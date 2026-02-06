GOAL рассказывает о внушительном прогрессе атакующего полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца.

В конце октября Димитар Бербатов пришел на подкаст к Рио Фердинанду и буквально умолял проявить терпение, рассуждая об эффективности звездного новичка «Ливерпуля» Флориана Вирца.

«Он будет невероятен, поверь мне. Я уверен, что все в "Ливерпуле" видят его уровень и дадут ему время на адаптацию. Я гарантирую, он добьется серьезного успеха.

То, как он видит футбол, как ищет пространство, как выбирает позицию, его касания, импровизация, видение паса и нацеленность на гол... Конечно, кто-то может поспорить, что его "физика" слабовата для АПЛ. Но посмотрите на великих игроков на его позиции, например, на Луку Модрича — он такой же комплекции. Модрич. Просто монстр! Просто дайте Вирцу время», — уверял болгарин своего бывшего партнера по «МЮ».

Однако прошло меньше двух недель, и Гари Невилл заявил, что Вирц выглядел скорее как «мальчишка», чем как монстр, после того, как его буквально «растерзал» Матеуш Нунеш в матче, где «Ливерпуль» был деморализован и разбит «Манчестер Сити» (0:3).

«Проблема»

Вирц был не единственным игроком «Ливерпуля», разочаровавшим в том матче на «Этихаде», который фактически поставил крест на защите титула спустя всего 11 туров.

Флориан Вирц globallookpress.com

Команде Арне Слота, возможно, не повезло с отмененным из-за офсайда голом Вирджила ван Дейка, но это не могло скрыть того факта, насколько плохо они играли в целом.

Но Невилла особенно обеспокоило то, как мало пользы Вирц принес в той игре, и, справедливости ради, экс-защитника «Манчестер Юнайтед» можно понять. Вирц нанес всего два неточных удара и не создал ни одного момента.

Что еще убийственнее: игрок за 100 млн фунтов, вокруг которого «Ливерпуль» явно планировал строить свою обновленную атаку, совершил меньше касаний, чем вратарь Георгий Мамардашвили, проведя болезненно неэффективный матч на левом фланге.

«Вирц — это проблема. Давайте называть вещи своими именами: это реальная проблема. Мы пару месяцев ходили вокруг да около, сюсюкались с тем, что он молод, что это новая страна... Но он стоит 100 с лишним миллионов, ты должен начать показывать себя. Очевидно, что у него есть талант, он технически великолепен, но сегодня его просто швыряли по полю, да и в плане качества работы с мячом он был ужасен. Его игра вызывает серьезные опасения», — заявил Невилл в своем подкасте на Sky Sports.

«Рушит баланс»

Невилла особенно беспокоила физическая форма Вирца. Ему казалось, что игрок сборной Германии выглядит недостаточно готовым или атлетичным для суровых реалий английского футбола. И показательно, что свои лучшие матчи в футболке «Ливерпуля» к тому моменту Вирц выдал именно в еврокубках — против «Атлетико», «Айнтрахта» и «Реала».

Флориан Вирц globallookpress.com

Как и намекал Бербатов, росли опасения, что миниатюрный 22-летний хавбек просто не создан для Премьер-лиги, которая в этом сезоне стала еще более интенсивной и агрессивной.

Бывший партнер Бербатова по «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни тем временем утверждал, что Вирц вообще не подходит «Ливерпулю», мол, клуб купил игрока, который не вписывается в систему Арне Слота.

«Я думаю, что Вирц на самом деле нарушает баланс "Ливерпуля" и ломает их игру.

Он топ-игрок, и я уверен, что он станет лучше, но старт выдался слабым, и отрицать это бессмысленно. Я видел много игроков, приходящих в эту лигу, — всем нужно время.

Но дело не в ценнике. И не в самом игроке или его способностях. Я просто не вижу, куда он вписывается в то, что делает "Ливерпуль" в схеме 4-3-3. Он третий полузащитник в центре? По мне — нет, он скорее игрок атаки.

Поэтому, если мне нужно выбирать между ним и Собослаи, то я выберу Собослаи», — заявил экс-форвард сборной Англии в своем подкасте на BBC.

Мощнее и выносливее

Впрочем, разгромные домашние поражения в три мяча от «Ноттингем Форест» и ПСВ в конце ноября доказали, что проблема была вовсе не в Вирце.

Без своего немецкого полузащитника, пропустившего некоторое время из-за травмы, «Ливерпуль» оказался столь же хрупок в обороне (если не больше) и стал куда менее опасен в атаке.

Флориан Вирц globallookpress.com

Естественно, реакцией Слота на эту ужасную серию стал переход к более консервативному плану на игру. В результате Вирца вернули на левый фланг, вместо использования на его любимой позиции «десятки».

Однако ближе к Рождеству немец начал ощущать плоды специальной фитнес-программы, разработанной не только для того, чтобы он набрал мышечную массу, но и для повышения выносливости.

В начале декабря он впервые отыграл все 90 минут в матче Премьер-лиги, и именно его поздний удар с рикошетом спас «Ливерпуль» от позорного домашнего поражения от «Сандерленда».

К началу нового года уже не имело значения, где выходит Вирц — слева или в центре. Он делал разницу на любой позиции, заслужив сравнения с иконой «Копа» Питером Бирдсли за то, как ловко он двигался между линиями, создавая моменты и самостоятельно завершая их.

Смена нарратива

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи с самого начала настаивал, что статистика Вирца — ни одного результативного действия в первых 16 матчах АПЛ — вводит в заблуждение.

Флориан Вирц globallookpress.com

«Хотя нужно признать, что он начал не так ярко, как мы ожидали, я думаю, ему просто немного не везло: он создал кучу моментов, которые партнеры не реализовали. Если бы пара тех мячей залетела, нарратив вокруг него мгновенно изменился бы», — говорил Мерфи в октябре.

Именно так всё и произошло. Точкой отсчета стал матч 20 декабря против «Тоттенхэма» (2:1), когда Александер Исак наконец-то замкнул одну из его проникающих передач. А уже в следующие выходные Вирц открыл счет своим голам за «Ливерпуль» в игре с «Вулверхэмптоном», что стало мощнейшим катализатором для его уверенности.

Я почти уверен, что для него это стало облегчением. Я видел это по его реакции на гол, да и по партнерам — они были искренне рады за него. В футболе — и, возможно, это справедливо — нас судят в основном по результатам, а игроков — по голам и ассистам. Мы иногда забываем, сколько всего еще нужно делать на поле. Я считаю, он провел много хороших матчей, но при этом он прибавляет с каждой игрой. Он становится всё выносливее и сильнее, он подбирался к своему первому голу всё ближе, так что сегодняшний успех не стал сюрпризом. Он сам первым скажет, что одного гола недостаточно. Но он продолжит и забьет еще немало мячей. Арне Слот Главный тренер «Ливерпуля»

И, что неудивительно, Слот попал в точку.

Связка с Экитике

Благодаря точному удару в касание с передачи Мохаммеда Салаха в победном матче против «Ньюкасла» (4:1) в прошлые выходные, на счету Вирца теперь шесть голов в последних 10 матчах во всех турнирах.

Юго Экитике и Флориан Вирц globallookpress.com

Кроме того, он наладил фантастическое взаимопонимание с Юго Экитике. Эта парочка организовала на двоих больше голов, чем любой другой дуэт в Премьер-лиге в этом сезоне (шесть).

Как следствие, Вирц стремительно превращает скептиков в фанатов. Главный из них — Джейми Каррагер, который ранее ставил под сомнение статус немца как топ-игрока, указывая на то, что бывшие звезды «Ливерпуля» вроде Луиса Суареса и Садио Мане были максимально полезны с первого матча.

«Я не могу вспомнить многих, кто начинал бы средне или плохо. Я не говорю про семь матчей, но если дело доходит до Рождества и января, а ты такой: Ой... История не подтверждает теорию о том, что топ-легионерам нужен год на адаптацию в Англии», — говорил Каррагер еще в октябре.

Впрочем, Вирцу год и не понадобился.

Новый Де Брейне?

Может, в первой половине сезона Вирц и выглядел иногда потерянным, но теперь он твердо стоит на ногах.

Флориан Вирц globallookpress.com

Более того, увидев, как он забивает и отдает ассисты на своей любимой позиции в матче против «Ньюкасла» (который стал лучшим для «Ливерпуля» в этом сезоне), Каррагер пошел еще дальше и сравнил его с двумя лучшими плеймейкерами в истории АПЛ.

Я много наблюдал за ним и думал, сможет ли он добраться до уровня Кевина Де Брейне. Но я также думаю, что он может играть в стиле Давида Сильвы. В нем есть понемногу от обоих. Мы говорим об особенных игроках, которые приходят в нашу лигу, и в какой-то момент эстафета должна быть передана. Нет сомнений, что у парня есть огромный потенциал. Премьер-лига потеряла Де Брейне, но мы приобрели Вирца. Джейми Каррагер Бывший защитник «Ливерпуля»

Болельщиков «Ман Сити» может взбесить такая гипербола, поскольку Вирцу предстоит пройти серьезный путь, чтобы встать в один ряд с Де Брейне и Сильвой.

Однако теперь всем стало гораздо понятнее, почему Пеп Гвардиола хотел, чтобы Вирц стал заменой для Де Брейне. Это точно не было очевидно в прошлом матче между «Сити» и «Ливерпулем», но должно стать очевидным в предстоящей игре на «Энфилде» в это воскресенье.

«Мальчишка» из «Ливерпуля» превращается в «монстра» наподобие Модрича.