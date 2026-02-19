Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Этот матч выглядел как концентрат всего сезона «Атлетико», за сорок пять минут можно почувствовать себя лучшим в мире, а за следующие сорок пять — сжечь всё, что построил. В Брюгге команда Диего Симеоне дважды держала победу в руках, но так и не увезла преимущество в Мадрид. Итоговые 3:3 откладывают развязку до игры на «Метрополитано», но «Атлетико» сам подарил сопернику шанс на сенсацию

Результат матча

БрюггеБрюггеБрюгге3:3АтлетикоАтлетикоМадрид
0:1 Хулиан Альварес 8' пен. 0:2 Адемола Лукман 45+4' 1:2 Рафаэль Оньедика 51' 2:2 Николо Трезольди 61' 3:2 Христос Дзолис 90'
Брюгге:  Симон Миньоле,  Кириани Саббе (Юго Сике 82'),  Хоэль Ордоньес,  Брандон Мехеле,  Хоакин Сейс (Бьорн Мейер 87'),  Рафаэль Оньедика,  Ханс Ванакен,  Александар Станкович (Феликс Лемарешаль 87'),  Мамаду Диахон (Шандре Кэмпбелл 82'),  Христос Дзолис,  Николо Трезольди (Ромео Вермант 76')
Атлетико:  Ян Облак,  Маттео Руджери,  Давид Ганцко,  Марк Пубиль,  Науэль Молина (Джонни Кардозо 90'),  Маркос Льоренте,  Коке (Робен Ле Норман 90'),  Антуан Гризманн (Александр Сёрлот 66'),  Хулиан Альварес,  Адемола Лукман (Алекс Баэна 62'),  Джулиано Симеоне
Жёлтые карточки:  Рафаэль Оньедика 76'  —  Марк Пубиль 48',  Алекс Баэна 90+5'

Симеоне выбрал почти тот же состав, который впечатлил в Кубке против «Барселоны», только с Облаком вместо Муссо.  «Брюгге» без Форбса начал осторожно, низко, будто присматриваясь, но матч резко развернула ранняя рука Сейса.  После углового и борьбы в штрафной мяч попал в выставленную руку защитника, арбитр Гленн Нюберг сначала не решился, но после просмотра у монитора указал на точку.

Хулиан Альварес попросил мяч и мощно уложил его в сетку рядом с углом. 0:1, но почти сразу стало ясно, что гол не успокоил «Брюгге», а лишь разозлил.  Стадион только прибавил шума, а команда Ивана Леко включила высокое давление и принялась душить выход «Атлетико» из обороны.

Пенальти Альвареса
Пенальти Альвареса globallookpress.com

«Атлетико» закрылся и забил второй в самый неочевидный момент

Сразу после гола мяч начал выскальзывать из-под ног у игроков Симеоне, как будто газон был полит маслом.  Особенно болезненной была потеря Джулиано, после которой Тресольди пробил немного мимо с линии штрафной.  «Брюгге» давил, Ванакен управлял темпом, Диахон на левом фланге мучил Молину и Симеоне.

В эти минуты «Атлетико» спасал Облак.  Были сейвы после ударов Диахона и Оньедики, был момент после мягкого выноса Льоренте, когда Ян взял уже почти голевой удар Тресольди.  «Брюгге» ещё и просил пенальти за руку Коке, но даже особой паузы на ВАР не было.  Важно и то, что «Атлетико» не просто по привычке закрылся сзади, а сам подпитывал прессинг соперника потерями в простых ситуациях.  Команда Леко почти всё это время играла на половине «матрасников», как будто счёт был в пользу бельгийцев, а не наоборот.

Николо Тресольди
Николо Тресольди globallookpress.com

Однако шторм не может длиться вечно.  «Брюгге» подустал от собственной интенсивности, появились неточности, и «Атлетико» задышал.  Проявилась роль Гризманна, который опускался глубже и превращался в ещё одного полузащитника, плюс работа Коке, который помогал удерживать структуру.  Был момент, когда Джулиано убежал в контратаку при численном преимуществе, но затянул с передачей и не использовал момент.

И всё же концовка тайма осталась за «Атлетико», пара длинных розыгрышей чуть успокоила стадион, а в самом конце гости блестяще исполнили стандарт.  Хулиан подал угловой, Гризманн продлил на ближней, а Лукман оказался на углу вратарской и вколотил мяч в сетку. 0:2 к перерыву выглядело слишком неправдоподобно для того, как складывалась игра, но кого волнует красивая игра, когда на кону 1/8 турнира?

Гол Лукмана
Гол Лукмана globallookpress.com

Двойной камбек «Брюгге» во втором тайме

После перерыва «Брюгге» было уже нечего терять.  Мячи снова полетели в штрафную Облака, давление стало ещё агрессивнее, и всё быстро превратилось в пожар.  Сначала — 1:2.  Угловой, скидка Тресольди, Облак вытащил первый удар, но на подборе в штрафной первым оказался Оньедика.  Символично, что «Брюгге» ответил угловым на угловой, ударил «Атлетико» его же оружием.

Рафаэль Оньедика
Рафаэль Оньедика globallookpress.com

Затем — 2:2.  Снова атака через левый фланг хозяев, Диахон прорвался к лицевой, прострелил, а Тресольди наконец-то нашёл момент, когда можно пробить наверняка.  За восемь минут решённый вопрос о проходе дальше превратился в очередную мадридскую драму.  Оборона «Атлетико» в эти минуты выглядела сонной, а связка Молина — Симеоне не успевала вообще ни за кем.

Николо Тресольди
Николо Тресольди globallookpress.com

Симеоне начал чинить матч заменами, вышли Баэна и Сёрлот.  Норвежец сразу дал мощь и моменты, был удар в перекладину, был шанс, где он запутался, был эпизод, когда пробил в Миньоле.  И именно его давление в итоге и привело к третьему голу «Атлетико».  Льоренте опасно прострелил в сторону Сёрлота, вмешался защитник Ордоньес и срезал мяч в свои ворота.  Казалось, что сейчас-то «Атлетико» вытащит матч за счёт опыта и привычного цинизма.

Автогол Ордоньеса
Автогол Ордоньеса globallookpress.com

Но с удержанием счёта у команды Симеоне в этот раз были большие проблемы.  Снова коридор на фланге Молины, Оньедика сделал свой последний прострел в матче, а Цолис замкнул.  В момент, когда требовалось закрыть матч и выкинуть включи, «Атлетико» дал сопернику возможность сыграть на скорости.

Кристоф Цолис
Кристоф Цолис globallookpress.com

Развязка будет в Мадриде, но психологический счёт — в пользу «Брюгге»

Симеоне после матча назвал «Брюгге» самым интенсивным соперником этой Лиги чемпионов.  По его словам, первый тайм был «достаточно контролируемым», но «не хватило оборонительной жёсткости».  Как-то даже непривычно слышать такое от главного героя шуток про «харамбол».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Формально, ничего ещё не потеряно.  Дома «Атлетико» часто превращается в совсем другую команду, и теперь всё решится на родном «Метрополитано».  Но «Брюгге» доказал, что способен вести игру в своём темпе и не оглядываться на преимущество.  Следующий вторник в Мадриде станет главным экзаменом сезона для Симеоне.  «Атлетико» уже пожертвовал Примерой ради Кубка и Лиги Чемпионов, теперь необходимо оправдать эту ставку.