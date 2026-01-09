GOAL рассказывает, почему в текущем сезоне «Манчестер Сити» не сможет помешать «Арсеналу» стать чемпионом английской Премьер-лиги.

Антуан Семеньо попрощался с «Борнмутом» самым красивым способом из возможных, забив победный гол в ворота «Тоттенхэма» на 95-й минуте матча на «Виталити Стэдиум». Этот гол прервал безвыигрышную серию команды в Премьер-лиге, длившуюся 11 матчей.

«Лучшего сценария для [его прощального матча] и придумать было нельзя. О таких вещах снимают кино, и никто не заслужил этого больше, чем он», — сказал полузащитник «Борнмута» Маркус Тавернье.

Решающий удар Семеньо в матче со «шпорами» идеально подчеркнул, почему «Манчестер Сити» так стремился подписать ганского форварда, на которого также претендовали другие представителей «Большой шестерки». Это был 10-й гол вингера в текущем сезоне — больше забили только Эрлинг Холанн (20) и Игорь Тьяго (16).

Вопрос, конечно, в том, не слишком ли поздно случился переезд в контексте чемпионских амбиции «Ман Сити». Пока фанаты «Борнмута» праздновали жизненно важную победу, болельщики «горожан», оставшиеся на трибунах «Этихада», подсчитывали серьезные потери после крайне разочаровывающей ничьей с «Брайтоном».

Ударная концовка

После неровного старта «Манчестер Сити» подошел к экватору сезона в пугающе хорошей форме. Команда Пепа Гвардиолы выиграла восемь матчей во всех турнирах в период с 29 ноября по 27 декабря — фантастическая серия, включавшая в себя знаковую победу над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

Шестиматчевая победная серия в АПЛ имела еще большее значение, так как позволила «Сити» сократить отставание от «Арсенала» всего до двух очков.

Этот разрыв мог увеличиться до восьми очков, если бы «канониры» обыграли «Ливерпуль» (0:0). «Красные» все-таки выстояли на поле лидера АПЛ.

К сожалению, пока нет ощущения, что «Манчестер Сити» сможет реанимировать чемпионскую гонку.

Переломный момент

Завершение 2025 года выездной победой над «Ноттингем Форест» казалось чрезвычайно важным событием. Команде Гвардиолы пришлось буквально выгрызать три очка: Райан Шерки забил победный гол лишь за семь минут до конца основного времени.

У Гвардиолы не было сомнений, что в прошлом сезоне они бы проиграли этот матч, и это лишь укрепило его веру в то, что команда вернулась на правильный путь после ужасной кампании 2024/25.

«Переломный момент случился в США на Клубном чемпионате мира. Мы посмотрели на себя со стороны, поговорили, и с тех пор многое изменилось», — сказал Гвардиола, имея в виду унизительное поражение «Ман Сити» в 1/8 финала от «Аль-Хиляля» (3:4) в Орландо в июне прошлого года

«Сейчас идет процесс. Когда мы выигрывали много титулов с "Барселоной", "Баварией" и здесь, у нас было много подобных матчей. Но язык тела, связь с болельщиками — они любят вратарей, нападающих, всех игроков, потому что чувствуют: команда хочет побеждать, хочет биться друг за друга.

В футболе важнее всего умение терпеть, то, как вы защищаетесь, как принимаете тот факт, что играете плохо, но можете прибавить и остаться в игре. Иначе шансов нет. Команда долгое время стремилась к этому, и, поскольку это была последняя игра первой половины сезона, было здорово закончить ее, взяв важные три очка», добавил Гвардиола.

«Мы вышли на охоту»

Джо Харт назвал победу «Манчестер Сити» над «Ноттингем Форест» «игрой будущего чемпиона», а полузащитник Тиджани Рейндерс фактически отправил предупреждение «Арсеналу».

«Мы знаем, как многим клубам здесь приходится тяжело. Насколько я слышал, дома "Ноттингем Форест" всегда играет сложно, и сегодня я прочувствовал это на себе. Это очень важная победа, и хочу добавить, что мы вышли на охоту», — заявил нидерландец.

Учитывая историю успешных погонь «Ман Сити» за лидерами, в какой-то момент за «Арсенал» Микеля Артеты действительно стало по-настоящему тревожно. «Канониры» известны тем, что могут оступиться как раз в тот момент, когда финишная черта уже видна.

К сожалению, чемпионская гонка может считаться практически завершенной всего через восемь дней после начала нового года. «Манчестер Сити» умудрился свести вничью три своих первых матча в 2026-м.

Три роковые ничьи

После сухой ничьей с «Сандерлендом» первого января «Сити» спустя три дня потерял очки в домашнем матче с «Челси», а в среду вечером не смог выиграть у «Брайтона».

По сути, менее чем за неделю весь импульс, накопленный в конце года, был пущен по ветру.

И Гвардиола считает, что причина этих невероятно болезненных ничьих лежит на поверхности.

«Мне очень нравится то, как мы играли. Много новых игроков, много хорошего — мне это по душе.

Но это было очень похоже на второй тайм против "Сандерленда". Против "Челси", возможно, у нас было меньше стопроцентных моментов, но мы ошибались в передачах при выходах "два в одного". И поэтому мы не забивали. Мы упускаем слишком много явных шансов, и это касается не одного или двух игроков, это касается всей группы атаки.

Забивать голы — это часть нашей работы. Мы играли исключительно хорошо, и в прошлом в подобные моменты всегда реализовывали свои шансы. Но сейчас, создавая массу моментов во вратарской, мы не можем забить — и не кто-то один, а все. Именно это не позволило нам выиграть эти матчи», — сказал Гвардиола.

Проблемы в обороне

Однако списывать неудачи исключительно на расточительность в атаке — значит слишком упрощать проблему.

Не стоит забывать, что «Челси» полностью заслужил свою ничью на «Этихаде». Гол Энцо Фернандеса хоть и случился лишь на 94-й минуте, стал справедливой наградой для команды, которая создала три единственных по-настоящему серьезных момента за всю игру.

Как справедливо отметил Фабиан Хюрцелер, «Брайтон» тоже был великолепен в первом тайме и действительно должен был вести в счете еще до того, как Холанн реализовал пенальти перед перерывом.

Так что, хотя «Ман Сити» и может похвастаться второй лучшей обороной в Премьер-лиге (всего 19 пропущенных мячей в 21 игре), вокруг их защитной линии витает неоспоримое ощущение неуверенности.

Травмы, безусловно, сыграли свою роль в матче с «Брайтоном»: Пеп не мог рассчитывать на Йошко Гвардиола, и Рубена Диаша, не говоря уже о «хрустальном» Джоне Стоунзе.

Поэтому неудивительно, что «Манчестер Сити» сейчас всерьез рассматривает возможность подписания Марка Гехи, чей контракт с «Кристал Пэлас» истекает в конце сезона.

Главный тренер «Пэлас» Оливер Гласнер уже дал понять, что клуб будет требовать крупную сумму за своего лидера. Но «Ман Сити» в отчаянии. После того как в прошлом январе они потратили значительную сумму на двух защитников, которые оказались совершенно не готовы к суровым реалиям английского футбола (Витор Рейс и Абдукодир Хусанов) в клубе вполне могут посчитать, что 40 млн фунтов — это не так уж и много за игрока, хорошо проверенного на уровне Премьер-лиги.

С мечтами о титуле можно попрощаться

«Манчестер Сити» уже подтвердил переход Семеньо, и если до закрытия зимнего окна удастся заполучить еще и Гехи, это серьезно поможет решить проблемы на обоих концах поля.

Смесь скорости, физической мощи и универсализма Семеньо добавит атаке «Сити» новое измерение. А Гехи сейчас выглядит абсолютно необходимым дополнением для четверки защитников, которая выглядела экспериментальной еще до травм Гвардиола и Диаша — во многом из-за настойчивого желания Гвардиолы переделывать полузащитников в крайних защитников.

По сути, «Сити» весь сезон был уязвим в переходных фазах (победа над «Фулхэмом» со счетом 5:4 — самый яркий тому пример), и остается надеяться, что возвращение Родри со временем исправит эту проблему.

Однако, хотя подписание Семеньо и Гехи значительно повысит шансы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, их борьба за титул АПЛ, возможно, уже закончена, и Гвардиолa тоже это понимает.

В среду вечером Пеп выглядел крайне разочарованным, в какой-то момент даже сцепившись с Хюрцелером. А когда после матча его спросили о шансах на чемпионство, он ответил: «Если вы не выигрываете матчи, вы не можете думать о таких вещах».

И уж точно не в ситуации, когда «Арсенал», кажется, становится только мощнее именно в тот момент, когда все ожидали от них первых признаков слабости.

Какими бы важными ни были трансферы Семеньо и Гехи, для чемпионской гонки это может оказаться случаем из разряда «слишком мало и слишком поздно».