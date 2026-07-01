2 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Спартак» Кострома. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.
«Спартак» Москва
Турнирное положение: «Красно-белые» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда заняла лишь 4-е место, хоть и выиграла Кубок страны.
При этом «Спартак» Москва на один пункт отстал от медальной зоны. А вот забили «красно-белые» 47 мячей в 30 поединках РПЛ, пропустив 39 раз.
Последние матчи: Спартаковцы только начинают свою серию спаррингов. Плюс команда не проигрывает уже в 4 матчах кряду.
Спартаковцы месяц назад завоевали Кубок России, в серии пенальти одолев «Краснодар». А вот поединок с махачкалинским «Динамо» завершился сухой ничьей.
В своих последних матчах «Спартак» Москва выглядел не столь ярко. Победы давались команде уж чересчур натужно, да и игра москвичей уж чересчур сильно зависела от Эсекьеля Барко.
Состояние команды: В новом сезоне перед спартаковцами привычно стоят максимальные задачи. К тому же атака команды по именам выглядит весьма выгодно.
И уж точно москвичи не должны испытывать сложности в матче с полпредом первого дивизиона. Плюс подопечные Хуана Карседо максимально мотивированы добыть первую летнюю викторию.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: Костромичи провели неровный сезон. Команда заняла 7 место в турнирной таблице первой лиги.
Причем «Спартак» Кострома в 34 матчах минувшего сезона забил 46 голов. А вот в свои ворота ершистая команда пропустила 41 мяч. Плюс осенью она выглядела куда цельнее, чем в весеннем цикле.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Костромичи не сумели одолеть «Волгу» (1:1).
Немного ранее команда подписала мирное соглашение с тульским «Арсеналом» (1:1). А вот поединок с «Уфой» завершился поражением (0:1).
Плюс «Спартак» Кострома не побеждает уже в шести матчах кряду. К тому же костромичи летом меняются почти до неузнаваемости.
Состояние команды: Костромичи бледновато выглядят в атаке. Тем не менее, команда прекрасно чувствует себя в вертикальной игре и на стандартах.
Вот только не совсем понятно, в какой форме находятся лидеры команды. Костромичи в двух первых контрольных поединках откровенно не убедили.
Тем не менее, полпред первой лиги намерен не дать разбежаться обладателю Кубка. Свой шанс у ворот соперника костромичи уж точно найти должны.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спартак» Москва в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценивается в 5.37, тогда как победа соперника — в 7.86.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.57 и 2.42.
Прогноз: «Спартак» сберег костяк лидеров, и априори должен не замечать сопротивления представителя первого дивизиона.
Ставка: Фора «Спартака» Москва -1.5 за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.33.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Костромичи не побеждали в 6 своих последних поединках
- Московский «Спартак» не проигрывал в 4 своих последних матчах
- «Спартак» Кострома в двух летних спаррингах добыл две ничьи
- «Спартак» после победы в Кубке России проведет только первый контрольный поединок
- Москвичи в двух последних матчах пропустили всего один мяч