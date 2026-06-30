И для Кот-д’Ивуара, и для Норвегии сам выход в плей-офф — уже важное достижение, но останавливаться на ней рано. Ивуарийцы впервые сыграют в матчах на выбывание чемпионата мира, а Норвегия вернулась на турнир впервые с 1998 года и сразу получила шанс повторить свой лучший результат — выход в 1/8 финала.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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37' Сёрлот с правого фланга навесил на Холанна, а Эрлингу не дали как следует пробить — в руки Фофане прилетел мяч.

35' Агбаду решил в касание с лёта пробить из-за штрафной, Нюланн на месте.

33' Диоманде здорово убежал по левому флангу и отдавал в штрафную на Бонни, а Хеггем не дал даже принять мяч нападающему.

31' Норвежцы надёжно играют на стандартах у своих ворот, не дают даже пробить ивуарийцам.

30' Пепе внешне стороной стопы вырезал пас в штрафную, снова угловой заработал Кот-д’Ивуар.

29' Снова ничем не заканчивается угловой, Кессье не разобрался с мячом на дальней штанге.

Статистика матча 3 Удары мимо 0 45 Владение мячом 55 6 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 1 Фолы 2

29' Диоманде опасно навешивал на дальнюю, Пепе скинул вдоль ворот, а Айер выбил на угловой.

28' Игра возобновлена, Кот-д’Ивуар с мячом.

Кот-д’Ивуар — Норвегия globallookpress.com

24' Перерыв на водопой. Кот-д’Ивуар создал больше моментов на старте, но опасность от норвежских контратак никуда не исчезла.

23' Плохой угловой получился у Берга, Диоманде даже мог убегать в контратаку, если бы не наткнулся на фол.

21' Конан пришёл в штрафную Норвегии, обыграл Педерсена и опасно бил в ближний угол, но не попал.

19' Вольфе подключился по левому флангу и пытался прострелить вдоль ворот — Дуэ перехватил пас в подкате.

17' Дуэ подал в штрафную с правого фланга, а Диоманде не подстроился под мяч на дальней штанге.

15' Диоманде заработал угловой на левом фланге, отлично удержал мяч против двух защитников.

14' А вот сейчас прошёл заброс на Бонни, обработка не получилась у нападающего Кот-д’Ивуара.

13' Бонни открывался к лицевой линии и не успел к проникающей передаче.

11' В опасной позиции в штрафной получил мяч Эдегор, но скидка на Холанна не получилась.

10' Угловой у ивуарийцев не получился, Норвегия отбилась.

08' Опасно простреливал Пепе во вратарскую, Хеггем в подкате выбил мяч на угловой!

07' У Диоманде не получилось зацепиться за мяч в штрафной после подачи Пепе.

05' Норвежцы владеют мячом на старте матча, Кот-д’Ивуар постепенно выбирается в прессинг.

03' Холанн головой пробил после навеса с правого фланга и попал в защитника.

01' Кот-д’Ивуар начал с центра, поехали!

До матча

20:00 В Техасе, конечно же, летняя жара — больше 30 градусов будет во время матча. Но на стадионе закрывается крыша, так что не особо сильно погода должна повлиять на игру.

19:55 Футболисты выстроились в центре поля, звучат национальные гимны!

19:50 Матч обслужит венесуэльский арбитр Хесус Валенсуэла. На этом чемпионате мира он уже работал на двух матчах группового этапа: победе Австралии над Турцией и крупной победе Боснии и Герцеговины над Катаром. У Валенсуэлы большой международный опыт, он судил матчи ЧМ-2022, Кубка Америки, Олимпийских игр и клубного чемпионата мира. При этом у него репутация строгого арбитра — за 387 профессиональных матчей он показал 1908 жёлтых карточек и удалил 115 игроков. На линиях ему помогут соотечественники Хосе Уррего и Тулио Морено, а за ВАР будут отвечать парагвайцы Хуан Габриэль Бенитес и Эдуардо Кардосо.

19:45 У Эмерса Фаэ тоже были непростые решения по составу. Справа в защите место сохранил Гела Дуэ, старший брат французского полузащитника Дезире Дуэ. Вильфрид Синго, который в матче с Эквадором здорово подключился с правого фланга и отдал голевую передачу после перевода из центра обороны, остался в запасе из-за травмы. Не попал в старт и Амад Диалло, автор того самого гола в ворота Эквадора. Судя по составу, Кот-д’Ивуар сыграет по схеме 4-1-4-1, а ширину в атаке будут давать Ян Диоманде и Николя Пепе.

19:35 Столе Сольбаккен был вынужден сделать замену справа в защите. Обычно там играет Юлиан Рюэрсон, но защитник дортмундской «Боруссии» травмирован, а для матча против быстрых ивуарийских флангов это серьёзная потеря. Тренер выбирал между Маркусом Хольмгреном Педерсеном и Фредриком Эурснесом, который чаще играет в полузащите, но уже выходил на фланге обороны против Франции. В итоге справа начинает Педерсен, а Эурснес не вышел даже в центр поля, вместо него с первых минут сыграет Патрик Берг.

Эрлинг Холанн выходит на разминку globallookpress.com

19:30 А Столе Сольбаккен выбрал следующий состав: Нюланн, Айер, Вольфе, Педерсен, Хеггем, Берг, Берге, Эдегор, Сёрлот, Холанн, Нуса.

19:25 Сборная Кот-д’Ивуара начнёт в таком составе: Фофана, Конан, Коссуну, Дуэ, Агбаду, Кессье, Сангаре, Улаи, Бонни, Диоманде, Пепе.

19:20 У Кот-д’Ивуара, возможно, будут проблемы с составом — Вильфрид Синго, по данным инсайдеров, не успел восстановиться после травмы задней поверхности бедра, зато Эван Ндика снова доступен. Фаэ перед матчем отдельно говорил не только о Холанне, но и о коллективной силе Норвегии — команда интенсивная, прагматичная и не нуждается в большом количестве моментов, чтобы забить.

19:15 Кот-д’Ивуар достаточно уверенно прошёл группу: команда Эмерса Фаэ обыграла Эквадор, навязала борьбу Германии, а затем спокойно закрыла вопрос с выходом победой над Кюрасао. Франк Кессье и Ибраим Сангаре дают мощь в центре, а впереди достаточно скорости и индивидуального качества. Николя Пепе после дубля Кюрасао снова выглядит игроком, от которого можно ждать решающего действия в штрафной.

19:10 Слабое место Норвегии — оборона. Даже если не делать далеко идущих выводов из поражения от Франции, проблема с сухими матчами у команды тянется не одну игру. Для Кот-д’Ивуара это шанс: если удастся быстро переводить мяч через центр и находить фланги до того, как Норвегия выстроит блок, моменты будут. Особенно важен Ян Диоманде — он пока скорее вспыхивал эпизодами, чем доминировал в атаке, но именно его скорость и смелость могут растянуть норвежскую защиту.

19:05 Норвегия, конечно, во многом зависит от Эрлинга Холанна, но ограничивается им. У Столе Сольбаккена есть Мартин Эдегор для управления атакой, Александр Сёрлот для физического давления, Антонио Нуса для рывков с фланга. При этом главный плюс норвежцев — не просто наличие звёзд, а умение быстро доводить атаки до опасных ударов. Холанн уже забил четыре мяча на этом турнире, и Кот-д’Ивуару придётся внимательно относиться к первому пасу за спину.

19:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.89.