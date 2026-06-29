Ивуарийцам и норвежцам не хватит 90 минут?

прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу, ставка за 1.89

30 июня в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 сыграют Кот-д'Ивуар и Норвегия. Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

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Кот-д'Ивуар: грозный соперник

Перед матчем: Кот-д'Ивуар заняла второе место в группе E, набрав шесть очков за три встречи при разнице мячей 4:2.

Последние матчи: На групповом этапе ЧМ-2026 ивуарийцы одержали две победы над командами Эквадора (1:0) и Кюрасао (2:0) и между «викториями» проиграла Германии (1:2).

Перед мундиалем подопечные Эмерса Фаэ провели товарищеские матчи успешно, обыграв сборную Франции (2:1) и дубль «Филадельфии» (2:0).

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Слоны» вполне ожидаемо вышли в плей-офф чемпионата мира, который станет для них первым в истории.

Команда показала себя весьма достойно на групповой стадии, где только пропущенный гол на последних минутах в матче с Германией лишил ивуарийцев первого места в турнирной таблице своего квартета.

Норвегия: «темная лошадка»

Перед матчем: Норвежцы заняли вторую строчку в группе I, набрав 6 очков за три тура при разнице мячей 8:7.

Последние матчи: На групповом этапе ЧМ-2026 норвежцы обыграли команды Ирака (4:1) и Сенегала (3:2), а в заключительном туре проиграли вторым составом французам со счетом 1:4.

Перед мундиалем скандинавы провели две встречи, где сначала одержали победу над Швецией (3:1), а затем разошлись миром с Марокко (1:1)

Состояние команды: Команда Столе Сольбаккена приехала на турнир в статусе «темной лошадки», способной не только выйти из группы, но и пошуметь в стадии плей-офф.

С задачей выхода из группы Норвегия справилась отлично и, несмотря на поражение от французов, команда вполне способна отдохнувшим составом пройти далеко в играх на выбывание.

Статистика для ставок

Кот-д'Ивуар выиграл в пяти из шести последних встречах

Норвегия не проигрывала в пяти последних матчах кряду до поражения от Франции

Команды впервые сыграют друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Норвегии фаворитом с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.60, а победа сборной Кот-д'Ивуара — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одним и тем же коэффициентом — 1.89.

Прогноз: Матчи сборной Норвегии обычно выдаются богатыми на забитые мячи, что нельзя сказать об играх ивуарийцев. И вполне возможно, что мы увидим игру скорее по сценарию европейской сборной

1.89 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Кот-д'Ивуар — Норвегия принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.89.

Прогноз: Также можно поставить на то, что команды не выявят победителя в основное время.

3.60 Ничья в основное время Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч Кот-д'Ивуар — Норвегия позволит вывести на карту выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: Ничья в основное время за 3.60