The Athletic рассказывает, почему судьба Хаби Алонсо была решена задолго до поражения в «Эль-Класико».

Это было как гром среди ясного неба.

Позиции Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала» уже какое-то время оставались под угрозой, однако жесткость и внезапность его увольнения в понедельник вечером все равно шокировали.

Почти никто не знал, что это произойдет. Игроков и сотрудников не предупредили о готовящемся заявлении клуба — даже пресс-служба не была в курсе. Один из людей, ежедневно работающих на базе мадридцев, узнал о случившемся, читая новость на телефоне в супермаркете.

Период Алонсо на «Бернабеу» оказался поразительно коротким. Бывший полузащитник «Реала», «Ливерпуля» и сборной Испании был назначен в мае, но уже к декабрю давление на него стало ощутимым — хотя серия побед вроде бы дала ему небольшую передышку.

Поражение 2:3 от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании в воскресенье прервало серию из пяти побед подряд, включая убедительные 5:1 над «Бетисом» в Ла Лиге неделей ранее.

После матча в Джидде (Саудовская Аравия) Алонсо и его игроки вышли за серебряными медалями. Кадр, на котором Алонсо и президент клуба Флорентино Перес коротко обнимаются на подиуме, теперь выглядит особенно драматичным.

Хаби Алонсо и Флорентино Перес globallookpress.com

Эти двое редко появляются вместе на публике. Но Перес, которому в марте исполнится 79 лет, — главный и окончательный центр принятия решений в «Реале». Вся власть сосредоточена в его руках. И последующие события наглядно показали, насколько мало реального влияния было у Алонсо.

Когда игроки «Барселоны» уже готовились выйти на поле за трофеем, Алонсо жестом подозвал своих футболистов, предлагая выстроиться в коридор почета — так же, как команда Ханси Флика только что сделала для мадридцев.

Алонсо махнул рукой и отвернулся, явно будучи уверенным, что игроки выполнят его указание. Но никто не двинулся. Килиан Мбаппе, находившийся неподалеку, напротив, жестом показал всем идти в противоположную сторону. Язык тела Алонсо в момент, когда он понял, что происходит, и смирился с этим, говорил сам за себя.

Проблемы с авторитетом у него возникли не сегодня. Новые, современные методы, которые Алонсо и его штаб внедряли в работе, были восприняты частью лидеров раздевалки без энтузиазма.

С первых дней они требовали больше прессинга, больше тактической подготовки и больше дисциплины. В клубе ему говорили, что хотят именно этого — отхода от расслабленного стиля последних месяцев второго срока Карло Анчелотти.

Напряжение росло и, что иронично, достигло пика в конце октября — начале ноября, когда команда выиграла 13 из первых 14 матчей сезона, включая победу над «Барселоной» на «Бернабеу», которая вывела «Реал» на первое место в Ла Лиге с отрывом в пять очков.

После поражения в очередном «Эль-Класико» в воскресенье мадридцы вылетели обратно из Саудовской Аравии — контракт на проведение матчей Суперкубка там был подписан еще в 2019 году. В понедельник утром Алонсо находился у себя дома.

Хаби Алонсо globallookpress.com

44-летний специалист не ожидал увольнения. «Реал» навязал «Барселоне» серьезную борьбу и вполне мог сравнять счет в концовке — Альваро Каррерас и Рауль Асенсио упустили два отличных момента с близкой дистанции.

Команда не должна была тренироваться до следующего дня, и Алонсо вместе со штабом занимался разбором поражения от «Барсы». По сообщениям The Athletic тем утром они выражали оптимизм по поводу дальнейшей работы и перспектив.

И вдруг все рухнуло в один момент.

Алонсо вызвали на базу. Там, на встрече с генеральным директором клуба Хосе Анхелем Санчесом, тренеру сообщили, что он отстранен от должности. Алонсо прямо заявил, что считает решение неправильным и несправедливым — и связал свое увольнение с широко обсуждаемой культурой власти «галактикос» на «Бернабеу».

Для многих со стороны логика руководства клуба выглядит загадочной: пригласить элитный и крайне уважаемый тренерский штаб, поручить ему масштабную перестройку — и уволить его всего через восемь месяцев.

Во вторник утром в переписке с The Athletic источник, близкий к Алонсо, так охарактеризовал ситуацию: «Все сложилось не так, как нам хотелось, потому что это Реал — и Флорентино есть Флорентино».

Флорентино Перес globallookpress.com

В этом материале корреспонденты The Athletic по «Реалу» Марио Кортегана и Гильермо Рай рассказывают полную закулисную историю увольнения Алонсо, включая:

— почему эмоциональная вспышка Винисиуса Жуниора в октябре стала ключевой точкой перелома;

— как раскололась раздевалка «Реала» — кто поддерживал Алонсо, а кто был против;

— каким образом его близкий друг и бывший партнер по «Реалу», «Ливерпулю» и сборной Испании Альваро Арбелоа занял его место — и что это теперь значит для их отношений;

— напряжение вокруг трансферной политики, власти игроков и внутренней политики одного из самых интригующих клубов мирового спорта;

— почему то, что «Реал» назвал «обоюдным соглашением», на самом деле было самым настоящим увольнением;

— и как это решение вновь подчеркнуло абсолютную власть Переса.

Информация, изложенная в статье, основана на многочисленных разговорах с разными источниками — среди руководства «Реала», игроков, людей из окружения Алонсо и его тренерского штаба, а также сотрудников базы клуба. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы сохранить рабочие и личные отношения.

В конце октября казалось, что Алонсо и «Реал» находятся на подъеме. После победы над «Барселоной» в «Эль-Класико» 26 октября команда переживала, возможно, лучший момент сезона.

В прошлой кампании мадридцы четырежды уступили «Барсе», поэтому домашняя победа со счетом 2:1 была особенно сладкой. Но не все то золото, что блестит.

На 72-й минуте матча, когда «Реал» уже вел 2:1, Винисиус Жуниор был заменен. Реакция бразильца оказалась крайне эмоциональной. Уходя с поля и сразу направляясь в подтрибунное помещение, он кричал: «Всегда я! Я ухожу из команды, так будет лучше, я ухожу»! — этот момент попал в трансляцию DAZN.

Винисиус и Хаби Алонсо globallookpress.com

Сцена получилась по-настоящему драматичной — и, по сути, стала лишь верхушкой айсберга. К тому моменту The Athletic уже знал о нарастающем напряжении среди нескольких лидеров «Реала», недовольных методами и идеями Алонсо.

Когда в мае Алонсо был назначен преемником Анчелотти, он получил полную поддержку руководства клуба в стремлении навести больше дисциплины. Ему досталась раздевалка, привыкшая к порядкам, которые он не считал оптимальными для команды. Источники, близкие к штабу Алонсо, говорили, что за предыдущие годы укоренилось «много вредных привычек».

Новый тренерский штаб требовал большей интенсивности — как на тренировках, так и в матчах. Больше прессинга, больше тактической работы, больше анализа. Они настаивали на строгой пунктуальности и большей закрытости внутри коллектива, ограничив доступ к тренировкам и раздевалке в день игры, чтобы защитить команду и сократить утечки в СМИ.

К октябрю это привело к заметному недовольству за кулисами. По словам источников, игроки чувствовали, что у них стало меньше свободы проявлять свои сильные стороны на поле, и сравнивали более жесткий и требовательный подход Алонсо с куда более гибкой атмосферой времен Анчелотти.

Домашняя победа над «Барселоной» пришлась на воскресенье. Уже в следующую среду, 29 октября, The Athletic опубликовал подробный материал о происходящем. Среди футболистов, скептически настроенных к игровым идеям Алонсо и его личному стилю работы, назывались Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Федерико Вальверде.

Другие — такие как Килиан Мбаппе, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос и Рауль Асенсио — верили в тренера. Но именно Винисиус Жуниор оказался в центре конфликта, как и последствий, которые тянулись затем месяцами.

Винисиус globallookpress.com

В дни после своей вспышки в «Эль-Класико» 25-летний вингер встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Он извинился за поведение в матче и объяснил, что не считает для себя целесообразным продлевать контракт, пока его отношения с Алонсо остаются напряженными. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года, и с тех пор переговоры о продлении не продвинулись.

В тот же день Винисиус Жуниор извинился и на базе «Реала» — в присутствии партнеров по команде, Алонсо и тренерского штаба. Но многих в клубе удивило, что в своем посте в социальных сетях он не упомянул Алонсо по имени.

Источники, близкие к Винисиусу, подтвердили: это было сделано намеренно. После увольнения Алонсо несколько игроков «Реала» опубликовали слова поддержки в соцсетях. По состоянию на вечер вторника Винисиус этого не сделал. Среди тех, кто сделал, был Беллингем — месяц назад на пресс-конференции он отрицал наличие каких-либо конфликтов между Алонсо и командой.

«Реал» решил не штрафовать Винисиуса за тот эмоциональный эпизод. По словам сразу нескольких источников, именно в этот момент Алонсо окончательно начал терять раздевалку.

1 ноября «Реал» дома разгромил «Валенсию» 4:0 в матче Ла Лиги. Это была 13-я победа в 14 играх во всех турнирах. К концу того уикенда мадридцы опережали действующего чемпиона «Барселону» на пять очков и возглавляли таблицу.

Но затем ситуация стремительно начала ухудшаться — как на поле, так и за его пределами.

«Ливерпуль» — «Реал» globallookpress.com

В следующих семи матчах команда Алонсо одержала всего две победы. Она уступила «Ливерпулю» в Лиге чемпионов и «Сельте» в Ла Лиге, сыграла вничью с «Райо Вальекано», «Эльче» и «Жироной». Победы над «Олимпиакосом» и «Атлетиком» тоже сыграли свою роль — но скорее негативную.

Примерно во время матча с «Олимпиакосом» 26 ноября были предприняты попытки сплотить коллектив. Алонсо пошел на определенные уступки, в том числе сократив объем видеoанализа, который игрокам приходилось изучать.

После хаотичной победы 4:3 в Афинах — первой за четыре матча — такие футболисты, как Мбаппе и Эдуардо Камавинга, публично встали на защиту тренера. Вальверде сделал то же самое в социальных сетях, несмотря на довольно сдержанные отношения с Алонсо.

Некоторые источники в клубе пытались представить эти внутренние собрания как переломный момент, якобы резко улучшивший атмосферу в команде. Другие же преуменьшали их значение и продолжали говорить о тревожных настроениях в раздевалке.

Еще одним ключевым эпизодом стал матч с «Атлетиком» в среду, 3 декабря.

Часть игроков выразила недовольство тем, что команда отправилась в Бильбао за день до игры, а не в день матча. Алонсо выступил посредником, пообещав два выходных в случае победы. «Реал» выиграл 3:0 на «Сан-Мамесе», показав очень убедительную игру.

«Реал» — «Сельта» globallookpress.com

Однако уже в воскресенье последовало беспомощное домашнее поражение 0:2 от «Сельты». «Бернабеу» встретил команду оглушительным свистом — явление для этих трибун редкое. Решение дать игрокам выходные накануне матча подверглось резкой критике — как внутри клуба, так и за его пределами.

В глазах руководства «Реала» ситуация стала по-настоящему тревожной. За полтора месяца команда прошла путь от лидерства с пятиочковым отрывом от «Барселоны» до отставания на четыре очка.

Совет директоров начал обсуждать будущее Алонсо. Главным кандидатом на замену стал Арбелоа. В мае он был повышен с поста тренера команды U-19 до наставника резервного состава «Реала» — «Кастильи», выступающей в третьем дивизионе Испании. И он, и Алонсо, и его штаб прекрасно понимали расстановку сил.

Еще одно имя, которое активно фигурировало в обсуждениях, — Зинедин Зидан.

Источники, близкие к руководству клуба, утверждали, что кандидатура француза рассматривалась, но скорее как желаемый сценарий. Они указывали на особые отношения между ним и Пересом, который в случае контакта действовал бы максимально тихо и неофициально — при этом ни о каких подтвержденных переговорах речи не шло.

Источники, близкие к 53‑летнему специалисту, который привел «Реал» к трем подряд победам в Лиге чемпионов в 2016–2018 годах, отмечали его давнее желание однажды возглавить сборную Франции.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Следующим матчем «Реала» после провала с «Сельтой» стала встреча с «Манчестер Сити». Семь игроков находились в лазарете, а Мбаппе был готов лишь на место в запасе (и в итоге так и не вышел на поле).

Эта ситуация вновь подняла болезненную тему прошлогодних проблем с физическим состоянием команды. Тогда внутри клуба существовали напряженные отношения между Анчелотти и его штабом и тренером по физподготовке Антонио Пинтусом — фигурой, пользующейся особым доверием Переса.

При Алонсо Пинтус оказался отодвинут на второй план: его ежедневное присутствие на тренировочном поле сменилось новой должностью «директора по производительности» — ролью, специально созданной для него Пересом. В последние недели заметную позицию вновь занял опытный врач Нико Михич, курирующий все медицинские вопросы — еще один человек из ближнего круга президента.

Вокруг череды травм в «Реале» развернулась настоящая борьба влияний и политические маневры. То же самое касается и вопросов комплектования состава и трансферной политики.

Когда Алонсо на недавней пресс-конференции заявил, что клубу нужно «следить за рынком», высокопоставленный источник в «Реале» сообщил The Athletic, что никаких планов по усилению нет, и раскритиковал тренера за то, что он не сумел эффективнее использовать имеющийся состав.

Прошлым летом Алонсо и его штаб получили большее влияние на трансферы, чем Анчелотти, однако они хотели дополнительных усилений — помимо уже потраченных €180 млн (£156 млн; $210 млн) на Альваро Каррераса, Дина Хёйсена, Франко Мастантуоно и Трента Александера-Арнольда, который большую часть сезона провел в лазарете.

Трент Александера-Арнольд globallookpress.com

Особенно остро в клубе ощущалась потребность в полузащитнике, способном задавать темп игре, связывать оборону с атакой — так, как это когда-то делали Тони Кроос и Лука Модрич.

Доходы «Реала» бьют рекорды и являются крупнейшими в истории мирового футбола. Недавний подробный финансовый анализ The Athletic показал, что за последнее десятилетие клуб потратил на трансферы €786 млн — меньше, чем английская «большая шестёрка» и «Пари Сен-Жермен», при том что «Ньюкасл» находится совсем рядом по объемам расходов.

Кроме того, «Реал» занял €1,17 млрд на финансирование реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Возможно, самой большой — и уж точно самой обсуждаемой — проблемой, с которой столкнулся Алонсо, стала специфика управления мадридскими «галактикос».

К декабрю трудности Алонсо в попытках заставить команду играть так, как он хотел, достигли пика. Один из источников, работавших с командой в повседневном режиме в прошлом сезоне, относился к тренеру с пониманием.

«Проблема не в Хаби, — сказал он. — Мбаппе, Винисиус Жуниор и Беллингем несовместимы. С этими тремя невозможно построить сбалансированную команду».

«Реал» globallookpress.com

Болельщики, судя по всему, тоже испытывали определенную симпатию к тренеру. Трибуны «Бернабеу» будто негласно поддерживали Алонсо, когда Винисиуса и других футболистов, не оправдывавших ожиданий, освистывали во время недавних побед над «Севильей» и «Бетисом» по обе стороны зимнего перерыва.

При этом упомянутый выше источник даже не назвал Родриго — еще одну звезду атаки, которую Алонсо был вынужден вписывать в состав, и, пожалуй, того игрока, который за последние месяцы прогрессировал больше остальных.

В понедельник источник, близкий к тренерскому штабу Алонсо, подчеркнул, насколько тяжело «работать с футболистами с такими большими эго». Другой собеседник добавил, что у «Реала» попросту не было «команды, по-настоящему заинтересованной в тренировочном процессе».

«Совершенно очевидно, что проблема не в тренере», — сказал один из игроков The Athletic еще в декабре.

14 декабря, в матче против «Алавеса», который «Реал» обязан был выигрывать, Алонсо впервые выпустил в старте Мбаппе, Винисиуса, Беллингема и Родриго одновременно — фактически отказавшись от системы, которую пытался внедрить. Этот шаг, вероятно, пришелся по вкусу влиятельным фигурам в клубе, давно настаивавшим на подобном решении.

Тремя днями позже произошел еще один показательный эпизод, ярко отражающий атмосферу между игроками и тренерским штабом. В матче Кубка Испании против «Талаверы» из третьего дивизиона «Реал» мучился куда больше ожидаемого, и лишь благодаря драматичному спасению Андрея Лунина в концовке прошел дальше, выиграв 3:2. Когда «Талавера» вернулась в игру, камеры зафиксировали, как запасные мадридцев смеются на скамейке.

После финального свистка Алонсо выглядел выжатым. Он несколько секунд оставался сидеть в тренерской зоне и, кажется, пробормотал себе под нос: «Ay, la hostia» (Чёрт побери).

Хаби Алонсо globallookpress.com

Позиция руководства на тот момент заключалась в том, чтобы дать Алонсо столько времени, сколько позволят результаты. После поражения в воскресном «Эль-Класико» это время, по их мнению, истекло.

Опасения по поводу способности команды конкурировать в больших матчах возникали и раньше — после поражения 0:4 от ПСЖ в полуфинале Клубного чемпионата мира в июле и разгрома 2:5 от «Атлетико» в сентябре.

Один из высокопоставленных источников сказал, что не видит в решении уволить Алонсо ничего «необычного»: по его мнению, команда обязана показывать лучший футбол, а главный тренер — всегда самая простая фигура для замены.

В понедельник утром Арбелоа провел тренировку «Кастильи» — резервной команды «Реала», которая накануне проиграла 1:4 «Аренасу». А уже во вторник он возглавил первую команду, работая на поле вместе с Пинтусом.

42‑летний Арбелоа внутри клуба считается надежным и компетентным тренером, который заслужил шанс проявить себя на элитном уровне. Не менее важно и то, что он давно впечатляет руководство своей преданностью «Реалу» и воспринимается как человек, к которому Перес испытывает особую симпатию.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

Алонсо и Арбелоа знакомы много лет, и разные источники описывают их как очень близких друзей — их семьи тоже подружились. Во вторник Арбелоа сказал, что ему сообщили о «взаимном соглашении» между Алонсо и клубом за несколько минут до официального объявления.

Он добавил, что Алонсо «пожелал ему удачи — так же, как он сам поступил бы на его месте», подчеркнув: «Наша дружба стоит выше многого».

Прогнозы и ставки на футбол

«Реал» действительно заявил, что расставание произошло по взаимному согласию — но источники, близкие к Алонсо и его штабу, а также некоторые фигуры внутри клуба, которых опросили после понедельника, оспаривают эту версию.

Теперь начинается новая эпоха. Прощай, Алонсо. Здравствуй, Арбелоа.