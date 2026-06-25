24 июня пресс-служба «Локомотива» сообщила о подписании однолетнего контракта с Георгием Джикией. О выступлениях опытного защитника в последние годы и его перспективах в составе московского клуба — в материале LiveSport.Ru.

В Турции лучше отдыхать, чем работать

«Локомотив» продолжает подготовку к новому сезону РПЛ. После продления контрактов с Вадимом Раковым и Лукасом Фассоном, а также аренды Александра Коваленко «железнодорожники» заключили однолетнее соглашение с Георгием Джикией.

Я прекрасно понимаю, для чего я прихожу в клуб. У меня был телефонный разговор с Михаилом Михайловичем Галактионовым, мы чётко проговорили все моменты. Понимаю, что от меня требуется, что я сегодня могу, а что не могу сделать. 32 года — ещё не «дядька» (смеется). Георгий Джикия защитник ФК «Локомотив»

32-летний защитник приходит в команду в статусе свободного агента. Он его получил буквально пару дней назад, когда по обоюдному согласию расторг контракт с «Антальяспором», в котором россиянин провел прошлый сезон. Соглашение с турецким клубом было рассчитано на еще один сезон, но накопилось достаточно причин для досрочного расставания:

вылет команды из элитного дивизиона;

недопонимание с тренером, который не видел Георгия в стартовом составе;

постоянные задержки зарплаты.

Кроме того, Джикия до сих пор продолжает быть востребованным у команд чемпионата России. В частности, сообщалось об интересе к нему со стороны грозненского «Ахмата». Но предложение «Локомотива» оказалось для экс-капитана сборной России более привлекательным.

Георгий Джикия www.antalyaspor.com.tr

По информации Telegram-канала «Мутко-против», зарплата Джикии составит чуть более 3 млн рублей в месяц плюс бонусы. При этом футболист о своем переходе лично договаривался с генеральным директором «железнодорожников» Борисом Ротенбергом-младшим, который считает, что игроки могут сами вести переговоры, без участия агентов. Кроме того, переходу поспособствовал давний друг защитника (после совместных выступлений за «Спартак» и «Химки») Зелимхан Бакаев, который неоднократно советовал его руководству «Локомотива».

Забыл, как получать зарплату вовремя

Джикия мог бы пополнить состав «железнодорожников» еще два года назад, после расставания со «Спартаком». Журналисты даже утверждали, что футболист сам предлагал свои услуги московскому клубу.

На определённом этапе в России появился вариант, который меня бы очень устроил, и я в него очень сильно верил. Это длилось две недели. Этой командой был «Локомотив». Но они также вели Монтеса и решили в итоге с ним вопрос. Георгий Джикия (в декабре 2024 г.) центральный защитник

По информации СМИ, защитник в то время хотел получать в новом клубе не менее 7 млн рублей в месяц. Такие финансовые запросы могли удовлетворить немногие, поэтому Джикия оставался без команды до самого закрытия летнего трансферного окна.

В конце концов у Георгия осталось два реальных варианта (махачкалинское «Динамо» и «Химки»), и он сделал выбор (как оказалось позднее, неверный) в пользу подмосковного клуба. Его дебют за новую команду случился лишь через три недели после подписания контракта: требовалось набрать форму. Зато после решения проблем с физической готовностью, несмотря на заметную потерю в скорости и резвости, за счет опыта и самоотверженности Джикия стал незаменимым игроком для «Химок».

Со спортивной точки зрения сезон 2024/25 для красно-черных завершился хорошо: 12-е место и сохранение прописки в РПЛ. Но финансовые проблемы оказались настолько велики, что клубу пришлось сняться с чемпионата России и объявить себя банкротом. В результате Джикия оказался главным пострадавшим, поскольку недополучил от «Химок» больше всех — 57,9 млн рублей.

Георгию пришлось снова искать себе команду. На сей раз вопрос решился куда быстрее: Джикия и годом ранее рассматривал возможность перехода в чемпионат Турции, и она стала реальностью — защитник подписал контракт с «Антальяспором».

Россиянин смог с первого же матча закрепиться в основной обойме турецкого клуба. В первые месяцы он чувствовал себя комфортно, а главный тренер Эмре Белезоглу был очень рад совместной работе с Джикией.

Но со временем настроение сменилось на 180 градусов: «Антальяспор» стал задерживать зарплату, а когда Георгий восстанавливался от полученной травмы, в команде сменился наставник, который до конца сезона делал ставку на других игроков обороны. В итоге клубу не хватило всего одного балла для спасения, а выступать в турецкой ФНЛ — явно не то, что хочет Джикия.

Ветераны в «Локомотиве» не приживались

В то же время «Локомотив» обозначил позицию центрального защитника как одну из тех, которую нужно усилить этим летом. Высока вероятность, что после чемпионата мира команду покинет Сесар Монтес, которого «железнодорожники» когда-то предпочли Джикии. В ростере у красно-зеленых останутся Евгений Морозов, Егор Погостнов и Александр Сильянов, причем к последнему периодически возникает интерес других топ-клубов РПЛ.

Сесар Монтес www.fclm.ru

32-летний Джикия считает, что возраст — всего лишь цифра, и планирует играть в футбол долго. Поэтому нет сомнений, что на предсезонных сборах и тренировках он будет цепляться за шанс закрепиться в основном составе. Как минимум, участие в матчах Кубка России будет гарантировано.

Для «Локомотива» последних лет приглашение возрастных футболистов нехарактерно. Команда зарекомендовала себя как коллектив молодых русских игроков. За последние годы можно вспомнить разве что приглашения Артема Дзюбы (в 34 года), Артема Тимофеева (в 30 лет), Кристиана Рамиреса (в почти 31 год). Самое интересное, что все трое приходили в клуб в статусе свободных агентов — «железнодорожники» на опытных футболистов тратиться не собираются.

Стать по-настоящему крепким игроком основы получилось лишь у Дзюбы, и то — его совместная с «Локомотивом» история закончилась довольно скандальным расставанием. А что до двух других: контракт с полузащитником не продлили, с эквадорцем прямо сейчас хотят расстаться досрочно. Поэтому есть повод беспокоиться за перспективы Джикии в Черкизово.

Артем Дзюба www.fclm.ru

В то же время «железнодорожникам», традиционно играющим в довольно смелый, атакующий футбол, нужен защитник, который сможет читать игру и вовремя страховать партнеров. Джикия как раз способен принести опыт и уверенность молодому, а потому — нестабильному коллективу.

В имиджевом плане переход Джикии в «Локомотив» выглядит красиво. Спустя 12 лет возвращается воспитанник, чтобы, возможно, завершить карьеру в родном клубе, но перед этим вернуть его в число реальных претендентов на чемпионство РПЛ и на победу в Кубке России. Если красно-зеленые продолжат такую политику, то стоит ожидать перехода еще одного свободного агента — Александра Кокорина. Впрочем, это уже совсем другая история.