2 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Спартак» Кострома. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

«Спартак» Москва

Турнирное положение: «Красно-белые» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда заняла лишь 4-е место, хоть и выиграла Кубок страны.

При этом «Спартак» Москва на один пункт отстал от медальной зоны. А вот забили «красно-белые» 47 мячей в 30 поединках РПЛ, пропустив 39 раз.

Последние матчи: Спартаковцы только начинают свою серию спаррингов. Плюс команда не проигрывает уже в 4 матчах кряду.

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Спартаковцы месяц назад завоевали Кубок России, в серии пенальти одолев «Краснодар». А вот поединок с махачкалинским «Динамо» завершился сухой ничьей.

В своих последних матчах «Спартак» Москва выглядел не столь ярко. Победы давались команде уж чересчур натужно, да и игра москвичей уж чересчур сильно зависела от Эсекьеля Барко.

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Состояние команды: В новом сезоне перед спартаковцами привычно стоят максимальные задачи. К тому же атака команды по именам выглядит весьма выгодно.

И уж точно москвичи не должны испытывать сложности в матче с полпредом первого дивизиона. Плюс подопечные Хуана Карседо максимально мотивированы добыть первую летнюю викторию.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи провели неровный сезон. Команда заняла 7 место в турнирной таблице первой лиги.

Причем «Спартак» Кострома в 34 матчах минувшего сезона забил 46 голов. А вот в свои ворота ершистая команда пропустила 41 мяч. Плюс осенью она выглядела куда цельнее, чем в весеннем цикле.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Костромичи не сумели одолеть «Волгу» (1:1).

Немного ранее команда подписала мирное соглашение с тульским «Арсеналом» (1:1). А вот поединок с «Уфой» завершился поражением (0:1).

Плюс «Спартак» Кострома не побеждает уже в шести матчах кряду. К тому же костромичи летом меняются почти до неузнаваемости.

Состояние команды: Костромичи бледновато выглядят в атаке. Тем не менее, команда прекрасно чувствует себя в вертикальной игре и на стандартах.

Вот только не совсем понятно, в какой форме находятся лидеры команды. Костромичи в двух первых контрольных поединках откровенно не убедили.

Тем не менее, полпред первой лиги намерен не дать разбежаться обладателю Кубка. Свой шанс у ворот соперника костромичи уж точно найти должны.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спартак» Москва в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценивается в 5.37, тогда как победа соперника — в 7.86.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.57 и 2.42.

Прогноз: «Спартак» сберег костяк лидеров, и априори должен не замечать сопротивления представителя первого дивизиона.

2.06 Фора «Спартака» Москва -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Спартак» Москва — «Спартак» Кострома принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Фора «Спартака» Москва -1.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.33 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Спартак» Москва — «Спартак» Кострома принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.33.

Пять причин, почему ставка зайдет