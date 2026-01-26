25 января состоялся турнир UFC 324. В главном событии вечера в битве за временный титул в легком весе сошлись Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт. Рассмотрим самые яркие бои прошедшего ивента

Два из трех россиян победили в прелимах

Андрей Пуляев входил в число самых крупных аутсайдеров турнира. Его соперник Атеба Гаутье ранее в рамках среднего дивизиона сметал всех на своем пути нокаутами в первом раунде. Многие ожидали быстрой расправы над россиянином.

Прогнозы начали сбываться с первых секунд. Гаутье отправил Пуляева в тяжелый нокдаун уже на старте поединка первым же точным попаданием. Казалось, еще несколько ударов и все будет кончено. Однако Пуляев продемонстрировал невероятную силу духа.

Оказалось, что кроме грозного правого кросса у камерунца не так много заготовок. С течением времени Пуляев освоился и начал грамотно работать вторым номером. Он смещался с линии атаки, бил по корпусу и даже закидывал оверхэнды. Гаутье выглядел опасным, но однообразным.

Несмотря на еще один нокдаун во втором раунде, россиянин не сломался, а поднялся на ноги и продолжил драться и даже выиграл заключительную пятиминутку. Судьи единогласно отдали победу камерунцу, но Андрей продемонстрировал настоящий характер и показал, что в игре африканца много дыр.

Умар Нурмагомедов (справа) globallookpress.com

Очередной бой UFC 324 состоялся в легчайшем весе. Умар Нурмагомедов встретился с Дейвисоном Фигередо. Бойцы занимали вторую и шестую позиции в рейтинге. С первых минут Нурмагомедов установил полный контроль над поединком. Он держал опытного бразильца на средней дистанции, не позволяя тому даже вступить в размен.

Фигередо выглядел абсолютно беспомощным и не рисковал идти вперед. Статистика ударов была удручающей для экс-чемпиона наилегчайшей категории. В первом раунде он не нанес ни одного акцентированного попадания. В третьем и вовсе ограничился одним неточным ударом.

Победа дагестанца единогласным решением судей не стала сюрпризом. Однако Дана Уайт остался недоволен выступлением россиянина. Так что с титульным боем придется подождать.

Далее в полутяжелом весе не обошлось без участия еще одного россиянина. Для Никиты Крылова этот бой был вопросом карьерного выживания. Два тяжелых поражения нокаутом подряд поставили будущее россиянина в UFC под вопрос, даже несмотря на его пребывание в топ-15.

А вот соперник Модестас Букаускас, напротив, шел на серии из четырех побед. Литовец начал бой активно и уверенно перебивал Крылова в стойке. Он регулярно находил бреши в защите Никиты и доносил тяжелые удары. Казалось, что все идет к закономерному третью поражению.

Однако ситуация изменилась в третьем раунде. Крылов адаптировался, начал читать движения соперника и сам пошел вперед. А за 6 секунд до финальной сирены поймал литовца встречной двойкой и добил на настиле.

Силва и Кортес-Акоста не оставили шансов соперникам

Джин Силва globallookpress.com

Основной кард UFC 324 открывала битва Арнольда Аллена и Джина Силвы. В преддверии встречи бойцы располагались на шестой и десятой позициях в рейтинге. Первый раунд остался за британцем. Он грамотно двигался, работал с дальней дистанции и регулярно попадал.

Все изменилось после перерыва. Силва преобразился и начал неумолимо прессинговать соперника. Он загнал Аллена к сетке, а далее ввязался в настоящую рубку. Бразилец доносил тяжелейшие удары, но Аллен, проявив невероятную стойкость, выдержал этот натиск.

В третьем раунде драма достигла пика. «Лорд» учинил тотальный разгром сопернику, а в концовке даже отправил Аллена в нокдаун. Далее уже пошла игра на публику: Джин встал ногами сверху на стоящего на коленях соперника и тут же спрыгнул с него, поприветствовав фанатов на трибунах. Исход встречи никого не удивил: победа бразильца единогласным решением.

Далее в октагоне сошлись Вальдо Кортес-Акоста и Деррик Льюис. В случае триумфа «Черный зверь» мог подняться с восьмой на пятую строчку в рейтинге тяжеловесов. Однако первый раунд разочаровал фанатов.

Льюис пассивно ждал своего шанса, а Кортес-Акоста осторожничал, работая джебом. Эпизод, когда Деррик упал на спину и лениво приглашал противника в партер, стал самым ярким в этой пятиминутке. Зато во втором раунде Вальдо резко прибавил.

В одном из разменов Кортес-Акоста нанес не самый сильный удар, но Льюис неожиданно потерял равновесие и рухнул. Упав, Деррик не стал подниматься, что выглядело странно. Кортес-Акоста тут же провел добивание, одержав победу нокаутом.

Ожидаемая победа О’Мэлли и рубка в главном бою

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

Шону О’Мэлли было необходимо побеждать. Два поражения от Мераба Двалишвили отбросили его от титула, и третья неудача против Сонга Ядонга поставила бы на его звездной карьере крест.

Со-главный бой, проходивший в легчайшем весе, начался очень осторожно. О’Мэлли не форсировал события, работал на дальней дистанции и ждал ошибок соперника. Ядонг пытался атаковать, но ему не хватало размаха рук и скорости, чтобы достать Шона. Два стартовых отрезка прошли в пассивной перестрелке под небольшим преимуществом американца.

Лишь к третьей пятиминутке О’Мэлли активизировался. Он начал выбрасывать длинные серии, разбил лицо китайцу и уверенно контролировал происходящее. Стало ясно, что класс Шона все же выше, но его нерешительность в начале боя вызывала вопросы.

Победа единогласным решением вернула О’Мэлли в строй. После боя он вызвал на поединок Петра Яна, надеясь на реванш. Однако его выступление не было доминирующим, а значит, для титульного боя ему потребуется еще одна убедительная виктория.

В главном событии вечера в битве за временный титул в легком весе сошлись Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт, четвертый и пятый номера рейтинга. С первых раундов «Хайлайт» взял инициативу в свои. Он дважды отправил Пимблетта. Казалось, нокаут неизбежен.

Однако Джастин, возможно, побоялся увязнуть в партере и не решился добивать лежащего на спине соперника. Пэдди в 1-2 раундах мог похвастаться лишь своей невероятной стойкостью и размашистыми и неточными ударами.

В третьем раунде, когда Гейджи выдохся, у британца был реальный шанс переломить ход схватки, но он им не воспользовался. В чемпионских отрезках Джастин вновь перехватил инициативу и довел поединок до победы единогласным решением судей, взяв временный титул в 37 лет.

Результаты остальных боев

UFC 324: основные моменты пресс-конференции

1. Наталия Силва в наилегчайшем весе победила Роуз Намаюнас единогласным решением судей

2. Алекс Перес в наилегчайшем весе победил Чарльза Джонсона нокаутом в первом раунде

3. Джош Хукит в тяжелом весе победил Дензела Фримена техническим нокаутом в первом раунде

4. Ти Миллер в полусреднем весе победил Адама Фугитта нокаутом в первом раунде.