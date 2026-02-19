Этот матч выглядел как концентрат всего сезона «Атлетико», за сорок пять минут можно почувствовать себя лучшим в мире, а за следующие сорок пять — сжечь всё, что построил. В Брюгге команда Диего Симеоне дважды держала победу в руках, но так и не увезла преимущество в Мадрид. Итоговые 3:3 откладывают развязку до игры на «Метрополитано», но «Атлетико» сам подарил сопернику шанс на сенсацию

Результат матча Брюгге Брюгге 3:3 Атлетико Мадрид 0:1 Хулиан Альварес 8' пен. 0:2 Адемола Лукман 45+4' 1:2 Рафаэль Оньедика 51' 2:2 Николо Трезольди 61' 3:2 Христос Дзолис 90' Брюгге: Симон Миньоле, Кириани Саббе ( Юго Сике 82' ), Хоэль Ордоньес, Брандон Мехеле, Хоакин Сейс ( Бьорн Мейер 87' ), Рафаэль Оньедика, Ханс Ванакен, Александар Станкович ( Феликс Лемарешаль 87' ), Мамаду Диахон ( Шандре Кэмпбелл 82' ), Христос Дзолис, Николо Трезольди ( Ромео Вермант 76' ) Атлетико: Ян Облак, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Науэль Молина ( Джонни Кардозо 90' ), Маркос Льоренте, Коке ( Робен Ле Норман 90' ), Антуан Гризманн ( Александр Сёрлот 66' ), Хулиан Альварес, Адемола Лукман ( Алекс Баэна 62' ), Джулиано Симеоне Жёлтые карточки: Рафаэль Оньедика 76' — Марк Пубиль 48', Алекс Баэна 90+5'

Статистика матча 10 Удары в створ 4 4 Удары мимо 4 58 Владение мячом 42 4 Угловые удары 6 2 Офсайды 0 5 Фолы 8

Симеоне выбрал почти тот же состав, который впечатлил в Кубке против «Барселоны», только с Облаком вместо Муссо. «Брюгге» без Форбса начал осторожно, низко, будто присматриваясь, но матч резко развернула ранняя рука Сейса. После углового и борьбы в штрафной мяч попал в выставленную руку защитника, арбитр Гленн Нюберг сначала не решился, но после просмотра у монитора указал на точку.

Хулиан Альварес попросил мяч и мощно уложил его в сетку рядом с углом. 0:1, но почти сразу стало ясно, что гол не успокоил «Брюгге», а лишь разозлил. Стадион только прибавил шума, а команда Ивана Леко включила высокое давление и принялась душить выход «Атлетико» из обороны.

Пенальти Альвареса globallookpress.com

«Атлетико» закрылся и забил второй в самый неочевидный момент

Сразу после гола мяч начал выскальзывать из-под ног у игроков Симеоне, как будто газон был полит маслом. Особенно болезненной была потеря Джулиано, после которой Тресольди пробил немного мимо с линии штрафной. «Брюгге» давил, Ванакен управлял темпом, Диахон на левом фланге мучил Молину и Симеоне.

В эти минуты «Атлетико» спасал Облак. Были сейвы после ударов Диахона и Оньедики, был момент после мягкого выноса Льоренте, когда Ян взял уже почти голевой удар Тресольди. «Брюгге» ещё и просил пенальти за руку Коке, но даже особой паузы на ВАР не было. Важно и то, что «Атлетико» не просто по привычке закрылся сзади, а сам подпитывал прессинг соперника потерями в простых ситуациях. Команда Леко почти всё это время играла на половине «матрасников», как будто счёт был в пользу бельгийцев, а не наоборот.

Николо Тресольди globallookpress.com

Однако шторм не может длиться вечно. «Брюгге» подустал от собственной интенсивности, появились неточности, и «Атлетико» задышал. Проявилась роль Гризманна, который опускался глубже и превращался в ещё одного полузащитника, плюс работа Коке, который помогал удерживать структуру. Был момент, когда Джулиано убежал в контратаку при численном преимуществе, но затянул с передачей и не использовал момент.

И всё же концовка тайма осталась за «Атлетико», пара длинных розыгрышей чуть успокоила стадион, а в самом конце гости блестяще исполнили стандарт. Хулиан подал угловой, Гризманн продлил на ближней, а Лукман оказался на углу вратарской и вколотил мяч в сетку. 0:2 к перерыву выглядело слишком неправдоподобно для того, как складывалась игра, но кого волнует красивая игра, когда на кону 1/8 турнира?

Гол Лукмана globallookpress.com

Двойной камбек «Брюгге» во втором тайме

После перерыва «Брюгге» было уже нечего терять. Мячи снова полетели в штрафную Облака, давление стало ещё агрессивнее, и всё быстро превратилось в пожар. Сначала — 1:2. Угловой, скидка Тресольди, Облак вытащил первый удар, но на подборе в штрафной первым оказался Оньедика. Символично, что «Брюгге» ответил угловым на угловой, ударил «Атлетико» его же оружием.

Рафаэль Оньедика globallookpress.com

Затем — 2:2. Снова атака через левый фланг хозяев, Диахон прорвался к лицевой, прострелил, а Тресольди наконец-то нашёл момент, когда можно пробить наверняка. За восемь минут решённый вопрос о проходе дальше превратился в очередную мадридскую драму. Оборона «Атлетико» в эти минуты выглядела сонной, а связка Молина — Симеоне не успевала вообще ни за кем.

Николо Тресольди globallookpress.com

Симеоне начал чинить матч заменами, вышли Баэна и Сёрлот. Норвежец сразу дал мощь и моменты, был удар в перекладину, был шанс, где он запутался, был эпизод, когда пробил в Миньоле. И именно его давление в итоге и привело к третьему голу «Атлетико». Льоренте опасно прострелил в сторону Сёрлота, вмешался защитник Ордоньес и срезал мяч в свои ворота. Казалось, что сейчас-то «Атлетико» вытащит матч за счёт опыта и привычного цинизма.

Автогол Ордоньеса globallookpress.com

Но с удержанием счёта у команды Симеоне в этот раз были большие проблемы. Снова коридор на фланге Молины, Оньедика сделал свой последний прострел в матче, а Цолис замкнул. В момент, когда требовалось закрыть матч и выкинуть включи, «Атлетико» дал сопернику возможность сыграть на скорости.

Кристоф Цолис globallookpress.com

Развязка будет в Мадриде, но психологический счёт — в пользу «Брюгге»

Симеоне после матча назвал «Брюгге» самым интенсивным соперником этой Лиги чемпионов. По его словам, первый тайм был «достаточно контролируемым», но «не хватило оборонительной жёсткости». Как-то даже непривычно слышать такое от главного героя шуток про «харамбол».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Формально, ничего ещё не потеряно. Дома «Атлетико» часто превращается в совсем другую команду, и теперь всё решится на родном «Метрополитано». Но «Брюгге» доказал, что способен вести игру в своём темпе и не оглядываться на преимущество. Следующий вторник в Мадриде станет главным экзаменом сезона для Симеоне. «Атлетико» уже пожертвовал Примерой ради Кубка и Лиги Чемпионов, теперь необходимо оправдать эту ставку.