Гейджи испортил планы Даны Уайта. В главном событии UFC 324 «Хайлайт» преподал Пиблетту большой урок, деклассировав его в поединке за временный титул в легком весе

Вывели на чистую воду

В минувшие выходные в Лас-Вегасе состоялся UFC 324, первый ивент промоушена в 2026 году. В главном событии вечера в битве за временный пояс в легком весе сошлись 37-летний ветеран дивизиона Джастин Гейджи и восходящая звезда из Великобритании Пэдди Пимблетт.

Многие эксперты и букмекеры отдавали предпочтение молодому и непобежденному в UFC англичанину. Однако уже первый раунд стал настоящим кошмаром для «Плохиша» Пэдди.

Гейджи несколько раз зажал его у сетки и обрушил шквал ударов. Результатом стал нокдаун, после которого Пимблетт буквально выживал под градом добивающих попаданий.

Джастин Гейджи против Пэдди Пимблетта globallookpress.com

Во втором отрезке ситуация повторилась. Джастин вновь отправил Пимблетта на канвас, демонстрируя превосходство в скорости и точности. Казалось, бой вот-вот будет остановлен, но британец проявил невероятное упорство и выстоял до перерыва.

Лишь к третьему раунду ливерпулец смог прийти в себя и начать активно работать. Он стал больше двигаться и отвечать джебами. Этот отрезок прошел для него куда лучше двух предыдущих.

Правда, в концовке «Хайлайт» вновь перехватил инициативу. Рваный темп, бокс на средней дистанции и умелая работа в клинче свели все риски на нет. Судьи единогласно отдали победу Гейджи, который взял временный титул в легком весе и оставил самоуверенного англичанина ни с чем.

Получил то, что заслужил

UFC 324: Джастин Гейджи — Слова после боя

Реакция бойцов и аналитиков на результат поединка была жесткой, но справедливой. Первым высказался обойденный титульным шансом Арман Царукян. Он прямо заявил, что это закономерный итог для того, кого искусственно вели к чемпионству.

Царукян отметил, что Пимблетт получил совершенно незаслуженный шанс. Он поздравил Гейджи с победой, подчеркнув, что тот проявил настоящую силу духа. Не остался в стороне и действующий чемпион дивизиона Илия Топурия.

Он язвительно прокомментировал поражение британца, назвав его «мелкой сосиской». Илия заявил, что Пимблетт упустил самый громкий бой в карьере и большой чек, ведь теперь их очному противостоянию сбыться не суждено.

Для этого нужно было сделать лишь одно — победить 37-летнего ветерана, однако «Плохиш» Пэдди полностью провалился. Тем не менее, некоторые звезды UFC поддержали Пимблетта.

Исраэль Адесанья заявил, что прошедший бой напомнил ему классику времен Форреста Гриффина. Он отметил невероятную стойкость британца, который выдержал тотальное избиение.

Бывший чемпион UFC Даниель Кормье и вовсе похвалил Пимблетта: «Он доказал принадлежность к топ-уровню, несмотря на поражение. У Пэдди еще все впереди».

Главную точку в дискуссии поставил сам Джастин Гейджи. После боя он припомнил Пимблетту его же слова о избиении и уходе на пенсию: «Посмотри теперь на свое лицо», — с улыбкой сказал Джастин в сторону поверженного соперника.

Гейджи подерется за пояс, Пимблетт на задворках топ-10

Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт globallookpress.com

Теперь Джастина ждет обязательный объединительный бой. Его соперником станет действующий чемпион легкого веса Илия Топурия. Поединок может состояться уже летом на грандиозном турнире в Вашингтоне в Белом доме.

Для «Хайлайта» это последний шанс стать полноценным чемпионом UFC. Однако в этом противостоянии его уже снова записали в аутсайдеры. Топурия моложе, быстрее, он непобежденный.

И в отличие от Пимблетта куда жестче бьет и не прощает ошибок. Ситуация с самим Пэдди выглядит совершенно иначе. Хайп вокруг распиаренного британца разрушен.

Вероятнее всего, следующим соперником для Пимблетта станет боец с конца топ-10 или даже из-за его пределов. Это может быть кто-то вроде Дэна Хукера, Бенеила Дариуша или Ренато Мойкано.

Уровень оппозиции после тотального разгрома от Гейджи явно снизится. Бой с Джастином наглядно показал, что Пимблетт пока не готов к элите дивизиона. Его хваленый грэпплинг не был применен, а ударная техника оказалась слишком примитивной.

В общем, требуется серьезная работа над ошибками. Теперь путь Пимблетта к титулу займет гораздо больше времени. Ему предстоит доказать, что он может побеждать сильных бойцов, а не только ветеранов на спаде вроде Чендлера и Фергюсона.

Таким образом, UFC 324 все расставил по местам. Ветеран Гейджи доказал, что рано его списывать со счетов, а раскрученная звезда получила суровый урок.