прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 3.30

9 мая в 4-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Барс» Каракол. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Абдыш-Ата — Барс Каракол с коэффициентом для ставки за 3.30.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» переживает сложные времена. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Абдыш-Ата» набрала всего 3 очка в 8 матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Абдыш-Ата» уступила «Озгону» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Алдиера» (1:2). А вот поединок с «Талантом» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Абдыш-Ата» победила один раз. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Абдыш-Ата» нынче выглядит бледновато. Команда уступила в двух своих последних матчах.

Причем «Абдыш-Ата» традиционно неудачно противостоит «Барсу». В двух очных поединках команда уступила один раз при одном паритете.

«Барс» Каракол

Турнирное положение: «Барс» Каракол сражается за чемпионский титул. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Барс» Каракол на 6 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Барс» Каракол уступил «Алаю» (1:2).

До того команда переиграла «Озгон» (2:1). А вот чуть ранее она учинила разгром ершистому «Алдиеру» (5:2).

При этом «Барс» Каракол в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Барс» Каракол нынче не блещет стабильностью результатов. Команда все никак не может подтянуться к лидирующей группе.

При этом «Барс» Каракол имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда весьма удачно выступает на полях соперников. В шести выездных поединках «барсы» добыли 13 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барс» Каракол в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Барс» стремится плотнее подтянуться к лидирующей группе, да и оппонент ныне находится в кризисе.

Ставка: Фора «Барса» Каракол -1.5 за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10

