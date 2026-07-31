Лондонский «Челси» сумел избежать реального вычета очков в турнирной таблице английской Премьер-лиги по делу о финансовых нарушениях, допущенных в эпоху правления Романа Абрамовича.

Футбольная ассоциация Англии (FA) официально утвердила итоговый вердикт по апелляции клуба, отменив первоначальное решение независимой комиссии. Ранее лондонцам вменялись 74 нарушения правил работы с посредниками и агентами в период с 2009 по 2022 год, которые клуб полностью признал.

Изначально независимая комиссия наложила на «синих» условное снятие шести очков, однако Апелляционный совет удовлетворил протест «Челси» и заменил эту санкцию на условный запрет на регистрацию новых футболистов в течение двух трансферных окон. Все условные наказания будут действовать до 30 июня 2027 года.