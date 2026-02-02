ESPN рассказывает о главных победителях и неудачниках январского трансферного окна.

Январское трансферное окно 2026 года официально закрыто. Время на сделки, способные усилить состав перед решающим отрезком сезона, истекло.

Для некоторых клубов прошедший месяц стал триумфом: они инвестировали серьезные средства в основной состав, освежили «просевшие» позиции или просто провели грамотные тактические маневры на рынке.

Другим повезло меньше — кто-то провалил попыткe усилиться, а кто-то и вовсе потерял ключевых игроков против своей воли.

Прямо сейчас проанализируем, кто идеально отработал в это сложнейшее окно, а кто потерпел фиаско.

Победители

«Манчестер Сити»

Как и в прошлом году, «Манчестер Сити» вышел на январский рынок с четким пониманием: для борьбы за трофеи нужно приобрести хотя бы двух-трех топ-игроков. И, как и в прошлом году, им удалось реализовать задуманное.

В начале января «Ман Сити» выкупил у «Борнмута» вингера Антуана Семеньо за 62,5 млн фунтов. За последние полтора года в составе «вишен» ганец забил 20 мячей в рамках АПЛ, поэтому его подписание выглядело логичным шагом, чтобы разнообразить атаку, которая стала слишком зависима от Эрлинга Холанна. Семеньо забил уже четыре мяча после перехода в «Сити».

Антуан Семеньо globallookpress.com

Затем последовал удар по обороне: в лазарете оказались Йошко Гвардиол и Рубен Диаш. Реакция была мгновенной — клуб подписал Марка Гехи. Сумма в 20 млн фунтов за капитана «Кристал Пэлас» и игрока стартового состава сборной Англии выглядит выгодной сделкой, хотя она и была частично нивелирована слухами о его зарплате в районе 250–300 тысяч фунтов в неделю.

Баланс расходов удалось подправить за счет продажи Оскара Бобба в «Фулхэм» за 27 млн фунтов. Норвежец действительно талантлив, но в «Ман Сити» у него почти не было шансов закрепиться в основе, поэтому сделка выгодна для всех.

«Астон Вилла»

Каждое движение «Астон Виллы» на рынке должно быть выверено до миллиметра. Соглашение с УЕФА по финансовому фэйр-плей, подписанное прошлым летом, фактически обязывает клуб выходить как минимум в ноль по расходам.

Тем впечатляюще выглядит их рокировка: «Вилла» отпустила Дониэлла Малена в «Рому» (сумма сделки может достичь 27 млн евро) и тут же подписала Тэмми Абрахама за 21 млн евро. Абрахам гораздо лучше подходит на роль наконечника в системе Унаи Эмери. К тому же, он пошел на понижение зарплаты ради возвращения в АПЛ.

Тэмми Абрахам globallookpress.com

Если этот трансфер был исполнен с хирургической точностью, то вторая крупная сделка стала экстренным спасением. Дуглас Луис вернулся в клуб на правах аренды с правом выкупа за 25 млн евро. Это была прямая реакция на катастрофу в центре поля: за две недели «Астон Вилла» потеряла троих полузащитников из-за тяжелых травм. Сначала Бубакар Камара вылетел до конца сезона, затем Джон Макгинн на полтора месяца, а следом и Юрий Тилеманс как минимум на восемь недель.

Дуглас Луис провел за «Виллу» более 200 матчей в период с 2019 по 2024 год и горел желанием вернуться в Бирмингем. Поразительно, как быстро удалось закрыть эту сделку — бразилец уже успел сыграть за команду Эмери.

Кроме того, Эмери отозвал из аренды в «Роме» Леона Бейли — он займет место Эванна Гессана, перешедшего в «Кристал Пэлас». С прицелом на будущее были подписаны 19-летний Алиссон и 17-летний Брайан Маджо.

«Борнмут»

Еще до открытия окна было ясно, что за Семеньо придут топ-клубы. «Борнмут» был бессилен удержать его из-за прописанных в контракте отступных, но клуб заслуживает похвалы за то, что провел трансфер на своих условиях.

Ганец ушел в самом начале месяца, что дало «вишням» время на поиски замены. И эта замена — Райан, бразильский вундеркинд, который уже отметился первым ассистом, продемонстрировав мощь и нацеленность на ворота.

Райан globallookpress.com

Сможет ли он дорасти до уровня Семеньо? В «Борнмуте» уверены, что сможет. Именно поэтому причине в договоре с Райаном указаны отступные в размере 100 млн евро.

Еще одним новичком «Борнмута» стал Алекс Тот из «Ференцвароша», за которого заплатили 10,4 млн фунтов. По характеристикам он пугающе напоминает их нынешнего « маэстро» центра поля Алекса Скотта, на которого уже поглядывают топ-клубы. Грамотная работа на опережение.

Кроме того, в клубе не забыли и про вратарскую позицию, арендовав Христоса Мандаса. Грек станет альтернативой Джордже Петровичу, который откровенно разочаровывает после летнего трансфера. Серб лидирует в АПЛ по худшему показателю предотвращенных голов (-3.93), особенно часто пропуская с дистанции, и чаще всех в лиге (6 раз) роняет мяч при перехвате навесов.

«Пари Сен-Жермен»

Этой зимой «ПСЖ» сделал лишь один ход, подписав игрока за скромные 8 млн евро. Скорее всего, в ближайшее время он нечасто будет появляться на поле.

На первый взгляд ничего особенного, но детали сделки однозначно отправляют парижан в категорию победителей.

Дро Фернандес globallookpress.com

Речь о Дро Фернандесе — «жемчужине» академии «Барселоны». Каталонский клуб в этом сезоне бережно подводил его к основе, давая игровое время в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Но в итоге парень сбежал в столицу Франции.

«ПСЖ» заплатил чуть больше суммы отступных, указанной в контракте 18-летнего таланта (которая составляла 6 млн евро). Вероятно, это было сделано с целью как минимум попытаться сохранить подобие отношений между клубами после того, как они увели у каталонцев талантливого игрока за сущие копейки по современным меркам.

«Атлетико» Мадрид

«Атлетико» практически в одиночку создавал инфоповоды в Ла Лиге в этом январе, активно тасуя состав. Мадридский клуб спокойно одобрил продажу Конора Галлахера в «Тоттенхэм» за 40 млн евро, учитывая, что тот выпал из стартового состава.

Адемола Лукман globallookpress.com

Кроме того, «Атлетико» отправил Джакомо Распадори в «Аталанту» за 25 млн евро — ровно за ту же сумму, за которую купил его полгода назад. Логика простая: если не заиграл, лучше сразу найти решение и двигаться дальше.

Вырученные деньги были направлены на обновление атаки и центра поля. Подписание Адемолы Лукмана за 35 млн евро выглядит крайне интригующе, а молодые полузащитники Обед Варгас («Сиэтл Саундерс») и Родриго Мендоса («Эльче»), как ожидается, станут долгосрочным решением проблем в средней линии.

Неудачники

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» громче всех хайпанул в дедлайн, подписав центрального защитника Жереми Жаке из «Ренна» за 55 млн фунтов (сумма может вырасти до 60 млн).

Это отличный трансфер, и он станет огромным подспорьем для обороны, испытывающей кадровый голод. Вот только француз присоединится к «Ливерпулю» летом, а не сейчас.

Жереми Жаке globallookpress.com

Именно сроки здесь играют ключевую роль: это значит, что «красным» придется выжимать максимум из тех, кто есть, до самого конца сезона.

Вопросы по поводу глубины состава в обороне возникали еще летом после срыва сделки по Марку Гехи, а сейчас ситуация стала еще плачевнее с учетом того, что Джованни Леони выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов».

Клуб пытался (и не смог) найти подстраховку на правый фланг обороны после тяжелой травмы Конора Брэдли и очередного растяжения у Джереми Фримпонга. Попытка заполучить Лютсхарела Гертрёйду, который сейчас в аренде в «Сандерленде», зашла в тупик, а запасных вариантов у «Ливерпуля», похоже, не было.

В какой-то момент казалось, что клуб готов попрощаться со своим старожилом Эндрю Робертсоном, но им так и не удалось отозвать Костаса Цимикаса из аренды в «Роме», чтобы закрыть дыру, которая могла остаться после продажи шотландца.

«Ливерпуль» пытался закрыть проблемные позиции, но из этой затеи так ничего не вышло.

«Челси»

Январское окно 2026 года выдалось тихим. «Челси» тоже вел себя тихо. Совпадение? Вряд ли.

«Синие» пытались перехватить Жаке, но проиграли борьбу «Ливерпулю», который смог предложить игроку более понятные перспективы в первой команде. Они снова пытались найти покупателя на Рахима Стерлинга с его гигантским контрактом в 325 тысяч фунтов в неделю, но предложений так и не поступило. В итоге стороны сошлись на расторжении контракта по обоюдному согласию. Обычно это означает, что клуб берет на себя выплату большей части оставшейся суммы по договору, который в данном случае был рассчитан еще полтора года.

Аарон Ансельмино globallookpress.com

«Челси» искал варианты полноценной продажи Акселя Дисаси, который первую половину сезона провел в «ссылке» вместе со Стерлингом, но единственным, кто клюнул, стал «Вест Хэм», предложивший лишь аренду.

Но хуже всего то, что они заставили своего игрока плакать. Без шуток. Аарон Ансельмино, очевидно, был очень счастлив в аренде в дортмундской «Боруссии», потому что, узнав о своем отзыве в «Челси», буквально разрыдался. В итоге его отправили в аренду в «Страсбург» — там он заменит Мамаду Сарра, которого отозвали играть за «Челси». Нападающий Давид Датро Фофана тоже был отозван из аренды и составит компанию Ансельмино во Франции.

Все это напоминает суету сотрудников, которые просто переставляют мебель в мебельном отделе.

«Кристал Пэлас»

Меньше чем за год «Кристал Пэлас» проделал путь от своего величайшего триумфа — победы в Кубке Англии и Суперкубке — до полного хаоса. Январское окно едва не раскололо клуб пополам.

Летом им чудом удалось удержать Гехи, но этой зимой препятствовать трансферу было невозможно: до истечения его контракт оставалось всего полгода. Получить жалкие 20 млн фунтов за своего капитана и лучшего игрока — это настоящий провал.

Жан-Филипп Матета globallookpress.com

Главный тренер «Пэлас» Оливер Гласнер объявил об уходе Гехи на пресс-конференции 16 января, а через пару минут сбросил еще одну бомбу: он покинет команду в конце сезона. Вскоре после этого нападающий Жан-Филипп Матета фактически потребовал трансфер.

«Ноттингем Форест» сделал предложение по Матета, но из-за плохих отношений между клубами сделка сорвалась. Затем подсуетился «Милан», предложив до 35 млн евро, но медосмотр выявил у француза серьезную травму колена. По слухам, ему нужна операция и три-четыре месяца на восстановление — в итоге клуб застрял со своим «чемоданным» форвардом до лета.

При этом «Кристал Пэлас» не подписал ни одного защитника на замену Гехи, оставшись с дырой в обороне. Зато они взяли сразу троих нападающих: Бреннана Джонсона за 35 млн фунтов, Эванна Гессана (аренда) и Йоргена Странн-Ларсена (43 млн + бонусы). Но адекватность ценника за двоих последних — вопрос как минимум спорный.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» проводят ужасный сезон на внутренней арене, во многом из-за эпидемии травм. Фанаты ждали от января решительных действий, и хотя сделки были, их явно недостаточно.

Конор Галлахер globallookpress.com

Начнем с плюсов: «Тоттенхэм» заплатил 13 млн фунтов за перспективного бразильского защитника Соузу. Ему явно нужно время на адаптацию к АПЛ, но он добавит глубины в обескровленную травмами линию. Молодой нападающий «Хартс» Джеймс Уилсон присоединится на правах аренды с опцией выкупа.

Ну и главный трансфер — Конор Галлахер за 40 млн евро из «Атлетико», призванный оживить полузащиту.

В вакууме к этим сделкам претензий нет. Проблема в том, что «здесь и сейчас» они вряд ли сильно помогут: Соуза и Уилсон еще «сырые», а Галлахер — не тот типаж игрока, который способен решить проблемы «Тоттенхэма» в атаке.

