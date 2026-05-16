Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о награде лучшему футболисту АПЛ по версии английской Ассоциации футбольных журналистов.

«Считаю ли я себя одним из элитных плеймейкеров Европы?  Нет.  Я вижу себя просто еще одним игроком, который наслаждается футболом.  Мне кажется, это тема для разговоров других людей, понимаете?

Конечно, я считаю себя топ-игроком.  Я достиг очень высокого уровня и не думаю, что кто-то может с этим не согласиться.  Я могу вам нравиться, могу не нравиться, вы можете предпочитать других игроков — и это нормально.  У всех нас разные вкусы, и именно поэтому жизнь так хороша, именно поэтому я люблю свою жену, а вы, скорее всего, нет — к счастью для меня!

Скажем так: я считаю себя очень хорошим игроком.  Но если вы спросите у меня, лучший ли я игрок АПЛ, мне будет тяжело ответить.  Я действительно думаю, что в этом сезоне я был одним из лучших.  Я считаю, что провел прекрасный сезон.  Есть ли другие игроки, которые тоже заслуживают эту награду?  Да, конечно.  Но мне повезло, что, когда пришло время выбирать, люди выбрали меня», — сказал Бруну Фернандеш в видео на ютуб-канале JoelBeyaTV.

В нынешнем сезоне португалец провел за «Манчестер Юнайтед» 33 матча в рамках АПЛ, забил 8 голов и сделал 19 голевых передач.