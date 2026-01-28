В ночь с 31 января на 1 февраля состоится турнир UFC 325. В главном событии вечера чемпион полулегкого веса Александр Волкановски проведет реванш против Диего Лопеса

Бои предварительного карда

1. Джуниор Тафа в полутяжелом весе подерется с Билли Элеканой

2. Кэм Роустон в среднем весе проведет бой с Коди Брандэйджем

3. Джейкоб Малкун в среднем весе сразится с Торрезом Финни

4. Джонатан Микаллеф в полусреднем весе встретится с Обаном Эллиотом

5. Каан Офли в полулегком весе подерется с Йи Жа

6. Дом Мар Фан в легком весе проведет бой с Санг Ук Кимом

7. Себастьян Жалай в полулегком весе сразится с Кеичиро Накамурой

8. Сулан Грангбо в легчайшем весе встретится с Лоуренсом Луи

9. Намсраи Батбаяр в наилегчайшем весе подерется с Аароном Тау

UFC 325 Обратный отсчет — Волкановски vs Лопес 2

Бои основного карда

Основной кард откроет локальное дерби двух австралийских легковесов. Восходящая звезда Куиллан Салкиллд сразится с опытным середняком Джейми Малларки. Этот поединок важен для определения будущего обоих бойцов в переполненном дивизионе.

Салкиллд выиграл в UFC все три боя и уже успел обратить на себя внимание. Он демонстрирует уверенную борьбу и тяжелые удары. Для промоушена данный боец представляет интерес, как новый локальный герой, способный при правильном пиаре вырасти в топа.

В предыдущей встрече Салкилд выиграл хай-киком в первом раунде у Насрата Хакпараста, шедшего на серии из пяти побед подряд, а это уже заявка на попадание в рейтинг.

Джейми Малларки тот боец, который часто показывал зрелищные поединки. В его активе есть и красивые победы, и обидные поражения нокаутом. Он знает, что его путь к топу почти закрыт, но победа над перспективным соотечественником может дать ему новый финансово выгодный контракт.

В тяжелом весе местный любимец Тай Туиваса попытается прервать серию из пяти поражений кряду. Его соперником станет молодой бразилец Талиссон Тейшера, который сам только что оправился от первого проигрыша в карьере.

Накануне встречи бойцы занимают 12-ю и 14-ю строчки в рейтинге тяжелого дивизиона. Тай явно не сказал своего последнего слова. Он по-прежнему опасен в первом раунде, однако сдает по ходу поединка, особенно если встречает грамотное сопротивление.

Талиссон Тейшера обладает впечатляющими габаритами (рост и размах по 200 см) и вполне способен держать оппонента на дальней дистанции. Однако его недавно нокаутировал Деррик Льюис всего за 35 секунд, вскрыв проблемы с защитой.

Для Туивасы это, вероятно, последний шанс остаться в топ-15. Для Тейшейры — возможность заявить о себе, победив известного соперника. Зрителей почти гарантированно ждет ранняя развязка, так как оба не привыкли отсиживаться в обороне.

Тай Туиваса (слева) globallookpress.com

Очередной бой основного карда в легком весе сведет Рафаэля Физиева и Маурисио Руффи. Накануне встречи парни расположились на девятой и 14-й строчках в рейтинге.

Рафаэль Физиев в последнее время переживал не лучшие времена. Он шел на серии из трех поражений (2 от Гейджи и Гамрота), пока в июне не одержал победу по очкам над Игнасио Бахамондесом.

Маурисио Руффи, напротив, ярко ворвался в UFC с тремя победами, даже получив награду за лучший нокаут года. Однако в сентябре он столкнулся с Бенуа Сен-Дени и проиграл сабмишном, показав уязвимость в партере

Стилистически это идеальный бой для каждого — бороться никто не будет, оба предпочитают драться в стойке. Возможно, битва «Атамана» против представителя «Боевых ботаников» и вовсе станет «Боем вечера», все предпосылки к такому исходу есть.

Сложная ночь для Хукера и Лопеса

Бенуа Сен-Дени нокаутировал Бенеила Дауриша globallookpress.com

В со-главном событии вечера в легком весе Дэн Хукер встретится с Бенуа Сен-Дени. Бойцы занимают шестую и восьмую строчки в рейтинге. Хукер находится на закате карьеры, но остается неудобным соперником для любого представителя топ-10.

В своем последнем бою он уступил сабмишном Арману Царукяну во втором раунде, но до того момента шел на серии из трех побед, находился в топ-5 и доставил массу проблем Матеушу Гамроту, одолев его по очкам.

Бенуа Сен-Дени после поражения от Дастина Порье и Ренато Мойкано собрал серию из трех побед, все досрочно. «Бог войны» поэтапно остановил Кайла Преполека, Маурисио Руффи и Бенеила Дариуша, нокаутировав американца на первой минуте.

В этой встрече Сен-Дени попытается продавить новозеландца, загнать его к сетке и перевести поединок в партер, где его навыки дзюдо и БЖЖ могут принести ему очередную победу.

В главном событии вечера действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски проведет реванш с Диего Лопесом. Их первая встреча состоялась в апреле прошлого года и завершилась победой австралийца по очкам.

Волкановски после двух тяжелых поражений нокаутом от Махачева и Топурии сумел вернуться на трон, доказав, что его эра еще не закончена. Однако в первом бою он не выглядел безоговорочным номером один.

Лопес смотрелся очень конкурентно, а под конец даже отправил Алекса в нокдаун, но все же проиграл. После поражения Волкановски бразилец одержал лишь одну победу техническим нокаутом над Джином Силвой, правда это не помешало обойти других претендентов.

В UFC явно верят в его звездный потенциал и дают ему второй шанс. У Лопеса есть возможность исправить ошибки и взять титул со второй попытки. Но легко точно не будет. Несмотря на возраст в 37 лет, никакого спада в игре Волкановски не наблюдается.