маловероятны.

На общем этапе команда Кринц-Гата забросила 8 шайб в трех матчах, уступив по этому показателю лишь Штатам в группе С. Одним из лучших качеств этой сборной является умение извлекать пользу при минимальном количестве явных голевых моментов.

Статистика для ставок

Дания не проигрывала Чехии в основное время в 4 матчах из 6 последних

На Олимпиаде 2022 года Дания обыграла Чехию со счетом 2:1

Чехия победила в 2 последних личных встречах, забросив 14 шайб в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 1.40, ничья — в 6.00, победа Дании — в 6.45.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.30.

Прогноз: На групповом этапе Чехия играла с колоссальными проблемами в обороне. Дерзкая и по-хорошему наглая сборная Дании постарается этим воспользоваться.

Ставка: Индивидуальный тотал Дании больше 2 за 2.08.

Прогноз: На фоне попыток Дании реализовать несколько возможностей в атаке и мотивации Чехии встреча на «Санта-Джулия» непременно раскроется с точки зрения результативности.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.78.